«Горлукович отнес 600 долларов Романцеву: «Я денег не заслужил!» Вспомнишь этих спартаковцев, игравших в дерби?

Спартаковцы против ЦСКА. Викторина для знатоков футбольного дерби.

«СЭ» решил вспомнить ярких футболистов, которые ненадолго задержались в «Спартаке», но успели принять участие в дерби с ЦСКА. Мы специально не называем их фамилий, предлагая читателям отгадать их. Ответы — под этим материалом.

1. «На тренировках Черенков работал без напряжения, как будто танцевал».

Нападающий. Начинал карьеру в Казани. Потом выступал в ростовском СКА и «Ростсельмаше».

Фото Уткин Игорь, ТАСС

В «Спартаке» оказался в 1992-м, но в основе не закрепился: всего 10 матчей за команду Олега Романцева. Его единственный гол за «Спартак» спас красно-белых от поражения в поединке с «Торпедо» (1:1). Принял участие в одном дерби с ЦСКА, заменив на 75-й минуте Дмитрия Радченко (1:1).

— Та команда была одной из самых талантливых, — рассказывал впоследствии экс-форвард красно-белых. — Чего стоит один Федор Черенков, с которым сложились хорошие отношения — мы вместе на базе жили. Удивительный человек и футболист. Такой мастер и столько в нем простоты и любви к людям! С Федором мы могли часами общаться. Тогда стали поговаривать о том, что он прихворал, но когда речь заходила о футболе, Федор тут же переключался — и никакой хвори. Получается, что чем выше уровень футболиста, тем он проще как человек. Как-то спрашиваю: «Федор, как у тебя тот или тот финт получается?» А он в ответ: «Не знаю, оно само как-то получается». На тренировках мы с Федором в паре работали. Простое упражнение — пас низом. Я стараюсь, щечку выставляю правильно, чтобы ему мяч дать прямо в ноги, а он работает вообще без напряжения, как будто танцует. В «Спартаке» я был в обойме. С молодым Володей Бесчастных мы играли по тайму. Он в первом тайме выходил, я — во втором, но мне хотелось играть с первых минут. И, несмотря на уговоры Олега Романцева остаться, я все же принял решение уйти.

В дальнейшем в составе «Локо» стал бронзовым и серебряным призером чемпионата России (28 матчей, 5 голов).

2. Второй бомбардир чемпионата СССР. Дружил с Карпиным. Умер в 46 лет. «Спартак» — первая команда в карьере этого талантливого нападающего. В чемпионском сезоне-1987 провел за коллектив Константина Бескова два матча. Затем выступал в «Локомотиве» и немецких «Алемании» и «Ольденбурге». В составе «Локо» едва не стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР-1988, забив 15 мячей (у Евгения Шахова из «Днепра» и московского динамовца Александра Бородюка было по 16).

Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

В 1992-м вернулся в «Спартак» и отыграл 15 матчей ЧР, забив шесть голов (оформил два дубля — в ворота «Асмарала» и «Кубани»).

По мнению Олега Романцева, возвращение форварда подстегнуло молодого Владимира Бесчастных:

— Вот прошлым летом уехал в юношескую сборную Бесчастных. А тут вернулся из Германии ... (фамилия нападающего) и забил несколько голов кряду. И сел, вернувшись из сборной, Володя на «банку». И не обиделся. А начал тренироваться серьезнее, чем раньше. Через пару месяцев Бесчастных вернулся в основу и опять начал забивать.

В дерби с ЦСКА (2:1) в октябре 1992-го вышел в стартовом составе и на 55-й минуте уступил место на поле как раз таки Бесчастных.

В дальнейшем выступал в Германии за «Теннис-Боруссию» и «Карл Цейсс».

В 2005 году перенес инсульт, в результате которого у него была парализована левая сторона. Долго восстанавливался, трижды ездил на лечение в Китай. Деньги на эти поездки давал, в том числе, и бывший одноклубник Валерий Карпин. Однако футболист так и не смог победить болезнь и умер в 2011-м в возрасте 46 лет.

3. «Не сравнивайте меня с Мединой!»

Чемпион СССР-1991 в составе ЦСКА оказался в «Спартаке» Романцева в 1994-м. Провел за красно-белых всего семь игр в ЧР, забив пять голов. Автор второго в истории России покера. От его ног пострадали «Крылья Советов». Участник дерби с ЦСКА в мае 1994-го (2:0). В перерыве его заменил Андрей Тихонов. Причина — тяжелая травма. Форвард пропустил девять месяцев. Вернулся на поле и вновь получил повреждение в игре с «Ротором».

Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

— Если честно, я не уходил из ЦСКА в «Спартак» напрямую. Просто так сложилось, что мне нужно было уйти из армейского клуба, — рассказывал нападающий. — Костылев и Копейкин не видели меня в составе, а я уже был взрослый, с именем. Я пытался тогда уехать за границу. Но Тарханов предложил мне сначала в «Спартак», а потом уже смотреть какие-то варианты. Наши переходы с Мединой из ЦСКА в «Спартак» совершенно разные! Их никак нельзя сравнивать. Мне было очень тяжело уходить из ЦСКА тогда. А Медина ушел исключительно за деньгами. Ему предложили зарплату в два раза больше, да и все.

Участник финала Кубка России-1994 «Спартак» — ЦСКА. Основное время матча завершилось вничью — 2:2, а в серии пенальти точнее оказались подопечные Романцева. Наш герой, вышедший на замену на 63-й минуте, к «точке» не подходил.

4. «Горлукович говорит мне: «Хорошо, что ты один. Меня жена отпустила, сто грамм разрешила».

Чемпион России-1995 в составе «Спартака-Алании» оказался в команде Олега Романцева в 1998 году. Но в Москве форвард забивал уже не так часто, как во Владикавказе: 7 голов в 35 играх.

Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

— В «Алании» было так заведено: при первой возможности полузащитник играет вперед на меня. А в «Спартаке» готовили эту чертову «улитку». Я инстинктивно дергался раньше времени и попадал в офсайд. Романцев потом на разборе упрекал меня: «Эх, в который раз ты сорвал хорошую атаку», — рассказывал нападающий в интервью «Советскому спорту».

В «Спартаке» он сдружился с Сергеем Горлуковичем.

— Золото-1998 мы отмечали в ресторане «Ангара», — вспоминал форвард. — Серега Горлукович выглядел расстроенным, чувствовал, что дело идет к расставанию со «Спартаком». «Ты один? — спросил он меня перед банкетом. — Хорошо, что один. Меня жена тоже отпустила. Сто грамм разрешила». И обращается к официантке: коньяку принесите. Одна бутылка, другая, Серега по рюмкам разливает. Сто граммов умножить на ...дцать.

Про Горлуковича у нашего героя есть еще одна любопытная история:

— В московских клубах были весьма скромные, если сравнивать с «Аланией», премиальные. В 1998-м игрок стартового состава «Спартака» за участие в победном матче получал тысячу долларов, вышедший на замену — пятьсот. После продажи Аленичева в «Рому» премиальные для основной обоймы резко подняли, кажется, до пяти тысяч, и одновременно с этим Романцев посадил меня в запас, предпочитая ставить Ширко.

Надо отдать должное спартаковскому правилу: с игроками, которые не проходили в состав, основа делилась. За сбор и распределение этих денег отвечал Илья Цымбаларь. Как-то раз он протягивает Горлуковичу 600 долларов, а Серега почему-то обиделся. Собрал купюры и пошел к Романцеву. Положил их на стол и говорит: «Хочу вернуть вам, Олег Иваныч, 600 долларов. Я не играл и этих денег не заслужил». — «Сергей, не я тебе их давал, верни тому, от кого принял». Серега ушел, а деньги так и остались у Романцева.

В составе «Спартака» форвард принял участие в двух дерби против ЦСКА, но результативными действиями не отметился.

5. «Узнав о предложении от Романцева, тесть был на седьмом небе!»

Полузащитник. Начинал карьеру в ЦСКА. Затем перешел в «Торпедо», а в 1995 году оказался в «Спартаке». На тот момент ему уже исполнилось 30 лет. В его активе было два контрольных матча за сборную России — против США и Сальвадора.

Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

— Приглашение в «Спартак» было для вас неожиданным? — спросил футболиста корреспондент «СЭ» Игорь Рабинер в 1995 году.

— Был уверен, что еще три-четыре года поиграю в «Торпедо» и повешу бутсы на гвоздь, а тут такое... В ноябре сначала мне позвонил вице-президент «Спартака» Есауленко и пригласил на разговор, потом — Романцев. Дали срок на обдумывание.

— Как отнеслись к возможному переходу дома?

— С наибольшей активностью поддержал тесть. Ему за 50, и, наверное, больше 30 из них он яростно болеет за «Спартак». Как услышал о предложении Романцева, был на седьмом небе — наконец-то, мол, смогу за тебя по-настоящему поболеть. Жена тоже поддержала.

