Разговор с гендиректором ПФК Романом Бабаевым на самую острую тему последних суток.

— Как вы после появления новых подробностей оценили бы произошедшее в воскресенье на стадионе армейцев?

— Продолжается внутреннее расследование. Очень серьезный инцидент. За пять лет существования «ВЭБ Арены» ничего подобного даже близко не было! Поэтому ситуация требует очень тщательного анализа. Прежде чем делать заявления, мы хотели быть уверенными, что наши выводы соответствуют фактам. Пока у нас есть только определенные заключения, о которых можно оповестить.

— Что вы имеете в виду?

— Прежде всего, необходимо сказать, что наш стадион полностью готов к проведению матчей. Арена каждый год проходит лицензирование и соответствует критериям не только РФС, но и УЕФА. С этой точки зрения претензий к нам ни у кого не возникало — ни у представителей правоохранительных органов, ни у футбольных властей.

Поэтому то, что произошло в воскресенье, стало полной неожиданностью. Болельщики довольно давно отказались от использования пиротехники. Мы встречались с ними и неоднократно обсуждали эту проблему. Поэтому возникла довольно нестандартная ситуация — и для нас, и для правоохранительных органов. Возможно, этим и объясняются жесткие меры со стороны полиции. Однозначно осуждаем тех, кто нарушает правопорядок. Но в то же время ни в коем случае не должны страдать невиновные.

— Задержано 408 человек...

— Клуб предпринимал все усилия, чтобы людей по крайней мере как можно быстрее отпускали. Я сам до поздней ночи общался с руководителями силовых структур, задействованных в этой операции, пытался прояснить, что же произошло, и попросить о лояльном отношении к нашим болельщикам. Клуб ни в коем случае их не бросал! Пытался сделать все, что мог, как это всегда у нас и происходило.

Достаточно вспомнить трагический инцидент в Риме, где обрушился эскалатор. ПФК тогда предпринимал все усилия, чтобы помочь пострадавшим. Сейчас же мы просили, чтобы к задержанным относились корректно и после предоставления ими документов, удостоверяющих личность, отпускали.

— Сколько сейчас человек находится в отделениях полиции?

— По нашей информации, около 50 человек все еще задержаны. Как нам объяснили, они подозреваются в совершении противоправных действий. Всех остальных болельщиков отпустили — в первую очередь несовершеннолетних, женщин и людей пожилого возраста. Повторю: клуб до пяти утра в режиме онлайн пытался сделать все, чтобы людей выпустили. По признанию наших фанатов, правоохранительные органы вели себя корректно, никакого применения чрезмерной силы с их стороны не наблюдалось.

— Почему пришлось задержать чуть ли не всю трибуну? Почему не работали камеры?

— Камеры работали. Но примерно на 57-й минуте встречи с «Зенитом» прекратилась видеозапись. О чем стало известно уже ближе к концу игры — то есть после того, как была использована пиротехника. Сотрудники попытались просмотреть видеозапись и установили, что она с 57-й минуты не велась... Такое впервые случилось на нашем стадионе. Сейчас в этом направлении активно работают сотрудники безопасности клуба и компании, которая управляет этими системами по договору с ЦСКА.

— Почему же камеры перестали записывать?

— Прорабатывается несколько версий. И человеческий фактор, и технические причины. Также не исключены попытки взлома системы. Во всяком случае, IT-специалисты рассматривают этот фактор как один из основных. Система ранее неоднократно проверялась, сбоев не возникало никогда. И вот такое странное совпадение видится нам весьма маловероятным.

— Считаете, другого выхода у правоохранительных органов не было? Люди до сих пор не могут понять, зачем нужно сажать в автозаки и везти в отделения столько болельщиков.

— К сожалению, на эти решения правоохранительных органов клуб влиять никак не может. Конечно, мы против такого подхода. Понимаем возмущение болельщиков и пытаемся им помочь. Не только на словах, но и на деле. Клуб получил большой урок.

Мы прежде всего хотим извиниться перед болельщиками, которые поддерживают команду и зимой, и летом, и дома, и на выезде. Получается, что произошла такая беспрецедентная ситуация. Недопустимо, чтобы невиновные люди задерживались. Но, как уже сказал выше, клуб не мог повлиять на действия правоохранительных органов.

Мы пытались создать хотя бы минимальный комфорт для людей, которых задержали. Но данные действия не увенчались успехом. Сейчас оперативно разрабатываем систему компенсации пострадавшим болельщикам. Кроме того, предоставили им бесплатную юридическую консультацию. Многие уже воспользовались такой возможностью. Адвокаты, предоставленные клубом, участвуют в процессуальных мероприятиях.

— Система компенсации? Имеете в виду бесплатные билеты или даже абонементы?

— Прорабатываем данный вопрос. Поверьте, сотрудникам ПФК вся эта ситуация точно небезразлична. Словами всего сейчас не описать. Намерены всю эту историю отработать до конца, минимизировать последствия и сделать все, чтобы подобное больше никогда не повторилось. Хочется верить, что «ВЭБ Арена» продолжит быть домом для всех наших болельщиков.

— Но теперь люди, наверное, десять раз подумают, прежде чем идти на стадион.

— К сожалению, эта ситуация нанесла серьезный удар по имиджу не только клуба, но и всего российского футбола. В данном случае пострадало большое количество людей... Мы совместно с РПЛ и правоохранительными органами проведем очень тщательную работу. Это дело принципа.

— Одна из самых популярных версий сейчас в интернете звучит примерно так: все кем-то срежиссировано, чтобы поскорее принять закон о введении Fan ID. Мол, слишком много совпадений. Пиротехника, камеры, которые перестали работать в самый нужный момент, массовые задержания...

— Я не верю в подобную версию. Понятно, что есть правоохранительные органы — и они разберутся. Расследование будет очень тщательным. Мы сами заинтересованы в том, чтобы понять причины случившегося. В частности, получить ответ на вопрос, почему камеры перестали записывать происходящее с 57-й минуты. Но не думаю, что за всем этим стоит какая-то продуманная провокация.

— Каковы тогда шансы, что болельщики, которые использовали пиротехнику, будут выявлены? Ведь камеры их не зафиксировали.

— Есть видеоматериалы оперативной съемки и с камеры, которая записывала все до 57-й минуты. Но главное, что клуб совместно с РПЛ и правоохранительными органами приложит все усилия, чтобы разобраться в произошедшем.