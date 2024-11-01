Легендарный тренер красно-белых и сборной России традиционно отвечает на вопросы читателей «СЭ».

Те, кто думал, что уход Ивича скажется на боеспособности «Краснодара», ошиблись

Артем Рогов: — Олег Иванович, согласны ли вы с Сергеем Степашиным (член совета директоров «Динамо». — Прим. «СЭ»), который после матча «Спартака» с «Краснодаром» назвал команду Галицкого главным конкурентом «Зенита» в борьбе за золото?

— Думаю, что здесь двух мнений быть не может. Тем более что Сергей Вадимович понимает и чувствует футбол не хуже любого профессионала. А в матче со «Спартаком» «Краснодар», как и в прошлом сезоне, убедил, что у него нет другой задачи, кроме как обойти «Зенит» в золотой гонке. И те, кто думал, что уход Ивича скажется на боеспособности команды, ошиблись. Мусаев не стал ничего ломать и резко менять игровой стиль, а оставил все лучшее, что сделал предшественник. Он лишь добавил остроты в атаке, где Кордоба и Сперцян способны взломать любую оборону. Показательный пример — домашний матч с «Зенитом», в котором краснодарцы не могли этого сделать до последних минут. Но все-таки дожали чемпиона! А разговоры о том, что им помогла нелепая ошибка Караваева, здесь ни при чем. К тому моменту защита питерцев была измотана напором «Краснодара». 13 туров без поражений, зато с победами над всеми конкурентами подчеркивают закономерность его лидерства. А невероятный гол Кордобы «Крыльям» словно говорит: мы способны на многое! Ну а «Зенит», конечно же, сделает все, чтобы в год столетия не подвести своих фанатов. Думаю, нас, болельщиков, ждет лихой финиш с непредсказуемой развязкой. А пока наберемся терпения.

Борис Камышин: — В этом сезоне бурно обсуждается кричалка «Зенит — позор российского футбола». Глава РПЛ Александр Алаев заявил, что относится к ней спокойно: «Не ругаются матом — и слава богу». А вот защитник Юрий Горшков убежден, что «все идет от зависти» к питерцам. Как думаете, кто здесь прав — президент лиги, футболист или фанаты?

— Вопрос с подвохом! Думаю, что это тот самый вариант, когда все правы и не правы одновременно. Но раз президент РПЛ выделил отсутствие в этой кричалке мата, значит, в ней нет ничего обидного для «Зенита». Сильным во все времена завидовали! Кстати, что касается нецензурной лексики, то здесь вопрос спорный. Вот «Спартак» оштрафовали за то, что фанаты с трибун кричали что-то непотребное. Но у нас и по ТВ, и в кино можно такие словечки услышать, что вздрагиваешь! Да и на поле в выражениях не стесняются. Недавно этот вирус и хоккей зацепил, накалив до предела трибуны на матче «Спартака» с питерским СКА. Не знаю, как в хоккее, но у нашего футбола точно есть проблемы и посерьезнее. А то, что свое отношение к любимым и нелюбимым клубам болельщики во все времена проявляли по-разному, и так известно. Но теперь мы знаем: главное, делать это без мата. С другой стороны, добавь в эту кричалку пару-тройку горячих словечек, и сразу станет понятно, за что ее автор так не любит «Зенит». Выходит, что прав Алаев, сказав, что чем меньше мы станем обращать внимание на подобные глупости, тем меньше ахинеи будет нестись с трибун.

Олег Туманов: — Вам не кажется, Олег Иванович, что в своем юбилейном году «Зениту» будет сложнее завоевать чемпионство, чем в прошлом сезоне? Или, как и год назад, считаете команду Семака главным претендентом на золото?

— Тогда я был убежден в этом. Сейчас, признаюсь, такой стопроцентной уверенности в победе «Зенита» уже нет. Да, у питерцев по-прежнему мощный состав, хорошие трансферы, поставленная и сбалансированная во всех линиях игра. Но прибавили те клубы, которые настроены бросить перчатку чемпиону. О «Краснодаре», добавившем к умению бороться еще и стабильность, я уже говорил. Теперь вот всерьез и с оптимизмом заговорили о «Локомотиве» Галактионова. Хотя неожиданные 0:2 от «Химок» должны прозвучать для железнодорожников тревожным звонком, напомнив ошибки прошлого сезона. При этом в Питере это был уже другой «Локомотив» — собранный, активный, показавший «Зениту», что он по праву входит в число его конкурентов. Остаются еще «Динамо» с ЦСКА, у которых хороший игровой потенциал. Но они всерьез вмешаются в чемпионский спор, если перестанут сорить очками в матчах с соперниками, которых обязаны побеждать. Как, например, было у армейцев в домашней встрече с «Факелом».