Твердым игроком основы красно-белых, впрочем, не стал. Провел 19 матчей, забив один гол. Участник одного дерби с ЦСКА (3:1), на 79-й минуте заменил Рамиза Мамедова.

В дальнейшем выступал за нижегородский «Локомотив», «Навбахор» и «Сатурн».

6. «Ромарио меня перехитрил...»

Защитник. Начинал карьеру на Украине, играл за дубль киевского «Динамо». В 1994 году оказался в «Спартаке». За красно-белых провел во всех турнирах 29 матчей, включая 5 игр в Лиге чемпионов.

Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

В апреле 1994-го дебютировал за сборную России. Участник чемпионата мира в США. В матче с Бразилией должен был опекать Ромарио. Команда Садырина уступила, Ромарио забил.

— Наверное, думал, что справлюсь с ним, — рассказывал потом защитник. — Я же взрывной был, любил на опережение играть. На чемпионате мира Садырин вызвал: «Готов с Ромарио снова сыграть?» Естественно, ответил утвердительно. Оказалось, не совсем готов. Перехитрил меня Ромарио. Где-то опыта не хватило международного. Плюс судья нарушения не заметил. Стояли вместе, он меня за руку дернул, тело ушло — этого мгновения Ромарио хватило, чтобы протолкнуть мяч в сетку. Хороший нападающий с пары моментов один забьет. Хотя схвати я его за майку — может, ничего бы и не было. Где-то понадеялся на авось. Садырин потом сказал: «К защите претензий нет, сыграли как смогли, а средняя линия с нападением сработали неважно».

В Штатах после Бразилии взяли на допинг меня, Пятницкого и Ледяхова. А там холодильник с прохладительными напитками — кому что надо для сдачи анализа. Ледях с Пятой сели — чик-чик! — одну баночку пива открыли, вторую. Ля-ля, разговоры. Тут кто-то из сборной заглянул: «Ну что, долго там?» «Да езжайте — сами доберемся», — отвечают. Нас потом микроавтобусом в гостиницу доставили.

Сыграл в трех дерби «Спартак» — ЦСКА, в том в числе в финале Кубка России-1994.

После «Спартака» выступал в одесском «Черноморце», «Ростсельмаше», нижегородском «Локомотиве».

Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

7. «Меня дисквалифицировали за неявку в сборную Украины».

Вратарь. Победитель юношеского чемпионата Европы-1990. Начинал карьеру в харьковском «Металлисте». За основу «Спартака» отыграл 14 матчей, пропустив 9 голов. Мог бы, пожалуй, сыграть и больше, но был дисквалифицирован на 6 встреч за отказ приезжать в расположение сборной Украины.

Защищал ворота красно-белых в двух встречах группового турнира Лиги чемпионов — с «Монако» (1:4) и «Галатасараем» (0:0).

На ноль отстоял в дерби с ЦСКА в октябре 1993 года (3:0).

— Я чемпионом России в составе «Спартака» себя никогда не ощущал, — подчеркнул вратарь в одном из интервью. — Провел за «Спартак» считаное количество игр. Как только пришел в стан красно-белых, попал под дисквалификацию за неявку в национальную сборную Украины. Дали 6 матчей. После я уже доигрывал чемпионат, вышел в Лиге чемпионов. Тогда со Стауче вместе работали, Черчесов из «Спартака» уже уехал. Я мог оказаться в ЦСКА.

— Расскажите.

— Вообще-то ехал в ЦСКА, предварительный договор был. На вокзале встречает главный тренер армейцев Костылев, а рядом с ним Тарханов, помощник Романцева. Тарханов сразу спросил: «Ты куда? В ЦСКА или к нам?» Поехали сперва в офис армейцев на Песчанку, Тарханов с нами. С ЦСКА сошлись по всем пунктам, кроме одного. Я сказал сразу: «Костылева снимаете — мой контракт автоматически недействителен». Юристы клуба колдовали часа три, но, как прописать такой пункт, придумать не смогли. Спускаюсь вниз по лестнице, там — Тарханов. Сели в машину — и в Тарасовку. Так я оказался в «Спартаке».

В материале вспомнили об Александре Татаркине (1), Михаиле Русяеве (2), Валерии Масалитине (3), Анатолии Канищеве (4), Андрее Афанасьеве (5), Владиславе Тернавском (6) и Александре Помазуне (7).