Обе команды в важной точке сезона.

Ужасное дерби, перевернувшее стереотипы

Жизнь разрушает даже самые твердокаменные стереотипы. До весны этого года я знал, что все может повернуться как и куда угодно, кроме одного — главное московское футбольное дерби, между «Спартаком» и ЦСКА, будет интересным. Страсти будут кипеть, кости — трещать, голы и карточки — литься рекой, судья обязательно будет негодяем с чьей-то стороны. А то и с обеих. Это может быть суматошно, совсем не классно, но эмоционально и событийно — со стопроцентной вероятностью.

25 апреля 2024 года, когда красно-синие и красно-белые сыграли на «ВЭБ-Арене», объяснило мне и вам, что может быть абсолютно по-другому.

Я назвал свой текст о том матче — «Владимирский централ в московском дерби. В заточении — футбол». Владимирский — это исходя из имен тренеров обеих команд, Федотова и Слишковича. Оценки коллег и экспертов были примерно такими же — разночтений не наблюдалось. Ничья была нулевой не только по счету, но и по сути.

В ней не прослеживалось вообще никакой жизни. И не в том даже дело, что с октября 2003-го, черного момента в новейшей истории «Спартака» и первого российского чемпионства ЦСКА, эти команды за двадцать с лишним лет не заканчивали матч, ничего на двоих не забив. А в том, что этот матч невозможно было смотреть.

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На тот момент «Спартак» занимал шестое место, ЦСКА — седьмое. Только победа давала им минимальную возможность продолжить борьбу за медали. Но, видимо, это не было для них мотивацией, поскольку и те и другие играли так, словно ничья устраивает их за глаза. У ЦСКА отсутствовали два ведущих защитника — Игорь Дивеев и Виллиан Роша. Однако Слишкович, честно признавший, что оба соперника больше хотели не проиграть, чем выиграть, не выставил состав и не показал игру, которая продемонстрировала бы намерение красно-белых этим воспользоваться. А у армейцев недоступен был еще и важнейший футболист группы атаки Аббос Файзуллаев, и Федотов — допускаю, что вполне реалистично — расценил, что дыру в центре обороны нужно заделывать за счет двух оборонительных опорников — Виктора Мендеса и Саши Зделара.

Закончилось тем, что команды дали футболу чуть-чуть шанса в самой концовке, но глобальное впечатление — кошмарное. И я бы не сказал, что сейчас, на том же стадионе, пусть и с другими тренерами, есть какие-либо гарантии от повторения. Там вообще не в тренерах было дело — если вспомнить, например, что армейцы с Федотовым стали самой результативной командой того чемпионата с 56 мячами (вторым с 53 стало «Динамо», третье с 52 разделили «Зенит» и «Локомотив»).

Места в таблице — почти те же, что и весной: ЦСКА — пятый, «Спартак» — шестой (прошлый чемпионат клубы закончили на тех же позициях, только поменявшись местами). Игру и одних, и других нельзя назвать безнадежной, но красно-синие, за исключением матча с «Динамо», вообще не брали очков у конкурентов, насыпая полную авоську только аутсайдерам. Да и Марко Николич известен как тренер-прагматик. Тогда как красно-белые после приличного старта затем начали неоправданные, как мне кажется, тактические эксперименты и сбились с первоначального пути.

Полузащитник «Спартака» Маркиньос. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Три спорные позиции «Спартака»

Последний тур, правда, получился и для тех и для других нехарактерным для последнего времени. ЦСКА вдруг сыграл дома 0:0 с «Факелом», хотя прежде очков низам таблицы вообще не отдавал — а тут даже моментов создал с гулькин нос. Команде Дмитрия Пятибратова, безусловно, респект, но будь армейцы в нормальном состоянии — шанса воронежцам они бы не оставили.

«Спартак» обыграл в гостях 2:0 «Пари НН», и тут бросилось в глаза, что Деян Станкович бросил эксперименты с двумя форвардами, забыл (думаю, к счастью) при формировании стартового состава и о схеме с тремя центральными защитниками, которая обернулась провалом против «Краснодара». Команда была сформирована так, как на старте сезона. Разве что Наиля Умярова из-за дисквалификации не было, но его функции достаточно квалифицированно выполнил Данил Пруцев, ранее не пользовавшийся доверием серба. А Шамар Николсон, отправленный в запас, вышел на замену и забил второй мяч.

Сильно удивлюсь, если Станкович в субботу не применит 4-3-3. Дисквалифицированных у его команды нет, и «сухарь» в Нижнем дает жирный намек на то, что пара центральных защитников Бабич — Литвинов изменений не претерпит. Не Миенти же Абену, прости Господи, после его недавних выступлений на дерби ставить. И не лишенного надолго игровой практики из-за травмы Никиту Чернова. А зачехленный до недавних пор, но, кажется, теперь реабилитированный Алексис Дуарте пока рассматривается Станковичем как крайний защитник.

Вернется после дисквалификации Умяров — и наверняка окажется в основе на месте Пруцева. Станкович Наилю доверяет, а когда однажды оставил на скамейке, то спешно выпустил в перерыве. Не подвергаются сомнению места в старте Александра Максименко, Эсекиэля Барко и Манфреда Угальде. Первый гол в сезоне Тео Бонгонды, да и в целом его качественная и острая игра в Нижнем, думаю, дают максимальный шанс на его появление с первых минут в дерби. Маловероятно, что сербский тренер снимет с пробега почти постоянно играющего слева в обороне Олега Рябчука — его конкурент Рикарду Мангаш в основе в матчах первенства пока не выходил.

