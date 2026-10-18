Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ
«Зенит» одержал три победы подряд в РПЛ: как команда вернула статус главного фаворита сезона-2026/27

«Зенит» снова хорош. Как питерцы без Вендела вернулись в статус главного претендента на золото?

Футболисты «Зенита» празднуют гол в матче с «Краснодаром».
Фото ФК «Зенит»
После трех побед подряд в РПЛ «Зенит» вновь можно считать самым явным претендентом на чемпионство. Команда Сергея Семака после седьмого тура отставала от первой строчки на семь очков — теперь отрыв сократился до одного.

Важно понимать, что против сине-бело-голубых было слишком много факторов: привычные игровые проблемы, травмы ключевых футболистов (Вендела и Педро), сложнейший календарь среди всех грандов — все это на фоне трех поражений в семи турах и откровенно заваленного старта чемпионата. Однако спустя полтора месяца мы наблюдаем гораздо более уверенный «Зенит», который выиграл все последующие матчи и видоизменился структурно. Питерцы уже обошли в таблице «Спартак» и «Краснодар», а теперь вышли на очень благоприятный календарь, в котором до конца ноября нет команд из верхней части таблицы. Так что же сумел изменить Сергей Богданович в первой половине осени?

Педро идеально заменяет Вендела по работе в центре поля и делает «Зенит» быстрее!

Все изменения начались в самой важной зоне команды — в полузащите. Вероятно, Сергей Семак сильно переживал за центр поля своей команды из-за потери Вендела. Казалось, звездный бразилец был чуть ли не единственным чистым полузащитником команды, который мог качественно выполнять функции диспетчера и отвечать за структуру атакующей игры «Зенита». Да и индивидуально хавбек на две головы выше всех остальных игроков своего амплуа — как в умении самостоятельно протащить мяч, так и в других атакующих компонентах. Схема «Зенита» 4-2-3-1 предполагает, что помимо атакующей четверки один из опорников должен уметь играть вперед и начинать атаки. В начале сезона тренерский штаб активно использовал Джона Джона на левом фланге атаки, и уже тогда Педро все чаще опускался с мячом в центр, разрываясь между позициями атакующего полузащитника и вингера. С точки зрения результатов получалось не очень хорошо: команда проиграла «Родине» и «Спартаку» в 3-м и 5-м турах соответственно.

Затем последовали неприятные травмы. Почти одновременно получили повреждения Педро и Вендел — два футболиста, которые больше других были заточены на креатив и отвечали за командный темп. Эти потери сразу сказались в Воронеже: в очень медленном темпе игры питерцы сумели увезти три очка только благодаря пенальти в компенсированное время. Уже в следующем матче подопечные Сергея Богдановича уступили на своем поле ЦСКА, хотя и провели чуть ли не самый качественный матч сезона с точки зрения интенсивности.

Однако очевидно, что центр поля с Карпукасом и Барриосом очень сковывает команду в атаке. Если Вендел выполняет около 30 передач на чужой половине поля с точностью 94 процента, то у Барриоса и Карпукаса эти показатели составляют 19 (85 процентов) и 24 (85 процентов) соответственно. Молодой Кондаков пока не рассматривается как футболист стартового состава.

&laquo;Зенит&raquo; обыграл махачкалинское &laquo;Динамо&raquo; в&nbsp;матче Кубка России 14&nbsp;октября.18-летний Мусаев — новый герой «Зенита». За три минуты на поле он забил победный гол в Каспийске

Как только Педро вернулся на поле после травмы, Сергей Семак сразу нагрузил его диспетчерскими функциями. На тепловых картах в различных статистических сервисах особенно заметно, насколько изменилась игра Педро по сравнению с первыми сезонами в Санкт-Петербурге. Бразилец фактически сменил позицию чистого вингера на позицию центрального полузащитника, который при этом может разгонять атаки и на привычном для него полуфланге. Фактически хавбек действует чуть ли не на одной линии с Барриосом и Карпукасом, отбирает мяч в этой зоне и запускает атаки — за счет сольного прохода или передачи. Схема 4-2-3-1 по ходу матча все больше напоминает 4-2-2-2, в которой Глушенков играет смешанную роль — между завершителем атак и атакующим полузащитником, а вингеры помогают контролировать мяч в центре поля.

Что касается Педро, его статистика с момента возвращения выглядит очень солидно: четыре голевые передачи в четырех матчах, причем две из них стали победными. Всего на счету бразильца уже шесть ассистов в девяти неполных матчах. По этому компоненту он единолично лидирует в Премьер-лиге. Показательно, что за предыдущие 2,5 сезона Педро сделал всего семь голевых передач в чемпионате. Также отметим, что он в среднем отдает 2,2 ключевого паса за матч — по этому показателю бразилец занимает первое место в команде!

