«Зенит» снова хорош. Как питерцы без Вендела вернулись в статус главного претендента на золото?

После трех побед подряд в РПЛ «Зенит» вновь можно считать самым явным претендентом на чемпионство. Команда Сергея Семака после седьмого тура отставала от первой строчки на семь очков — теперь отрыв сократился до одного.

Важно понимать, что против сине-бело-голубых было слишком много факторов: привычные игровые проблемы, травмы ключевых футболистов (Вендела и Педро), сложнейший календарь среди всех грандов — все это на фоне трех поражений в семи турах и откровенно заваленного старта чемпионата. Однако спустя полтора месяца мы наблюдаем гораздо более уверенный «Зенит», который выиграл все последующие матчи и видоизменился структурно. Питерцы уже обошли в таблице «Спартак» и «Краснодар», а теперь вышли на очень благоприятный календарь, в котором до конца ноября нет команд из верхней части таблицы. Так что же сумел изменить Сергей Богданович в первой половине осени?

Педро идеально заменяет Вендела по работе в центре поля и делает «Зенит» быстрее!

Все изменения начались в самой важной зоне команды — в полузащите. Вероятно, Сергей Семак сильно переживал за центр поля своей команды из-за потери Вендела. Казалось, звездный бразилец был чуть ли не единственным чистым полузащитником команды, который мог качественно выполнять функции диспетчера и отвечать за структуру атакующей игры «Зенита». Да и индивидуально хавбек на две головы выше всех остальных игроков своего амплуа — как в умении самостоятельно протащить мяч, так и в других атакующих компонентах. Схема «Зенита» 4-2-3-1 предполагает, что помимо атакующей четверки один из опорников должен уметь играть вперед и начинать атаки. В начале сезона тренерский штаб активно использовал Джона Джона на левом фланге атаки, и уже тогда Педро все чаще опускался с мячом в центр, разрываясь между позициями атакующего полузащитника и вингера. С точки зрения результатов получалось не очень хорошо: команда проиграла «Родине» и «Спартаку» в 3-м и 5-м турах соответственно.

Затем последовали неприятные травмы. Почти одновременно получили повреждения Педро и Вендел — два футболиста, которые больше других были заточены на креатив и отвечали за командный темп. Эти потери сразу сказались в Воронеже: в очень медленном темпе игры питерцы сумели увезти три очка только благодаря пенальти в компенсированное время. Уже в следующем матче подопечные Сергея Богдановича уступили на своем поле ЦСКА, хотя и провели чуть ли не самый качественный матч сезона с точки зрения интенсивности.

Однако очевидно, что центр поля с Карпукасом и Барриосом очень сковывает команду в атаке. Если Вендел выполняет около 30 передач на чужой половине поля с точностью 94 процента, то у Барриоса и Карпукаса эти показатели составляют 19 (85 процентов) и 24 (85 процентов) соответственно. Молодой Кондаков пока не рассматривается как футболист стартового состава.

Как только Педро вернулся на поле после травмы, Сергей Семак сразу нагрузил его диспетчерскими функциями. На тепловых картах в различных статистических сервисах особенно заметно, насколько изменилась игра Педро по сравнению с первыми сезонами в Санкт-Петербурге. Бразилец фактически сменил позицию чистого вингера на позицию центрального полузащитника, который при этом может разгонять атаки и на привычном для него полуфланге. Фактически хавбек действует чуть ли не на одной линии с Барриосом и Карпукасом, отбирает мяч в этой зоне и запускает атаки — за счет сольного прохода или передачи. Схема 4-2-3-1 по ходу матча все больше напоминает 4-2-2-2, в которой Глушенков играет смешанную роль — между завершителем атак и атакующим полузащитником, а вингеры помогают контролировать мяч в центре поля.

