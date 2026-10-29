Герой РПЛ, о котором незаслуженно мало говорят. Чем так хорош Бителло?
Год назад после 12 туров «Динамо» с 16 очками расположилось на восьмом месте в РПЛ. В чемпионате-2026/27 на том же отрезке бело-голубые идут вторыми и набрали на девять баллов больше. Команда определенно стала лучше, и один из важных факторов качественного рывка — Бителло. Так сложилось, что о бразильце говорят меньше, чем о других плеймейкерах Премьер-лиги, будь то Глушенков, Барко или уже покинувшие Россию Сперцян и Батраков. Что ж, исправляемся!
Бителло — архитектор голевых моментов
«Динамо» забило меньше конкурентов из топ-5 турнирной таблицы. При этом, по данным Opta, именно бело-голубые лидируют по ожидаемым очкам в этом сезоне. Получается, что команда регулярно создает остроту, но хромает в реализации. Поэтому роль бразильца выходит на первый план. Хавбек и раньше предпочитал максимально задействовать партнеров, но сейчас такой подход вышел на новый уровень.
Бителло — не лучший ассистент чемпионата, однако стоит углубиться в статистику. Наряду с проводящим классный сезон Иваном Обляковым полузащитник динамовцев — единственный футболист лиги с тремя и более результативными передачами, создавший больше ожидаемых, чем фактических ассистов.
Также динамовская «десятка» стабильно в топе игроков по передачам под удар. Самые показательные цифры — количество созданных для одноклубников шансов: 46 за 12 туров. Для понимания влияния на игру: у ближайшего преследователя по этому показателю, Маркиньоса, только 31.
Пожалуй, главным слабым местом плеймейкера является реализация, с которой проблемы наблюдаются у всей команды. Из 24 ударов по воротам ни один не конвертировался в забитый гол. Возможно, по этой причине от Бителло, даже с учетом хорошей статистики, ждут большего. В прошлом чемпионате он набрал 6+8 по системе «гол + пас», в позапрошлом — 3+11, к которым добавил звание лучшего ассистента. Цифры выглядят куда сильнее нынешних 0+3, поэтому о бразильце мало говорят, но результативности есть объяснение: новый тренер, более широкий функционал самого игрока и чрезмерная страсть к неэффективным дальним ударам.
Как играет Бителло
Наиболее точную характеристику выступлению бразильца в этом сезоне дал Сандро Шварц. Тренер призвал не обращать внимания на отсутствие голов и отметил, что помимо большого объема работы с мячом полузащитник стал активнее в прессинге.
Немецкий тренер и футболист не успели пересечься в клубе. Сандро покинул Петровский парк в 2022-м, а Бителло присоединился к команде только в 2023-м. Однако в 2026-м наставнику хватило нескольких туров, чтобы адаптировать игрока под свой футбол и найти наиболее подходящую позицию. В четырех первых матчах РПЛ «Динамо» набрало всего четыре очка. Прорыв и серия из девяти побед подряд во всех турнирах случились после решения перевести полузащитника на позицию «десятки». Так 4-3-3 трансформировались в 4-2-1-3, а ключевой для бело-голубых игрок получил больше свободы.
Благодаря отличной технике и низкому центру тяжести бразилец играет важную роль в выходе из-под прессинга. Он способен сохранить мяч под давлением нескольких соперников, что позволяет динамовцам безболезненно переходить в финальную треть. После неудачных стартовых туров Бителло все чаще располагается выше и обостряет не только с любимого левого фланга. Однако при необходимости опускается на помощь при розыгрыше мяча.
Бителло делает то же, что Барко в «Спартаке» и чуть в меньшей степени Глушенков в «Зените». Бразилец выступает связующим звеном между линиями, принимает решения, куда развернуть атаку, выполняет функцию «молотка» и «скрипки» одновременно. Последнее — особенно важное качество в современном футболе, где так ценится универсализм.
Здесь уместно упомянуть о еще одном недооцененном навыке динамовского плеймейкера. Он демонстрирует высокую работоспособность уже не первый год. В РПЛ-2025/26 Бителло вошел в топ-15 футболистов лиги по общему пробегу, хотя провел не все 30 матчей. В этом розыгрыше бразилец появился в старте во всех 12 турах и был заменен лишь трижды, да и то на последних минутах. Умение сохранить высокие атакующие показатели при такой нагрузке — еще один повод для комплиментов.
Наиболее полно потенциал Бителло раскрывается в противостояниях с грандами. Он был одним из тех, кто сделал разницу в победных дерби со «Спартаком» и ЦСКА. По итогам матча с красно-белыми полузащитника признали лучшим игроком встречи, а против армейцев именно его голевая передача помогла забить победный гол на 89-й минуте. Решающее влияние на результат — та самая черта, которая отделяет лидера от просто хорошего футболиста.
«Динамо» по-прежнему в поиске игровой стабильности: за скомканным стартом последовала серия побед, прервавшаяся сенсационным проигрышем «Акрону» и кубковым — «Краснодару». Бителло — ключевой помощник Шварца в том, чтобы эту стабильность найти. Он редко проседает по качеству игры даже в неудачных матчах, генерирует голевые моменты чаще всех в РПЛ и, считаю, заслуживает статуса одного из лучших футболистов чемпионата.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1