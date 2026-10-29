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Бителло лидер Динамо в РПЛ-2026/27: статистика бразильца, первое место по созданным моментам, роль в тактике Шварца

Герой РПЛ, о котором незаслуженно мало говорят. Чем так хорош Бителло?

Иван Бровар
Корреспондент отдела футбола
Бителло.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Главный залог прогресса «Динамо».

Год назад после 12 туров «Динамо» с 16 очками расположилось на восьмом месте в РПЛ. В чемпионате-2026/27 на том же отрезке бело-голубые идут вторыми и набрали на девять баллов больше. Команда определенно стала лучше, и один из важных факторов качественного рывка — Бителло. Так сложилось, что о бразильце говорят меньше, чем о других плеймейкерах Премьер-лиги, будь то Глушенков, Барко или уже покинувшие Россию Сперцян и Батраков. Что ж, исправляемся!

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Бителло — архитектор голевых моментов

«Динамо» забило меньше конкурентов из топ-5 турнирной таблицы. При этом, по данным Opta, именно бело-голубые лидируют по ожидаемым очкам в этом сезоне. Получается, что команда регулярно создает остроту, но хромает в реализации. Поэтому роль бразильца выходит на первый план. Хавбек и раньше предпочитал максимально задействовать партнеров, но сейчас такой подход вышел на новый уровень.

Бителло — не лучший ассистент чемпионата, однако стоит углубиться в статистику. Наряду с проводящим классный сезон Иваном Обляковым полузащитник динамовцев — единственный футболист лиги с тремя и более результативными передачами, создавший больше ожидаемых, чем фактических ассистов.

Также динамовская «десятка» стабильно в топе игроков по передачам под удар. Самые показательные цифры — количество созданных для одноклубников шансов: 46 за 12 туров. Для понимания влияния на игру: у ближайшего преследователя по этому показателю, Маркиньоса, только 31.

Пожалуй, главным слабым местом плеймейкера является реализация, с которой проблемы наблюдаются у всей команды. Из 24 ударов по воротам ни один не конвертировался в забитый гол. Возможно, по этой причине от Бителло, даже с учетом хорошей статистики, ждут большего. В прошлом чемпионате он набрал 6+8 по системе «гол + пас», в позапрошлом — 3+11, к которым добавил звание лучшего ассистента. Цифры выглядят куда сильнее нынешних 0+3, поэтому о бразильце мало говорят, но результативности есть объяснение: новый тренер, более широкий функционал самого игрока и чрезмерная страсть к неэффективным дальним ударам.

Бителло и Дмитрий Рыбчинский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как играет Бителло

Наиболее точную характеристику выступлению бразильца в этом сезоне дал Сандро Шварц. Тренер призвал не обращать внимания на отсутствие голов и отметил, что помимо большого объема работы с мячом полузащитник стал активнее в прессинге.

Немецкий тренер и футболист не успели пересечься в клубе. Сандро покинул Петровский парк в 2022-м, а Бителло присоединился к команде только в 2023-м. Однако в 2026-м наставнику хватило нескольких туров, чтобы адаптировать игрока под свой футбол и найти наиболее подходящую позицию. В четырех первых матчах РПЛ «Динамо» набрало всего четыре очка. Прорыв и серия из девяти побед подряд во всех турнирах случились после решения перевести полузащитника на позицию «десятки». Так 4-3-3 трансформировались в 4-2-1-3, а ключевой для бело-голубых игрок получил больше свободы.

Благодаря отличной технике и низкому центру тяжести бразилец играет важную роль в выходе из-под прессинга. Он способен сохранить мяч под давлением нескольких соперников, что позволяет динамовцам безболезненно переходить в финальную треть. После неудачных стартовых туров Бителло все чаще располагается выше и обостряет не только с любимого левого фланга. Однако при необходимости опускается на помощь при розыгрыше мяча.

Бителло делает то же, что Барко в «Спартаке» и чуть в меньшей степени Глушенков в «Зените». Бразилец выступает связующим звеном между линиями, принимает решения, куда развернуть атаку, выполняет функцию «молотка» и «скрипки» одновременно. Последнее — особенно важное качество в современном футболе, где так ценится универсализм.

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Здесь уместно упомянуть о еще одном недооцененном навыке динамовского плеймейкера. Он демонстрирует высокую работоспособность уже не первый год. В РПЛ-2025/26 Бителло вошел в топ-15 футболистов лиги по общему пробегу, хотя провел не все 30 матчей. В этом розыгрыше бразилец появился в старте во всех 12 турах и был заменен лишь трижды, да и то на последних минутах. Умение сохранить высокие атакующие показатели при такой нагрузке — еще один повод для комплиментов.

Наиболее полно потенциал Бителло раскрывается в противостояниях с грандами. Он был одним из тех, кто сделал разницу в победных дерби со «Спартаком» и ЦСКА. По итогам матча с красно-белыми полузащитника признали лучшим игроком встречи, а против армейцев именно его голевая передача помогла забить победный гол на 89-й минуте. Решающее влияние на результат — та самая черта, которая отделяет лидера от просто хорошего футболиста.

«Динамо» по-прежнему в поиске игровой стабильности: за скомканным стартом последовала серия побед, прервавшаяся сенсационным проигрышем «Акрону» и кубковым — «Краснодару». Бителло — ключевой помощник Шварца в том, чтобы эту стабильность найти. Он редко проседает по качеству игры даже в неудачных матчах, генерирует голевые моменты чаще всех в РПЛ и, считаю, заслуживает статуса одного из лучших футболистов чемпионата.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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