Что касается Педро, его статистика с момента возвращения выглядит очень солидно: четыре голевые передачи в четырех матчах, причем две из них стали победными. Всего на счету бразильца уже шесть ассистов в девяти неполных матчах. По этому компоненту он единолично лидирует в Премьер-лиге. Показательно, что за предыдущие 2,5 сезона Педро сделал всего семь голевых передач в чемпионате. Также отметим, что он в среднем отдает 2,2 ключевого паса за матч — по этому показателю бразилец занимает первое место в команде!

Есть и моменты, которые не отображаются в статистике. Например, в матче с «Краснодаром» Педро был единственным футболистом «Зенита», который в компенсированное время второго тайма продолжал на хорошей скорости убегать в контратаки и протаскивать мяч до чужой штрафной, чтобы «убить» еще 30 секунд и дать партнерам перевести дух. Физически полузащитник выглядит просто потрясающе. Все это говорит о большом вкладе Педро в игру «Зенита»: молодой игрок функционально заменил Вендела и по некоторым показателям даже затмил соотечественника.

Максим Глушенков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сильная реализация делает атаку «Зенита» лучшей в лиге на данный момент

К десятому туру сине-бело-голубые забили уже 22 гола — это лучший результат в лиге с отрывом. Один из факторов успешной игры питерцев в атаке — реализация моментов. «Зенит» забивает гораздо больше, чем создает. Портал Understat наглядно демонстрирует впечатляющие показатели команды Семака в этом компоненте. Особенно выделяются три матча, в каждом из которых «Зенит» забил соперникам по три мяча:

- против «Краснодара» — три гола при 1,54 xG;

- против «Балтики» — три гола при 1,25 xG;

- против «Оренбурга» — три гола при 0,91 xG.

Благодаря хорошей реализации высокие индивидуальные показатели у двух лучших снайперов «Зенита» — и всей лиги. Соболев и Глушенков занимают первую строчку списка бомбардиров с восемью мячами. При этом все восемь голов Максима забиты с игры. Более того, россиянин с большим отрывом лидирует в чемпионате по реализации моментов: сейчас Глушенков забил на 4,88 мяча больше, чем должен был, согласно модели xG. Голы Максима часто выглядят результатом импровизации: она позволяет ему забивать красивые мячи и превращать в голы сложные моменты. Чего только стоит дальний удар в ворота «Балтики» или второй мяч «Краснодару» в стиле Лионеля Месси: в непростой ситуации на ограниченном пространстве Глушенков ушел от двух защитников и точно пробил из-за пределов штрафной.

У Александра все немного скромнее: восемь голов, два из которых — с пенальти. Кроме того, форвард в этом сезоне упустил уже пять голевых моментов. При этом Соболев забивает в важных матчах: отличился против «Краснодара», ЦСКА, «Динамо» и «Балтики». Абсолютно точно экс-спартаковец сейчас пребывает в лучшей форме со времен связки с Промесом. Осенью 2022 года нападающий забил семь мячей и сделал шесть голевых передач в первом круге РПЛ.

Еще с сезона праймового Кассьерры «Зенит» остро нуждался в классическом бомбардире, который может замкнуть верховую передачу головой или реализовать пенальти. Наконец Александр заиграл по максимуму и претендует на рекорд результативности в карьере.

В последние два сезона ни один футболист «Зенита» не забивал больше десяти мячей. В текущем чемпионате снайперы питерцев уже успели отличиться по восемь раз к трети дистанции. Нельзя сказать, что чемпион играет так же уверенно и доминирующе, как во времена связки Дзюба — Азмун, но результативность нападающих хотя бы вернулась на привычный высокий уровень, что в последнее время помогает команде Семака побеждать.

