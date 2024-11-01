«Спартак» не победит ЦСКА, а «Динамо» сыграет вничью с «Ростовом». Прогнозы на 14-й тур РПЛ
«Динамо» — «Ростов»
Евгений Плотников — 2:2. У команд не все хорошо в обороне, они очень часто пропускают. Жду результативную ничью.
Михаил Гребенщиков — 2:1. «Динамо» играет в веселый футбол, много забивает и много пропускает. Жду голы и победу «Динамо».
«Зенит» — «Динамо» Мх
Евгений Плотников — 3:0. «Зенит» всегда набирает очки с командами из второй половины таблицы. Не вижу предпосылок, чтобы действующий чемпион потерял очки.
Михаил Гребенщиков — 4:0. «Зенит» — фаворит этой встречи, как и всей лиги. Думаю, что он спокойно обыграет «Динамо» у себя дома.
«Локомотив» — «Рубин»
Евгений Плотников — 3:1. «Локомотив» набрал отличный ход в чемпионате, в прошлом туре не уступил «Зениту». Думаю, что он обыграет «Рубин» у себя дома.
Михаил Гребенщиков — 3:1. Жду много голов от «Локомотива», у него отличная атака.
ЦСКА — «Спартак»
Евгений Плотников — 1:1. Нас ждет очень интересная встреча, как и любое дерби. Думаю, что оно закончится ничьей.
Михаил Гребенщиков — 2:1. Главное дерби России. Если судить по игре и по составу, кажется, что ЦСКА победит «Спартак».
«Акрон» — «Крылья Советов»
Евгений Плотников — 1:2. Дерби Самарской области. «Крылья» не очень хорошо идут, надо прерывать неудачную серию.
Михаил Гребенщиков — 1:1. «Акрон» интересная команда, с хорошими игроками. Думаю, он сыграет вничью с «Крыльями».
«Ахмат» — «Пари НН»
Евгений Плотников — 1:0. «Ахмат» в прошлом туре одержал первую победу в этом чемпионате, дальше должно быть легче.
Михаил Гребенщиков — 1:3. У «Пари НН» сменился тренер, а побед в РПЛ при Гончаренко пока не было. Думаю, что нижегородцы выиграют в Грозном.
«Факел» — «Химки»
Евгений Плотников — 2:1. «Факел» часто набирает очки, всегда борется до конца. Думаю, что у себя дома завоюет три очень важных очка.
Михаил Гребенщиков — 2:1. Как болельщик «Факела» буду переживать за команду и верить, что она одержит победу в важнейшем матче.
«Краснодар» — «Оренбург»
Евгений Плотников — 3:0. «Краснодар» отлично идет в чемпионате. Ноль поражений в РПЛ, десять побед подряд в лиге. Поэтому жду уверенного выигрыша у «Оренбурга».
Михаил Гребенщиков — 2:0. Не думаю, что первая команда нашего чемпионата потеряет очки во встрече с последней.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|10
|3
|0
|27-6
|33
|
2
|Зенит
|13
|9
|3
|1
|29-5
|30
|
3
|Локомотив
|13
|9
|1
|3
|27-17
|28
|
4
|Динамо
|13
|8
|2
|3
|27-15
|26
|
5
|ЦСКА
|13
|7
|3
|3
|22-7
|24
|
6
|Спартак
|13
|6
|4
|3
|19-12
|22
|
7
|Рубин
|13
|5
|3
|5
|16-20
|18
|
8
|Акрон
|13
|3
|4
|6
|17-26
|13
|
9
|Ростов
|13
|3
|4
|6
|16-24
|13
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|3
|7
|12-19
|12
|
11
|Динамо Мх
|13
|2
|6
|5
|6-11
|12
|
12
|Пари НН
|13
|3
|3
|7
|12-24
|12
|
13
|Химки
|13
|2
|5
|6
|14-24
|11
|
14
|Факел
|13
|2
|5
|6
|8-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|1
|6
|6
|12-25
|9
|
16
|Оренбург
|13
|1
|5
|7
|15-24
|8
|1.11
|19:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|2.11
|18:00
|
Зенит – Динамо Мх
|- : -
|2.11
|18:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|2.11
|20:45
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|3.11
|13:00
|
Акрон – Кр. Советов
|- : -
|3.11
|15:15
|
Ахмат – Пари НН
|- : -
|3.11
|17:30
|
Факел – Химки
|- : -
|3.11
|19:45
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
|1
|3
|
|
Райан Сенхаджи
Факел
|8
|1
|2