«Зачем Горшкову идти в «Спартак»? «Зенит» — совсем другой уровень». Орлов — о новичке питерцев, Бакаеве и Козлове
— Горшков — реальное усиление для «Зенита»?
— Только время покажет. Данные у Юрия хорошие. Он один из лучших на своей позиции в РПЛ.
— Но как выиграть конкуренцию у Дугласа Сантоса?
— Бразилец, к сожалению, в последнее время подвержен травмам. Поэтому нужен еще игрок на левый фланг. Вы же видите, что в «Зените» все больше делают ставку на привлечение россиян. Горшков — добротный защитник. А дальше все зависит от него самого.
— Не повторит ли он путь Кругового?
— В футболе вероятность оказаться в запасе есть всегда. Но надо бороться за место в составе, ничего еще не решено. Горшков принял этот вызов. Видно, что парень он самолюбивый, амбициозный. Попробует конкурировать с бразильцем.
— Горшков интереснее Тикнизяна на позиции левого защитника?
— Трудно сказать. У Тикнизяна есть свои слабости. Наир скорее атакующий защитник. Заточен на подключения вперед. Но насколько он надежен непосредственно в обороне? Пока не готов сравнивать Тикнизяна и Горшкова. Раз Семак позвал игрока «Крыльев», значит, на него рассчитывает, будет выпускать его в составе. Тот же Круговой получал шансы, но не показал себя, не проявил...
— Это правда, что «Зенит» перехватил Горшкова у «Спартака»?
— Не знаю, не в курсе.
— Но вы не считаете, что в «Спартаке» у него было бы больше игровой практики?
— Возможно. Но на каком месте оказался «Спартак» по итогам сезона?
— На пятом.
— Ну вот... Это же разный уровень клубов! Я бы сейчас в «Спартак» не пошел. Там пока неразбериха, не все выстроено, нет четкой вертикали. Все довольно зыбко, зыбко...
— Правый защитник Волков, пришедший из «Краснодара», сильнее Караваева?
— Моложе. А дальше все решится в процессе конкуренции. Помните, я хвалил Волкова? Скорость, выносливость! А вот что касается техники... Посмотрим. К Караваеву все-таки есть вопросы: много неточных передач.
— Подписание Волкова означает уход из команды Марио Фернандеса?
— Не знаю, как составлен его контракт. Вообще в команду надо брать молодых футболистов, с перспективой. Поэтому вариант с Волковым вполне понятен.
— Марио не убедил?
— Я уже как-то говорил о нем. Ну какую пользу «Зениту» принесли Марио, Ахметов, Бакаев?
— Бакаев прошел медосмотр с «Зенитом». Допускаете, что в предстоящем сезоне он получит шанс в команде Семака?
— Нет. Ну какой шанс? Не подходит он «Зениту». На какой позиции он будет играть?
— Нужно ли «Зениту» пытаться вернуть своего воспитанника Козлова?
— Я читал, что он уходит из «Балтики» в «Краснодар». «Зенит» проявлял интерес к молодому хавбеку, но что-то не получилось. Игрок сделал свой выбор. Что ж, это его дело.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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|0-0
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7
|Ростов
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|0-0
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8
|Рубин
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|0-0
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9
|Кр. Советов
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0-0
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11
|Факел
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0
|0-0
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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|0
|0-0
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16
|Акрон
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|19.07
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Ростов – ЦСКА
|- : -
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
|- : -
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
|- : -
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Химки – Динамо Мх
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