Артем Карпукас. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Игроки второго плана стабильно хорошо делают свою работу

Помимо структурных изменений в самой игре, роли Педро и голевых подвигов лидеров, стоит отметить стабильность других футболистов сине-бело-голубых. Никто из игроков стартового состава клуба с берегов Невы не выпадает из игры и не подводит в ключевые моменты. Разве что Густаво Мантуан стал приносить меньше продвижения мяча на правом фланге обороны, однако бразильца нельзя обвинить в том, что он недорабатывает или выглядит откровенно слабо. Игроки «Зенита» на всех позициях проявляют профессионализм и хорошо справляются со своими задачами.

Роман Вега. С первых матчей сезона аргентинец заявил о претензиях на место в стартовом составе. Защитник удачно заменил Дугласа Сантоса на левом фланге обороны и, будучи моложе коллеги по позиции, выглядит свежее. Возможно, Вега не так опасно подключается к атакам, как Сантос, зато надежно действует в обороне. Там, где ему не хватает уверенности в игре один в один, его подстраховывают партнеры. Прогресс не остался незамеченным — Романа вызвали в сборную Аргентины.

Луис Энрике. Не хочется относить бразильскую «черную пантеру» к игрокам второго плана, однако пока разницу на поле делают другие футболисты. При этом Луис не проваливает очередной сезон в Санкт-Петербурге. Вингер стал реже выдавать эффектные обводки, зато прибавил в эффективности. Бразилец вернулся в стартовый состав и уже забил победные мячи в матчах с «Локомотивом» и «Балтикой», а также отдал голевую передачу в игре с ЦСКА, которая помогла команде сравнять счет. Луис Энрике находится в хорошей форме и, кажется, еще сможет удивить болельщиков результативными действиями.

Алип и Андраде. Два запасных центральных защитника, которые способны без потери качества заменить Нино и Дивеева. При этом оба вполне готовы стать игроками основного состава. Алип провел очень сильный матч в Краснодаре и продемонстрировал очевидный прогресс в выборе позиции и чтении игры. Кроме того, у игрока сборной Казахстана впечатляющие физические данные. Андраде в целом стал главным открытием «Зенита» на старте сезона. Колумбиец надежно действует в борьбе и вдобавок забивает в кубковых матчах после розыгрышей стандартов. О качестве его игры говорит и вызов в национальную сборную Колумбии. Семак активно ротирует пары центральных защитников, поэтому сейчас сложно назвать наиболее надежную связку в обороне. В любом случае Алип и Андраде уже доказали, что готовы войти в стартовый состав, поэтому даже возможный уход Нино не кажется критичным.

Артем Карпукас. Выше мы писали о Карпукасе как о полузащитнике, не слишком полезном в атаке, однако новичок справляется со своими прямыми задачами в центре поля. Несмотря на ошибки и обрезы в первых матчах, с каждым туром полузащитник набирает уверенность и все лучше находит взаимопонимание с Барриосом и Педро. Именно благодаря надежной игре в центре поля питерцы мощно провели первый тайм в Краснодаре, нейтрализовали атаку хозяев и в итоге обыграли своего главного соперника. Сам Артем провел на поле 74 минуты, совершил три выноса и два перехвата, один раз отобрал мяч, а точность его передач составила 95 процентов. Есть основания полагать, что в следующих матчах Карпукас продолжит прибавлять.

Таким образом, возвращение «Зенита» в число главных претендентов объясняется не стечением обстоятельств, а удачным сочетанием небольшой тактической перестройки и яркой формы лидеров. Педро взял на себя часть функций Вендела и добавил команде скорости в центре поля, а Глушенков и Соболев стали стабильно превращать моменты в голы. При этом по созданным шансам «Зенит» не всегда превосходит соперников, поэтому нынешняя результативность во многом держится на высокой реализации. Команда Семака нашла рабочую формулу и в кратчайшие сроки смогла сократить отставание. Но устойчивость новой структуры сине-бело-голубых станет понятна по тому, сможет ли «Зенит» сохранять текущий график набора очков, когда реализация снизится до ожидаемой, а календарь вновь сведет его с прямыми конкурентами.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

18 октября, 14:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

Артем Дергачев