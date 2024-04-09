ЦСКА наконец-то продлил контракт с Чаловым. Но почему всего на полгода?

Трансферная сага не окончена, а только отложена.

На официальных ресурсах появилась долгожданная новость — клуб продлил контракт с Федором Чаловым. Вы помните, зимой эта тема была горячей — где-то недалеко маячил «Зенит», а 25-летний форвард даже прервал сборы, чтобы отправиться в Москву на аудиенцию к Евгению Гинеру. Ситуация была настолько сложной, что армейцам пришлось задействовать тяжелую артиллерию.

Плоды мы видим — Чалов переподписал соглашение с красно-синими. И это отличная новость для клуба и болельщиков. Вот только вызывает вопросы срок соглашения — до конца сезона-2024/25. Учитывая, что предыдущее заканчивалось в декабре нынешнего года, получается, что Федора продлили на полгода. По нынешним меркам — всего ничего.

Фактически стороны дали себе небольшую отсрочку. Ровно такая же ситуация, как зимой, наступит летом — год до окончания соглашения. И придется решать вопрос заново.

В ЦСКА не стали ничего скрывать. Слова гендиректора Романа Бабаева: «Ни для кого не секрет, что переговоры с Федором Чаловым были продолжительными и исключительно непростыми». Официальный комментарий футболиста: «У нас были непростые переговоры».

Впрочем, что тут в принципе скрывать, если к делу посреди сборов приходится подключать Гинера, а срок продления — микроскопический.

Бабаев также озвучил причину расхождений: «В конечном счете мы достигли компромисса, в котором были учтены как принципиальная позиция клуба продлить своего воспитанника, так и интересы игрока, желающего попробовать силы в Европе, осуществив свою мечту».

Федор Чалов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Да, Чалов грезит уходом в европейский клуб. Нападающий не хочет связывать себя с ЦСКА надолго, чтобы оставаться более доступным для зарубежных претендентов.

В новом контракте, по имеющейся информации, прописана сумма выкупа. Наверняка не слишком большая, учитывая сроки соглашения, но, по крайней мере, клуб не потеряет своего воспитанника бесплатно. Не продли он договор, через пару месяцев мог уже вести переговоры с кем угодно и на правах свободного агента заключать контракт с началом действия 1 января 2025 года. По такой схеме сам ЦСКА забрал у «Зенита» Данила Кругового совсем недавно.

Сегодня от такой потери армейский клуб себя до зимы обезопасил. При этом никто не гарантирует, что на Чалова будет высокий спрос и летом форварду поступит достойное предложение. Чалов — главный актив ЦСКА, у него самая высокая стоимость в команде на сайте Transfermarkt — 12 миллионов евро. Но весна не слишком задалась, в последних трех матчах он даже оставался в запасе. В коротком, но информативном спиче Бабаева об этом тоже есть: «Все зависит от Федора, и мы рассчитываем на серьезную мотивацию футболиста и хорошую форму уже в ближайших играх».

Контрактная сага закончена, психологически Чалову должно стать проще. Футболист сейчас в золотом возрасте, летом спрос на рынке ему точно расскажет о перспективах зарубежной карьеры. Заинтересует кого-то в Европе — отлично. Нет — продолжит выступления в ЦСКА. Диспозиция прояснится, так что нынешний краткосрочный контракт — пожалуй, лучшее решение.