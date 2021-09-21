Обозреватель «СЭ» нелицеприятно оценивает матч двух культовых московских команд.

Будь Валерий Карпин сейчас в ином, менее формальном статусе, то, несомненно, после дерби ЦСКА — «Спартак» повторил бы старое доброе, а может, и злое: «Игра была равна, играли два...» И был бы абсолютно прав.

Просто у одних был Акинфеев. Потому и выиграли. Достаточно вспомнить и дальний, но крайне неприятный по мокрой погоде удар Джикии с отскоком от земли, и крученый мяч от Промеса на 95-й минуте. Ноге бога в этих ситуациях взлетать не пришлось. А вот руки были применены по полной.

Ну и, конечно, Антон Заболотный попал. Просто попал из-под защитника, а Максименко не вытащил из ближнего. Это не было продуманной атакой, комбинацией, наигранным стандартом. Это не было результатом давления ЦСКА, которое полностью отсутствовало. Как и логика этого гола. Такое бывает в футболе.

Жизнь вернула Заболотному должок. Он воспитывался в армейской школе, начинал в этом клубе карьеру, сидел в запасе даже в еврокубках. И вот вернулся в ЦСКА, уже в основу, в 30 лет. И, как выражается Алексей Березуцкий, словно оттуда и не уходил...

О второй желтой карточке, полученной Заболотным в самом конце игры, никто сейчас не думает. Время размышлять об этом придет уже перед следующим туром в Нижнем Новгороде.

Поздравляя очень симпатичного мне Березуцкого с фактом первой его победы как главного тренера в матчах ЦСКА — «Спартак», не имею все же права не сказать, что это было катастрофическое по качеству дерби. И оно осталось бы таким вне зависимости от результата.

Я нещадно мок под косым дождем и порывами ледяного ветра на «ВЭБ Арене», меня и коллег не спасали ни новый стадион, ни любезно раздававшиеся пресс-службой армейцев дождевики. Наверняка не обращал бы на всю эту непогоду никакого внимания, захвати меня игра без остатка. Но я смотрел и не знал, зачем они во все это играют. И как это называется — тоже не знал. Но только не футбол.

Как человеку, выросшему на «Спартаке» братьев Старостиных, мне, конечно, обидно было видеть на армейской трибуне силуэт Заремы Салиховой и надпись: «Она все видит».

Но скажите, что этот циничный парафраз на баннер болельщиков красно-белых 18-летней давности с портретом Николая Старостина и текстом «Он все видит» — незаслуженное издевательство. Правда, и сами красно-синие по сравнению с их лучшими временами недалеко ушли...

В перерыве мы общались в пресс-центре с коллегами — и при абсолютно единой оценке уровня и нерва наблюдаемого нами футбола сошлись на том, что не нам, репортерам, жаловаться. А уж куда скорее тем, кто заплатил за это деньги.

Понятно: еще перед туром, глядя на таблицу и 8-е с 9-м места, занимаемые двумя столичными клубами, должно было стать примерно ясно, что нас ждет. 8-е и 9-е места в нынешней убогой РПЛ!

В разные времена случалось по-разному — допустим, осенью 2008-го абсолютный середняк, «Спартак» Микаэля Лаудрупа, нежданно-негаданно за счет гола Никиты Баженова обыграл ЦСКА Валерия Газзаева, который показывал в тот момент едва ли не самый яркий футбол за все годы. Если вообще мог быть момент, наименее подходящий для проигрыша армейцев спартаковцам, то это был именно он. Но дерби есть дерби — то есть штука, вообще не поддающаяся прогнозам.

Здесь же прогноз был такой — проиграет тот, кто будет хуже. А не выиграет — тот, кто лучше. Реально лучше никто быть не мог.

Но даже этот прогноз не сбылся. «Спартак» не был хуже. Более того, по всем статистическим показателям он был лучше ЦСКА. И красно-белым очень сильно не повезло с микроскопическим офсайдом у Промеса.

Однако все равно это не было тем перевесом, при котором говорят то, что сказал Руй Витория: «Нам не повезло». Да, в самом начале второго тайма не реализовал убойный момент Понсе, да, в концовке, уже при 0:1, не подстроился под мяч в пяти метрах от ворот Промес. Однако в основном удары красно-белых были издали и в молоко. Впрочем, они хотя бы были, а у армейцев их не было в принципе...

Единственное, зачем стоило сидеть не в теплом пресс-центре, а в ложе прессы, чтобы наблюдать за всей этой тоской, — чтобы видеть театр мимики и жестов главных тренеров. Самым типичным для Руя Витории было хватание за голову. Можно, конечно, трактовать это как: «Ну почему мы опять не забили?!» А можно глобальнее: «Господи, куда я попал?!»