Я же, несмотря на осечки с «Динамо» и «Локомотивом», продолжаю верить в свой «Спартак». К чему призываю и всех наших болельщиков. Как любил повторять Николай Петрович Старостин, надежда умирает последней!

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Безнаказанность судей — путь в никуда

Никита Барсуков: — Дуглас Сантос получил российское гражданство. И сразу же пошли разговоры — вызывать его в сборную России или нет. Семак уже заявил, что бразилец наверняка поможет нашей команде. А что думаете вы?

— Не сомневаюсь, что во встрече с Брунеем он точно поможет (смеется). А если серьезно, то это вопрос к Валерию Карпину.

Артур Ганеев: — В последнее время у «Спартака» прослеживается странная тенденция — пропускать в самом начале матча: с «Краснодаром» — на восьмой минуте, с «Динамо» — на третьей в чемпионате и на второй — в Кубке, с «Локомотивом» — на седьмой. Что это — отсутствие концентрации или следствие чрезмерного волнения?

— Скорее недоработка самих футболистов и помощников Станковича. Главный тренер провел установку на матч, определил каждому его задачу, расставил акценты. Дальше задача для помощников и капитана, которые должны сделать все, чтобы команда вышла на поле с предельным настроем. Собравшись в кружок перед стартовым свистком, кто-то должен завести остальных так, чтобы с первого касания мяча искры из-под копыт летели! В нашем «Спартаке» за это обычно отвечали капитаны: Онопко и Дасаев, Черенков и Шмаров, Черчесов и Никифоров, Горлукович и Цымбаларь, Тихонов и Титов с Аленичевым. Все они обладали характером настоящих лидеров, знали, как встряхнуть ребят. Потому я и был спокоен за то, что команда начнет биться с первых минут.

Помнится, перед самым выходом на поле с французами, в Сен-Дени, Валерка Карпин, заметив, как пренебрежительно посматривают в нашу сторону игроки хозяев, закипев, бросил: «Ну, держитесь, чемпионы!» Вот с каким настроем надо начинать игру! И я понял — это будет наш день. Что касается причин такого странного начала «Спартаком» матчей, которые вы, Артур перечислили, то этому нет ни объяснения, ни оправдания. Зато есть закон: ступил на поле — ты в игре, все остальное — сопли! Об этом надо помнить до финального свистка. Будем надеяться, что игрой в Нижнем «Спартак» показал — работа над стартовыми ошибками проведена успешно.

Евгений Дронов: — Вы уже говорили, что нашему судейскому корпусу не хватает открытости. Эту же проблему озвучивают клубы, но ничего не меняется. При этом футбольная федерация Испании в соцсетях спокойно выкладывает видео работы арбитров в мадридском дерби — даже с переговорами с ВАР! Почему бы РФС не взять пример с испанских коллег? Или судьям есть что скрывать?

— Вопрос правильный, хотя и не новый. И если он будет адресован РФС, то я под ним сто раз готов подписаться. Действительно, почему бы не использовать испанский опыт и не показать болельщику, как работают наши арбитры? И если им нечего скрывать, то зачем прятаться? Вот в недавнем матче «Спартака» в Нижнем Новгороде судья Москалев, не разобравшись, вначале назначил пенальти в ворота хозяев. Но потом благодаря вмешательству ВАР его отменил. Все было сделано четко, оперативно. И что бы случилось, если бы болельщики потом узнали, о чем говорил рефери с видеоассистентами? Возможно, и доверия у них к судьям стало бы больше. А пока подождем, когда наши футбольные чиновники проявят смелость и возьмут на вооружение эксперимент испанцев.

Артем Бакулев: — Как расцениваете заявление председателя судейского комитета РФС Каманцева, что основная задача его ведомства — не наказывать арбитров за ошибки, а «минимизировать их просчеты в будущем туре»? Не находите, что такая практика безнаказанности судей не только бьет по клубам, пострадавшим от их проколов, но и лишает надежд на улучшение работы арбитров?

