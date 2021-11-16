Совет директоров ЦСКА не удовлетворен докладом по плану действий в зимнее трансферное окно

Сегодня, 16 ноября, прошел совет директоров ЦСКА, на котором были рассмотрены вопросы стратегического развития клуба на перспективу ближайших трех сезонов.

Основная дискуссия развернулась вокруг плана действий клуба в зимнюю паузу, необходимого для достижения амбициозных задач на сезон-2021/22: победы в Кубке России и места не ниже второго в РПЛ.

Источники сообщают, что СД не был удовлетворен докладом менеджмента по организации управления спортивным блоком команды и плану действий на зимнее окно. По сути менеджмент ограничился общими словами, что работа ведется и состав нужно укреплять. Детальный план действий представлен не был.

В этой ситуации, несмотря на то что СД в целом был готов принимать решение об увеличении инвестиций в команду, было принято решение отложить рассмотрение вопроса о бюджете. Будет проведено дополнительное заседание совета, как только менеджмент подготовит детальный план исправления ситуации с понятным и конкретным набором действий.

После 14 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.