Есть и моменты, которые не отображаются в статистике. Например, в матче с «Краснодаром» Педро был единственным футболистом «Зенита», который в компенсированное время второго тайма продолжал на хорошей скорости убегать в контратаки и протаскивать мяч до чужой штрафной, чтобы «убить» еще 30 секунд и дать партнерам перевести дух. Физически полузащитник выглядит просто потрясающе. Все это говорит о большом вкладе Педро в игру «Зенита»: молодой игрок функционально заменил Вендела и по некоторым показателям даже затмил соотечественника.

Максим Глушенков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сильная реализация делает атаку «Зенита» лучшей в лиге на данный момент

К десятому туру сине-бело-голубые забили уже 22 гола — это лучший результат в лиге с отрывом. Один из факторов успешной игры питерцев в атаке — реализация моментов. «Зенит» забивает гораздо больше, чем создает. Портал Understat наглядно демонстрирует впечатляющие показатели команды Семака в этом компоненте. Особенно выделяются три матча, в каждом из которых «Зенит» забил соперникам по три мяча:

- против «Краснодара» — три гола при 1,54 xG;

- против «Балтики» — три гола при 1,25 xG;

- против «Оренбурга» — три гола при 0,91 xG.

Благодаря хорошей реализации высокие индивидуальные показатели у двух лучших снайперов «Зенита» — и всей лиги. Соболев и Глушенков занимают первую строчку списка бомбардиров с восемью мячами. При этом все восемь голов Максима забиты с игры. Более того, россиянин с большим отрывом лидирует в чемпионате по реализации моментов: сейчас Глушенков забил на 4,88 мяча больше, чем должен был, согласно модели xG. Голы Максима часто выглядят результатом импровизации: она позволяет ему забивать красивые мячи и превращать в голы сложные моменты. Чего только стоит дальний удар в ворота «Балтики» или второй мяч «Краснодару» в стиле Лионеля Месси: в непростой ситуации на ограниченном пространстве Глушенков ушел от двух защитников и точно пробил из-за пределов штрафной.

Максим Глушенков.Глушенков тащит «Зенит» к чемпионству. «Краснодар» не может компенсировать потерю Кривцова и Сперцяна

У Александра все немного скромнее: восемь голов, два из которых — с пенальти. Кроме того, форвард в этом сезоне упустил уже пять голевых моментов. При этом Соболев забивает в важных матчах: отличился против «Краснодара», ЦСКА, «Динамо» и «Балтики». Абсолютно точно экс-спартаковец сейчас пребывает в лучшей форме со времен связки с Промесом. Осенью 2022 года нападающий забил семь мячей и сделал шесть голевых передач в первом круге РПЛ.

Еще с сезона праймового Кассьерры «Зенит» остро нуждался в классическом бомбардире, который может замкнуть верховую передачу головой или реализовать пенальти. Наконец Александр заиграл по максимуму и претендует на рекорд результативности в карьере.

В последние два сезона ни один футболист «Зенита» не забивал больше десяти мячей. В текущем чемпионате снайперы питерцев уже успели отличиться по восемь раз к трети дистанции. Нельзя сказать, что чемпион играет так же уверенно и доминирующе, как во времена связки Дзюба — Азмун, но результативность нападающих хотя бы вернулась на привычный высокий уровень, что в последнее время помогает команде Семака побеждать.

Артем Карпукас.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Игроки второго плана стабильно хорошо делают свою работу

Помимо структурных изменений в самой игре, роли Педро и голевых подвигов лидеров, стоит отметить стабильность других футболистов сине-бело-голубых. Никто из игроков стартового состава клуба с берегов Невы не выпадает из игры и не подводит в ключевые моменты. Разве что Густаво Мантуан стал приносить меньше продвижения мяча на правом фланге обороны, однако бразильца нельзя обвинить в том, что он недорабатывает или выглядит откровенно слабо. Игроки «Зенита» на всех позициях проявляют профессионализм и хорошо справляются со своими задачами.

Роман Вега. С первых матчей сезона аргентинец заявил о претензиях на место в стартовом составе. Защитник удачно заменил Дугласа Сантоса на левом фланге обороны и, будучи моложе коллеги по позиции, выглядит свежее. Возможно, Вега не так опасно подключается к атакам, как Сантос, зато надежно действует в обороне. Там, где ему не хватает уверенности в игре один в один, его подстраховывают партнеры. Прогресс не остался незамеченным — Романа вызвали в сборную Аргентины.