— Мне кажется неправильным, что председатель комитета возводит своих подопечных в ранг святых. Ведь на любой работе сотрудника, допустившего просчет или некачественно справившегося с заданием, либо наказывают рублем, либо отправляют на переподготовку. А гладить и успокаивать его, уговаривая больше не ошибаться, — это путь в никуда. Тем более что для нынешних арбитров обслуживание матчей чемпионата и Кубка — работа, за которую платят немалые деньги. Да еще с ежегодным повышением гонораров. И о временах, когда судейство было простым хобби, сейчас никто уже не вспоминает. Непонятно, как можно не наказывать арбитра, по вине которого футболисты теряют премиальные, клубы — очки, а тренеры, случается, еще и лишаются работы. А ведь сейчас еще ВАР появился, который и должен, казалось бы, минимизировать те самые ошибки, о чем говорил председатель комитета. Но, оказывается, и там люди не безгрешны, поскольку сами, бывало, принимали на поле неверные решения. Потому ожидания, что появление ВАР избавит арбитров от проколов, оказались преждевременными. И возможно, на его обкатку уйдет еще несколько лет. Поэтому стратегию безнаказанности судей считаю абсолютно бесперспективной. А вот чем заменить ее, чтобы вывести их на качественно новый уровень — и есть задача приглашенного из-за рубежа нового главы судейского корпуса. Что ж, бог ему в помощь!

Олег Романцев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Не удивлюсь сплетне, что в Нижний Новгород я ездил «подсиживать» Гончаренко!

Роман Цурилин: — После появления Сергея Игнашевича на матче «Крыльев Советов» в Черкизове вдруг заговорили о его стремлении сменить Игоря Осинькина. И хотя это ничем не подтверждалось, кое-кем в СМИ было расценено как проявление цинизма по отношению к своему коллеге. Не показалось ли вам эта сплетня стремлением раздуть очередной скандал вокруг имени уважаемого в футболе человека?

— Отвечу сразу: именно так и воспринял то, что вы, Роман, очень точно назвали сплетней. Близко не знаком с Сергеем. Но за всю свою футбольную жизнь он ни разу не дал повода усомниться в своей порядочности игрока и человека. Достаточно вспомнить его возвращение в сборную Черчесова перед домашним чемпионатом мира и то, как он провел его. Да и в тренерском деле уже успел заявить о себе. А поднятая вокруг его имени шумиха не более чем очередная попытка некоторых СМИ и их авторов привлечь внимание к собственной персоне. Вот теперь и думай, идя на футбол, что о тебе скажут и напишут. Недавно по приглашению губернатора Нижегородской области я побывал на матче со «Спартаком». И не удивлюсь, если где-то это аукнется сообщением, что Романцев подсиживает Гончаренко. Или что-то подобное запустят любители тухлых новостей про Черчесова, который бывает на играх ЦСКА и «Спартака». И похоже, этой помойке конца не будет. Потому советую вам не обращать на нее внимания. Да и уважаемому мною Сергею Игнашевичу хочу пожелать того же. А заодно и удачи. Без нее в нашем тренерском деле не обойтись!

Олег Поргин: — «Оренбург» возглавил босниец Слишкович, сменивший испанца Деограсию. На что председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович заявил, что он «против назначений зарубежных специалистов, которые ничего не добились и не востребованы на родине». И добавил, что в России много своих специалистов: Юран, Кобелев, Колыванов, Тетрадзе, Стукалов... Подобное приходилось слышать уже не раз, но ничего не меняется. Неужели нет никаких рычагов, способных изменить ситуацию?

— Полностью согласен с Михаилом Даниловичем. Но, к большому сожалению, перспектив к переменам не вижу. Ведь здесь все выстраивается по старому принципу: кто платит, тот и заказывает музыку. В данном случае это руководители или хозяева клубов, которые принимают решения, кому доверить команду. А уж почему они делают тот или иной выбор, известно только им самим. И нам, грешным, остается лишь догадываться. Причем ломать здесь голову — пустое дело. Это я понял после того, как в нашем футболе появился 33-летний Абаскаль, в карьере которого не было ни серьезных результатов, ни опыта работы в больших клубах. И, как следствие, уже через полтора сезона «Спартак» с ним расстался. А вот каким образом он в нем оказался, так и осталось загадкой. И таких историй в российском футболе хватает. Однажды я уже обсуждал тему того, как остановить засилие в нем третьесортных иностранцев. Тогда кто-то из читателей «СЭ» высказал, на мой взгляд, очень дельную мысль. Он предложил взять пример с английской федерации, которая не дает разрешения на работу футболистам, не сыгравшим определенное число матчей за сборную. Так почему бы не установить подобное правило для тех, кто для работы с нашими клубами приглашает неизвестных иностранцев, не добившихся определенных тренерских заслуг? Существуй оно, думаю, вряд ли мы узнали бы о таких «специалистах», как тот же Абаскаль, Муслин, Деограсия, Циннбауэр, Слишкович, Илич... И этот список можно продолжать. А взять под контроль эту проблему могло бы Объединение Михаила Гершковича. Других вариантов я просто не вижу.

