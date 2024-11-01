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«Спартак» не победит ЦСКА, а «Динамо» сыграет вничью с «Ростовом». Прогнозы на 14-й тур РПЛ

Плотников и Гребенщиков сделали прогнозы на матчи 14-го тура РПЛ
Константин Белов
Корреспондент
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Футболисты Срджан Бабич и Иван Обляков (№10) в матче РПЛ ЦСКА — «Спартак» (0:0). 25 апреля 2024 года.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший вратарь «Динамо» и ЦСКА Евгений Плотников и певец Михаил Гребенщиков.

«Динамо» — «Ростов»

Евгений Плотников — 2:2. У команд не все хорошо в обороне, они очень часто пропускают. Жду результативную ничью.

Михаил Гребенщиков — 2:1. «Динамо» играет в веселый футбол, много забивает и много пропускает. Жду голы и победу «Динамо».

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
01 нояб, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Ростов

«Зенит» — «Динамо» Мх

Евгений Плотников — 3:0. «Зенит» всегда набирает очки с командами из второй половины таблицы. Не вижу предпосылок, чтобы действующий чемпион потерял очки.

Михаил Гребенщиков — 4:0. «Зенит» — фаворит этой встречи, как и всей лиги. Думаю, что он спокойно обыграет «Динамо» у себя дома.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
02 нояб, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Динамо Мх

«Локомотив» — «Рубин»

Евгений Плотников — 3:1. «Локомотив» набрал отличный ход в чемпионате, в прошлом туре не уступил «Зениту». Думаю, что он обыграет «Рубин» у себя дома.

Михаил Гребенщиков — 3:1. Жду много голов от «Локомотива», у него отличная атака.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
02 нояб, 18:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Рубин

ЦСКА — «Спартак»

Евгений Плотников — 1:1. Нас ждет очень интересная встреча, как и любое дерби. Думаю, что оно закончится ничьей.

Михаил Гребенщиков — 2:1. Главное дерби России. Если судить по игре и по составу, кажется, что ЦСКА победит «Спартак».

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
02 нояб, 20:45. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

«Акрон» — «Крылья Советов»

Евгений Плотников — 1:2. Дерби Самарской области. «Крылья» не очень хорошо идут, надо прерывать неудачную серию.

Михаил Гребенщиков — 1:1. «Акрон» интересная команда, с хорошими игроками. Думаю, он сыграет вничью с «Крыльями».

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
03 нояб, 13:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
Крылья Советов

«Ахмат» — «Пари НН»

Евгений Плотников — 1:0. «Ахмат» в прошлом туре одержал первую победу в этом чемпионате, дальше должно быть легче.

Михаил Гребенщиков — 1:3. У «Пари НН» сменился тренер, а побед в РПЛ при Гончаренко пока не было. Думаю, что нижегородцы выиграют в Грозном.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
03 нояб, 15:15. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Пари Нижний Новгород

«Факел» — «Химки»

Евгений Плотников — 2:1. «Факел» часто набирает очки, всегда борется до конца. Думаю, что у себя дома завоюет три очень важных очка.

Михаил Гребенщиков — 2:1. Как болельщик «Факела» буду переживать за команду и верить, что она одержит победу в важнейшем матче.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
03 нояб, 17:30. Факел (Воронеж)
Факел
Химки

«Краснодар» — «Оренбург»

Евгений Плотников — 3:0. «Краснодар» отлично идет в чемпионате. Ноль поражений в РПЛ, десять побед подряд в лиге. Поэтому жду уверенного выигрыша у «Оренбурга».

Михаил Гребенщиков — 2:0. Не думаю, что первая команда нашего чемпионата потеряет очки во встрече с последней.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
03 нояб, 19:45. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Оренбург

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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29 тур
30 тур
1.11 19:00
Динамо – Ростов
 - : -
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 - : -
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 - : -
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 - : -
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
Краснодар – Оренбург
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Райан Сенхаджи

Райан Сенхаджи

Факел

 8 1 2
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