Получается, что спорных позиций в основе «Спартака» как будто три. Справа в обороне — Денисов или Хлусевич. Одна из «восьмерок» наряду с Барко — Кристофер Мартинс или капитан Зобнин. И левый фланг атаки — тут вариантов много, вот только особо выигрышных по нынешней форме игроков не просматривается. Маркиньос? Медина? Зиньковский? Игнатов?

Скорее всего, Станкович будет выбирать между Маркиньосом, от которого по крайней мере исходит какая-то острота и динамика, и Мединой, который с энтузиазмом играет против своего бывшего клуба и спас «Спартак» голом в концовке дерби прошлогоднего первого круга.

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Пьянич отправится обратно на скамейку?

В состав ЦСКА вернется Виллиан Роша, перед матчем с «Факелом» отпущенный в Бразилию в связи с рождением ребенка. Так что железобетонное трио центральных защитников красно-синих с Дивеевым и Мойзесом вряд ли может заставить Николича нервничать. В принципе у него по составу все главное, если исходить из логики последних событий, ясно.

В матче с «Факелом» он решил проверить, готов ли Миралем Пьянич, до того неплохо выходивший на замены, играть в стартовом составе. Как выяснилось, не вполне. Не то чтобы сам босниец был плох, но с его появлением в опорной зоне у армейцев нарушились привычные связи. Все пытались действовать через самого знаменитого футболиста в своих рядах, и из-за этого игра стала более предсказуемой. Замены и даже удаление у «Факела» ни на что принципиально повлиять уже не смогли. Имея кучу времени в большинстве, красно-синие не смогли дожать одного из борцов за выживание.

Нулевая скука в апреле, как я уже говорил, объяснялась и отсутствием Файзуллаева, который теперь на месте. Как и ставший при Николиче, по сути, незаменимым в позиции опорника оборонительного плана Саша Зделар. Мы уже видели, что вышло из попытки внедрить в стартовый состав Сауля Гуарирапу — так что минимум сомнений, что в основе будет ставший уже неотъемлемой частью ЦСКА Тамерлан Мусаев — автор победных голов в октябре в ворота московского и махачкалинского «Динамо». Едва ли отправятся в резерв фланговые игроки Круговой и Келлвен, хотя не могу сказать, что бразилец производит такое уж убедительное впечатление.

Так что правую бровку ЦСКА можно назвать таким же относительно уязвимым звеном, но, с другой стороны, левый край спартаковской атаки — тоже самое слабое место. Если только Рябчук будет активно подключаться к атакам да кто-то из центральных полузащитников станет перегружать ту зону, за счет коллективных, но едва ли индивидуальных действий «Спартак» сможет там что-то придумать.

В красно-белой обороне нередко (сразу вспоминаются откровения Тюкавина о Денисове) уязвимым оказывается правый фланг. И если предположить, что пойдет игра слева у связки Круговой — Файзуллаев, то оттуда воротам Максименко может прийти большая опасность. Да и нынешняя форма Бабича не убеждает в том, что центр обороны «Спартака» справится с Мусаевым, которого могут «накормить» тонкими передачами Обляков и Файзуллаев.

Что потенциально неплохо для качества игры — у обеих команд был полноценный недельный цикл без Кубка. Из сборных футболисты тоже вернулись уже достаточно давно. Наконец, нет дисквалификаций — в отличие от того же «Локомотива», который сыграет дома против «Рубина» без обоих ключевых центральных полузащитников -Баринова и Батракова. Интересно, как железнодорожники выкрутятся из такой ситуации.

А армейцам со спартаковцами, в отличие от «Локо», надо выкручиваться и из своего турнирного положения, которое все меньше говорит о том, что две столичные команды зацепятся за тройку призеров. Впрочем, времени туда ворваться у них еще достаточно. Но и ЦСКА, и «Спартак», в очередной раз в межсезонье начавшие все заново с новыми тренерами, сейчас по игре явно уступают «Краснодару», «Зениту» и «Локомотиву». Мне кажется, красно-синим не пошел на пользу перерыв на сборные, который начался сразу после их лучшего матча в сезоне — в еще одном дерби против «Динамо». Да, далее последовала победа над его махачкалинскими одноклубниками, но сам футбол был гораздо более «скрипучим», не говоря уже о матче с «Факелом».

«Спартак» же, как теперь ясно, не смог зацепиться за тот футбол, который показал в Санкт-Петербурге. Наверное, ему там для уверенности очень нужно было выиграть, но он так же не смог воспользоваться большинством, как и ЦСКА против «Факела». С тех пор началось тяжелое время, намек на завершение которого прозвучал в Нижнем Новгороде. Но пока — только намек, и то тихий и скромный.

Далеко не всегда дерби, этакая вещь в себе, отображает истинное положение вещей в обеих командах. Но мне кажется, что именно сейчас, когда они еще не встали на уверенный путь, победа над принципиальным соперником чрезвычайно важна для каждой. Она даст им те эмоции, ту веру в правильность избранной дороги, которые и ЦСКА, и «Спартаку» сейчас так нужны.

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ЦСКА — фаворит предстоящего дерби. На победу армейцев можно поставить с коэффициентом 2.40, что примерно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.55 (26%), успех «Спартака» — за 3.00 (33%).