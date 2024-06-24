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«Мы дружим со Станковичем, но во время дерби будем врагами!» ЦСКА представил Николича

Николич провел первую пресс-конференцию в качестве тренера ЦСКА
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Марко Николич.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Роман Бабаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Алексей Березуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Первая пресс-конференция Марко после возвращения в Москву.

На «ВЭБ Арене» прошла официальная презентация нового главного тренера ЦСКА Марко Николича. Вместе с сербским специалистом на вопросы журналистов ответил и генеральный директор клуба Роман Бабаев.

«СЭ» собрал главные цитаты.

В ЦСКА очень хороший костяк, есть два новичка. Я доволен

— Когда с вами впервые связался ЦСКА? — вопрос Николичу.

— Точно не скажу, но 4 июня я подписал контракт. Переговоры прошли очень быстро. Рад оказаться в ЦСКА. Работать в клубе с такими традициями — честь для меня.

— Полностью ли укомплектован ваш штаб?

— Да. У нас уже есть легенды: Игорь [Акинфеев] на поле, а Алексей Березуцкий — в штабе. У него хороший тренерский опыт. Также со мной пришли два ассистента, которые работают тренерами больше 20 лет.

— Чья была инициатива пригласить Алексея Березуцкого?

— Совместная с клубом. Вы помните, как было в «Локомотиве» — там мне помогали Лоськов и Пашинин. И у нас сложились не только профессиональные, но и человеческие отношения на суперском уровне. Мы стали друзьями!

— Следили ли за российским футболом после отъезда из РПЛ?

— Это моя задача — следить за разными чемпионатами. Нужно знать, что меняется в футболе, смотреть на игроков. Конечно, я в курсе происходящего в РПЛ. Правда, не могу сказать, что мне нравится все, что происходит.

— Насколько укомплектован состав ЦСКА?

— У нас очень хороший костяк. Я доволен. Команда неплохая. Уже завтра присоединятся сборники. Появились два новичка: Круговой и Шуманский. Они уже усилили состав. Нам нужно качественное, а не количественное усиление. Мы ежедневно общаемся на эту тему с селекционным отделом. У нас отличная коммуникация. Нужно немного подождать.

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— Было ли бы вам интересно снова воссоединиться с Рифатом Жемалетдиновым, который стал свободным агентом?

— Мы рассматриваем всех, кто может усилить ЦСКА. Жемалетдинов — качественный футболист.

— Как проходят сборы?

— Сборы тяжелые, но так и должно быть. У нас рабочая атмосфера — как я уже сказал, скоро присоединятся сборники. Также хочу посмотреть на игроков, которые были в арендах. А после примем по ним решения.

— Бакаев играл в ОАЭ, где вы работали главным тренером. Вам было бы интересно увидеть его в ЦСКА?

— Это интересный футболист, но очень долго не играл из-за травмы. У нас в лонг-листе много игроков. Надо рассматривать каждого. В общем, есть много факторов.

— Знакомы вы с новым тренером «Спартака» Деяном Станковичем?

— Мы знаем друг друга с детства. Он провел сумасшедшую карьеру в качестве футболиста, а у меня получилась неплохая карьера тренера. В Белграде мы живем в одном доме, дружим. Когда он возглавил «Спартак», я позвонил ему и сказал, что могу помочь с адаптацией. Будет интересно встретиться с ним в дерби. На поле мы будем врагами, а потом снова — друзьями.

Роман Бабаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Слова Вернблума о России — это троллинг. Старик Понтус всех повеселил

— Не могу сказать, что идея пригласить Марко пришла спонтанно, — сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев. — Мы с Марко знакомы. Он успешно работал в России и не только. Мы достаточно оперативно провели переговоры, обсудили ситуацию и пришли к такому решению.

— Почему была сделана ставка именно на Николича?

— У Марко везде были хорошие результаты. С интересом наблюдал за его работой в «Локомотиве». Особых альтернатив у нас не было.

— Есть ли новости по трансферам на вход?

— Преждевременно говорить о фамилиях новичков. Ситуация непростая, но думаю, что в ближайшие недели появится конкретика. Российский рынок футболистов достаточно сложный. И надо понимать, что в Россию трудно пригласить качественного легионера, который усилит команду. Хотим привести сильного игрока, который даст результат.

— Санкции, наложенные на ЦСКА, сильно осложняют этот процесс?

— Не хочется искать оправданий, но сложности есть. Нужно еще понимать, что клуб живет по средствам. Нельзя руководствоваться только эмоциями. Недавний пример санкций — это трансфер Жуниньо Капишабы, когда главный офис «Ред Булл» его заблокировал. Но мы не опускаем руки, работаем дальше.

— Появлялась информация о возможном возвращении Гбамена в ЦСКА. Можете подтвердить?

— Нам нужно качественное усиление. Если наши требования к игроку совпадают, то мы будем вести переговоры по этому игроку.

Федор Чалов. ЦСКА наконец-то продлил контракт с Чаловым. Но почему всего на полгода?

— Что можете сказать про будущее Чалова?

— Завтра он приедет в Новогорск, как и другие наши сборники. Никаких новостей о его будущем пока нет.

— Пишут, если Федор не покинет ЦСКА летом, то продлит контракт на более долгий срок.

— У нас есть договоренность с Чаловым: если текущим летом он не уходит в Европу, то мы возобновляем переговоры по новому соглашению.

Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— С кем еще ведутся переговоры по возможному продлению?

— С Гайичем, Зделаром, Рошей. Мы общаемся с представителями футболистов, чтобы все стороны были удовлетворены.

— Есть ли договоренности, что после завершения карьеры игрока Акинфеев продолжит работу в ЦСКА?

— Все будет зависеть от позиции Игоря. Двери клуба для него всегда открыты. Будем рады, если он продолжит работу у нас. Но сейчас об этом говорить преждевременно.

— Как обстоят дела с продлением Лукина?

— В его контракте есть пункт об автоматической пролонгации соглашения. Но, думаю, мы продлим контракт заранее. Нет сомнения, что мы найдем компромисс. Мы на него рассчитываем.

— Какие цели у ЦСКА в новом сезоне?

— Любая декларация — для лозунгов, а не ради дела. Перед ЦСКА самые высокие задачи. Мы трезво оцениваем свои силы. Говорить о ЦСКА нулевых — это одно, сейчас другая ситуация. Мы видели, какая была конкуренция [в прошедшем сезоне]. Но задачи перед нами самые высокие — и в Кубке, и в чемпионате. Также в условиях санкций надо задумываться о завтрашнем дне, о работе с молодежью, проектами, которые мы сейчас реализуем.

Понтус Вернблум. «Когда я играл в России, ситуация в мире была другой!» Вернблум извинился за выступления за ЦСКА

— Как вы отреагировали на недавние слова Вернблума о России?

— Сначала был удивлен, а потом, вспомнив о его характере и нескольких ситуациях, когда он вел себя непредсказуемо, мне показалось, что это был троллинг. Надо знать Понтуса. Я даже представляю, с каким выражением лица он это говорил. Думаю, что старик Понтус всех повеселил.

— Как обстоят дела с новой базой клуба?

— Буквально на днях достигли существенного прогресса. Сроки не хочется называть. Но мы понимаем, каким путем пойдем. База будет находиться в удобном месте с точки зрения логистики и работы. Ватутинки отдалены от стадиона. Думаю, в ближайшее время мы сможем поделиться хорошими новостями. Есть осторожный оптимизм.

ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
Роман Бабаев
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