Конечно, ко всему прочему ему еще и не фартит. Ноль очков в матчах с «Рубином» в первом туре и двух последних, с «Легией» и ЦСКА, если исходить из качества игры, соотношения ударов и числа моментов, — это аномалия. Но это ведь и показатель того, что нынешний спартаковский коллектив не способен дожимать. Мастера вроде как и есть, а давления и спортивной злости — нет.

Очевидно, что такого не может быть, когда главный тренер держит раздевалку. Рую не повезло прийти после Доменико Тедеско, который как раз держал коллектив — нет, не в кулаке, а вместе. И друг с другом, и с собой. Его уход — это другая история, его собственный выбор. Но в любом случае — когда команду покидает тренер, с которым парням было хорошо, его сменщику приходится непросто. Потому что они начинают сравнивать и изначально смотреть на нового тренера под неправильным углом.

«Спартаку» не хватает у Витории тедесковских эмоций. Вроде солидный, приятный, грамотный человек, все объясняет, тренировки, говорят, интересные проводит, футбол ставит. Но достучаться до сердец — это, в отличие от Доменико, не его. Или — пока не его?

Вопрос в том, сколько боссы «Спартака» готовы ждать. Да, пока Леонид Федун вроде бы Витории доверяет. Но все, кто работал с владельцем «Спартака», в приватных разговорах говорят: его мнение может поменяться несколько раз не то что за год или за месяц, а за день. В зависимости от того, кто и что ему скажет.

А кто говорит больше всех и находится ближе всех — мы уже знаем. Как и то, что говорила и делала эта дама после назначения Руя. Если кто забыл, именно тогда она вышла из совета директоров «Спартака» и перестала иметь формальное отношение к клубу. Но ведь в ее положении совершенно необязательно занимать какой-то пост, чтобы влиять на ситуацию.

Не Витория сделал так, чтобы в центре поля на дерби у красно-белых вышла пара Умяров — Литвинов. Действительно, можно счесть несчастливым стечением обстоятельств одновременные уход Крала и травмы Зобнина с Хендриксом. Но о необходимости покупки опорника в «Спартак» уже год не говорит только... Да все говорят. В результате — травмы и дыра в середине.

Когда Витория хвалит Литвинова, мне это кажется либо выдачей желаемого за действительное, либо защитой молодого игрока от нападок извне. Правильно делает. Но это не отменяет того, что ошибок у блондина была тьма. При обработке мяча, при принятии решений. Для меня самым показательным стал его пас с аута шведкой (!) в добавленное к первому тайму время. Нет, не могу сказать, что Литвинов выпадал из игры, но и стать органичной ее частью, как мне кажется, ему не удалось. И Умяров смотрелся гораздо хуже, чем в начале сезона.

Я так и не понял, зачем надо было держать дисквалифицированного на дерби Соболева на скамейке в матче с «Легией» до 82-й минуты. Играй он тогда в основе — либо Понсе, либо Ларссон подошли бы к матчу с ЦСКА свежими. Допустим, Витория прав и в матче с поляками ставка делалась на быструю игру. Но в итоге ни в одном из двух матчей «Спартак» вообще не забил. И жаль было смотреть, когда после отбора в центре поля в контратаку бежало не пять-шесть россиян, а всего трое, и Промесу некому было отдать.

Впервые в основе вышел Кофрие — и до такой степени не давал себя обыгрывать Эджуке, что во втором тайме нигериец убежал от этой рыжей бестии на другой край. При этом позиционно и технически бельгиец ошибался — и в конце концов, вынося мяч через центр, отдал его под удар Заболотному. Наблюдая за Кофрие в первом тайме с ближней к нему бровки, я сделал вывод: он довольно деревянен, но лично непроходим. Он — явно не худшее из возможных приобретений, но при нынешнем лимите таких людей в восьмерке иностранцев быть не должно. Рабоче-крестьянскими делами надлежит заниматься российским футболистам.

«ЦСКА поймал удачу за хвост», — эта характеристика от Руя Витории нуждается все-таки в пояснениях. Армейцам это удалось, потому что против них вышли точно такие же спартаковцы. Будь они на ином уровне подготовки, красно-синие, слабые в этот день, проиграли бы.

Но получилось так, что армейцы были готовы лучше. Или, что скорее, «Спартак» — хуже.

Потому что в современном российском футболе не конкурируют за право стать лучшими. А соревнуются в нем за право не стать худшими. Таким было и дерби ЦСКА — «Спартак».