Всеволод Легков: — Недавно в Самаре произошло уникальное для нашего футбола событие — местные болельщики, обратившись к губернатору, отстояли тренера Игоря Осинькина. Как думаете, могло бы такое произойти, скажем, в «Краснодаре», который принадлежит частному владельцу?

— Очень рад за тренера «Крыльев» и за их болельщиков, которые поддержали его в трудную минуту. Ну и, конечно, спасибо губернатору, проявившему чуткость и внимание к людям, которые его выбирали. Значит, они не ошиблись. Честь ему и хвала! Обычно люди с таким высоким статусом рубят нашему брату головы — так проще. А здесь человек с пониманием отнесся к голосу народа. Выходит, сознает, что футбол — не просто игра и зрелище, а то, что объединяет людей.

Что касается расставания в «Краснодаре» с Ивичем, то, возможно, поднимись там такая же волна болельщиков в защиту тренера, глядишь, и Галицкий бы задумался. Хотя, для того чтобы понять, прав он или нет, надо знать причины принятого им решения. А поскольку такой возможности нет, тему эту следует оставить в прошлом. Тем более что «Краснодар» сейчас на ходу. А Галицкому искренне желаю здоровья и успехов!

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Черчесову сейчас непросто. Но его не сломать!

Леонид Дорман: — Александр Головин недавно признался, что если бы заканчивал карьеру в России, то точно не в «Спартаке». Как думаете, почему он это сказал, и пригласили бы вы его в свой клуб?

— Начну с вопроса о приглашении. При всем уважении к Александру, в моем «Спартаке» 90-х он вряд ли бы заиграл. Тогда у нас была россыпь классных полузащитников — Аленичев, Тихонов, Титов, Цымбаларь, Пятницкий, Черенков, Карпин, Мостовой, Ледяхов, Шалимов... Если кого и не назвал, приношу извинения. А вот сейчас Головин команде наверняка пригодился бы. Что касается того, почему он не стал бы заканчивать карьеру именно в «Спартаке», то я вряд ли отвечу. Первое, что приходит в голову, — это особые отношения между армейцами и нашим клубом. А может, Головин думает вернуться туда, откуда начал свой путь в «Монако», где он сумел проявить себя настоящим лидером? Словом, не буду гадать, а просто пожелаю ему успехов и здоровья. Удачи тебе, Саша!

Дмитрий Сорин: — На пресс-конференции после поражения сборной Казахстана от Словении Станиславу Черчесову был задан вопрос на казахском языке. На который он отреагировал шутливым ответом по-французски, что тут же породило скандал с обвинением в неуважении. Как, на ваш взгляд, следует вести себя тренеру в ситуациях, когда его откровенно провоцируют журналисты?

— Вы правы, Дмитрий, это чистой воды провокация. И мне, хоть и редко, доводилось оказываться в таких ситуациях. Сейчас на пресс-конференциях это обычное явление. И такие мерзкие типы прекрасно знают, что вывести из себя тренера после неудачно проведенного матча не составляет труда. Как реагировать на такую подлость? Мне проще всего дать дежурный совет — быть сдержанным, не идти на поводу у таких склочников. Но наша профессия предусматривает обязательность публичного общения. И Стас знал, на что шел. Потому и ответил пытавшемуся поставить его в неловкое положение умнику в шутливой форме. Да, пока дела у него на новом месте складываются не лучшим образом. Но с таким характером его не сломать! Вот почему, несмотря на это, было приятно узнать, какую оценку дал работе Черчесова генеральный секретарь федерации футбола республики Андрей Дудин, назвав его тренером экстра-класса. При этом отметив высокий профессионализм в общении с игроками, проведении тренировок и анализе матчей. И после раздутого на пресс-конференции скандала федерация поддержала Станислава, сообщив, что тот учит казахский язык. Значит, Стас попал к правильным людям. Не случайно сейчас Черчесов обратился к ним с рекомендацией проведения Казахстаном двух матчей со сборной России.

Удачи тебе, Станислав Саламович!

P. S. Еще раз спасибо, что не забываете! Возможно, я сказал не все, что вам хотелось услышать. Но по-другому не могу — не умею. А болельщикам моего клуба напомню: любите «Спартак», а не себя в «Спартаке»!



По-прежнему ваш, Олег Романцев!