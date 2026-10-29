Герой РПЛ, о котором незаслуженно мало говорят. Чем так хорош Бителло?

Главный залог прогресса «Динамо».

Год назад после 12 туров «Динамо» с 16 очками расположилось на восьмом месте в РПЛ. В чемпионате-2026/27 на том же отрезке бело-голубые идут вторыми и набрали на девять баллов больше. Команда определенно стала лучше, и один из важных факторов качественного рывка — Бителло. Так сложилось, что о бразильце говорят меньше, чем о других плеймейкерах Премьер-лиги, будь то Глушенков, Барко или уже покинувшие Россию Сперцян и Батраков. Что ж, исправляемся!

Бителло — архитектор голевых моментов

«Динамо» забило меньше конкурентов из топ-5 турнирной таблицы. При этом, по данным Opta, именно бело-голубые лидируют по ожидаемым очкам в этом сезоне. Получается, что команда регулярно создает остроту, но хромает в реализации. Поэтому роль бразильца выходит на первый план. Хавбек и раньше предпочитал максимально задействовать партнеров, но сейчас такой подход вышел на новый уровень.

Бителло — не лучший ассистент чемпионата, однако стоит углубиться в статистику. Наряду с проводящим классный сезон Иваном Обляковым полузащитник динамовцев — единственный футболист лиги с тремя и более результативными передачами, создавший больше ожидаемых, чем фактических ассистов.

Также динамовская «десятка» стабильно в топе игроков по передачам под удар. Самые показательные цифры — количество созданных для одноклубников шансов: 46 за 12 туров. Для понимания влияния на игру: у ближайшего преследователя по этому показателю, Маркиньоса, только 31.

Пожалуй, главным слабым местом плеймейкера является реализация, с которой проблемы наблюдаются у всей команды. Из 24 ударов по воротам ни один не конвертировался в забитый гол. Возможно, по этой причине от Бителло, даже с учетом хорошей статистики, ждут большего. В прошлом чемпионате он набрал 6+8 по системе «гол + пас», в позапрошлом — 3+11, к которым добавил звание лучшего ассистента. Цифры выглядят куда сильнее нынешних 0+3, поэтому о бразильце мало говорят, но результативности есть объяснение: новый тренер, более широкий функционал самого игрока и чрезмерная страсть к неэффективным дальним ударам.

Бителло и Дмитрий Рыбчинский. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как играет Бителло

Наиболее точную характеристику выступлению бразильца в этом сезоне дал Сандро Шварц. Тренер призвал не обращать внимания на отсутствие голов и отметил, что помимо большого объема работы с мячом полузащитник стал активнее в прессинге.

Немецкий тренер и футболист не успели пересечься в клубе. Сандро покинул Петровский парк в 2022-м, а Бителло присоединился к команде только в 2023-м. Однако в 2026-м наставнику хватило нескольких туров, чтобы адаптировать игрока под свой футбол и найти наиболее подходящую позицию. В четырех первых матчах РПЛ «Динамо» набрало всего четыре очка. Прорыв и серия из девяти побед подряд во всех турнирах случились после решения перевести полузащитника на позицию «десятки». Так 4-3-3 трансформировались в 4-2-1-3, а ключевой для бело-голубых игрок получил больше свободы.

Благодаря отличной технике и низкому центру тяжести бразилец играет важную роль в выходе из-под прессинга. Он способен сохранить мяч под давлением нескольких соперников, что позволяет динамовцам безболезненно переходить в финальную треть. После неудачных стартовых туров Бителло все чаще располагается выше и обостряет не только с любимого левого фланга. Однако при необходимости опускается на помощь при розыгрыше мяча.

Бителло делает то же, что Барко в «Спартаке» и чуть в меньшей степени Глушенков в «Зените». Бразилец выступает связующим звеном между линиями, принимает решения, куда развернуть атаку, выполняет функцию «молотка» и «скрипки» одновременно. Последнее — особенно важное качество в современном футболе, где так ценится универсализм.

Здесь уместно упомянуть о еще одном недооцененном навыке динамовского плеймейкера. Он демонстрирует высокую работоспособность уже не первый год. В РПЛ-2025/26 Бителло вошел в топ-15 футболистов лиги по общему пробегу, хотя провел не все 30 матчей. В этом розыгрыше бразилец появился в старте во всех 12 турах и был заменен лишь трижды, да и то на последних минутах. Умение сохранить высокие атакующие показатели при такой нагрузке — еще один повод для комплиментов.

Наиболее полно потенциал Бителло раскрывается в противостояниях с грандами. Он был одним из тех, кто сделал разницу в победных дерби со «Спартаком» и ЦСКА. По итогам матча с красно-белыми полузащитника признали лучшим игроком встречи, а против армейцев именно его голевая передача помогла забить победный гол на 89-й минуте. Решающее влияние на результат — та самая черта, которая отделяет лидера от просто хорошего футболиста.

«Динамо» по-прежнему в поиске игровой стабильности: за скомканным стартом последовала серия побед, прервавшаяся сенсационным проигрышем «Акрону» и кубковым — «Краснодару». Бителло — ключевой помощник Шварца в том, чтобы эту стабильность найти. Он редко проседает по качеству игры даже в неудачных матчах, генерирует голевые моменты чаще всех в РПЛ и, считаю, заслуживает статуса одного из лучших футболистов чемпионата.