Луис Энрике. Не хочется относить бразильскую «черную пантеру» к игрокам второго плана, однако пока разницу на поле делают другие футболисты. При этом Луис не проваливает очередной сезон в Санкт-Петербурге. Вингер стал реже выдавать эффектные обводки, зато прибавил в эффективности. Бразилец вернулся в стартовый состав и уже забил победные мячи в матчах с «Локомотивом» и «Балтикой», а также отдал голевую передачу в игре с ЦСКА, которая помогла команде сравнять счет. Луис Энрике находится в хорошей форме и, кажется, еще сможет удивить болельщиков результативными действиями.

&laquo;Зенит&raquo; обыграл &laquo;Краснодар&raquo; в&nbsp;матче 10-го тура РПЛ.«Зенит» — прорыв тура, ЦСКА и «Динамо» — первой трети сезона. Такая плотность в топ-5 — мечта любой лиги

Алип и Андраде. Два запасных центральных защитника, которые способны без потери качества заменить Нино и Дивеева. При этом оба вполне готовы стать игроками основного состава. Алип провел очень сильный матч в Краснодаре и продемонстрировал очевидный прогресс в выборе позиции и чтении игры. Кроме того, у игрока сборной Казахстана впечатляющие физические данные. Андраде в целом стал главным открытием «Зенита» на старте сезона. Колумбиец надежно действует в борьбе и вдобавок забивает в кубковых матчах после розыгрышей стандартов. О качестве его игры говорит и вызов в национальную сборную Колумбии. Семак активно ротирует пары центральных защитников, поэтому сейчас сложно назвать наиболее надежную связку в обороне. В любом случае Алип и Андраде уже доказали, что готовы войти в стартовый состав, поэтому даже возможный уход Нино не кажется критичным.

Артем Карпукас. Выше мы писали о Карпукасе как о полузащитнике, не слишком полезном в атаке, однако новичок справляется со своими прямыми задачами в центре поля. Несмотря на ошибки и обрезы в первых матчах, с каждым туром полузащитник набирает уверенность и все лучше находит взаимопонимание с Барриосом и Педро. Именно благодаря надежной игре в центре поля питерцы мощно провели первый тайм в Краснодаре, нейтрализовали атаку хозяев и в итоге обыграли своего главного соперника. Сам Артем провел на поле 74 минуты, совершил три выноса и два перехвата, один раз отобрал мяч, а точность его передач составила 95 процентов. Есть основания полагать, что в следующих матчах Карпукас продолжит прибавлять.

Таким образом, возвращение «Зенита» в число главных претендентов объясняется не стечением обстоятельств, а удачным сочетанием небольшой тактической перестройки и яркой формы лидеров. Педро взял на себя часть функций Вендела и добавил команде скорости в центре поля, а Глушенков и Соболев стали стабильно превращать моменты в голы. При этом по созданным шансам «Зенит» не всегда превосходит соперников, поэтому нынешняя результативность во многом держится на высокой реализации. Команда Семака нашла рабочую формулу и в кратчайшие сроки смогла сократить отставание. Но устойчивость новой структуры сине-бело-голубых станет понятна по тому, сможет ли «Зенит» сохранять текущий график набора очков, когда реализация снизится до ожидаемой, а календарь вновь сведет его с прямыми конкурентами.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
18 октября, 14:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Ахмат

Артем Дергачев

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Сергей Семак
ФК Ахмат
ФК Зенит
Читайте также
«Олейников не затерялся бы и в «Зените». А над моими словами о Гладышеве смеялись!» Гришин — о дерби
Даку становится своим, Помазун провалил шанс вытеснить Максименко, а новый контракт не идет на пользу Барко. Что происходит в «Спартаке»
Футболист «Полимера» Даниил Винтер погиб в ДТП
Популярное видео
Ничья «Локо» и «Краснодара», «Факел» обыграл «Крылья»: видео
Ничья «Локо» и «Краснодара», «Факел» обыграл «Крылья»: видео
«Спартак» Кс — «Ленинградец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ленинградец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Интер» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Динамо» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и все матчи
Даку: «Я уже хорошо адаптирован, сейчас мне нужно просто забивать голы»
«Спартак» — «Рубин»: во сколько начало матча РПЛ
Даку рассказал о разговоре с Карседо по поводу игрового времени: «Я жду своего момента»
«Динамо» — ЦСКА: во сколько начало матча РПЛ
Гришин предсказал ничью в дерби «Динамо» — ЦСКА
«Спартак» — «Рубин»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Зенит» — команда Глушенкова. Как именно Максим управляет игрой чемпиона?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости