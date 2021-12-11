«На Заболотного мало играют. А нужен ли Вагнер? Мухина мне жаль». Монолог экс-форварда ЦСКА

— Что ж, закончили эту часть сезона на мажорной ноте. Возможно, по качеству это была даже лучшая игра на данном отрезке. Спокойно довели дело до победы. Создали немало моментов. Думаю, могли и пять забить. «Арсенал», правда, сегодня вообще не впечатлил, не дал боя.

Если подводить промежуточные итоги, то были объективные трудности. Например, смена тренеров. Снимают Гончаренко, приходит Олич, снимают Олича, приходит Березуцкий. Все это имело свои отголоски. Команда же — живой организм, ей нужно привыкать к новым требованиям, схемам.

Были разные матчи. Вспомните хотя бы поражения от «Рубина» (0:1) и от «Сочи» (1:4)... Хорошо, что в последних двух турах набрали шесть очков. Но на мой взгляд, проблемы никуда не делись.

Считаю, нужно было лучше сработать в плане селекции. Ушел Влашич, продали за неплохие деньги Тикнизяна и Марадишвили. Я ждал более существенных покупок. Вроде же средства появились. Но... Как говорится, не рассчитали свои силы. Этому ЦСКА не хватает качественных игроков.

Дубль Заболотного? Молодец. Но игра ЦСКА почему-то не заточена на него... В плане борьбы, самоотдачи к нему никаких вопросов. За это его и в сборную приглашают. Но вот что касается реализации... Да, сегодня он подправил свою статистику, но что будет дальше? Мне непонятно, почему он так низко опускается в поисках мяча. В ЦСКА не используют его лучших качеств по полной программе. В «Сочи» на него играла вся команда. А здесь — нет. Он сам садится назад, сам пытается разыгрывать... Зачем? Какие-то открывания странные. Раз вы делаете на него ставку в атаке, больше пасуйте на него.

Чалов, к сожалению, потерялся. Да, его ставят на фланг, что тоже вызывает вопросы. Однако приходится признать, что прежнего Федора, который становился лучшим бомбардиром, мы, конечно, не видим.

Есть молодой, способный Яковлев. Хорошо бежит, борется, но почему-то Березуцкий перестал его выпускать даже на замену. А как тогда парню прогрессировать?

Понятно, что сейчас определяющим игроком в плане созидания является Эджуке. Вот он может что-то соорудить. Нестандартная техника, финты — на уровне. Но нет системы, понимаете? Ему тоже порой непросто. Не до конца все сыгранно. Каждый футболист должен от и до знать свой маневр.

Что касается новостей о возможном возвращении Вагнера... А на какую позицию? Если вторым форвардом, то как в этой ситуации будет себя чувствовать тот же Эджуке? Его будут использовать только слева? Но он там теряется. Бегает туда-сюда, пашет и быстро устает. Понятно, что Вагнер — это хорошая сказка. Все помнят, как он здесь играл. Но поможет ли он сейчас? Не уверен. Стоит ли под него все перестраивать? А если он не потянет? Захочет ли бразилец выходить на замену? Тоже вопрос... Кем он сам видит себя на поле? В общем, у меня есть сомнения. И опять же: он же не придет за просто так. Иностранец — а в ЦСКА их и так много, на лавке сидят... Если выпускать Вагнера, то у того же молодого Яковлева вообще шансов не будет.

Особенность этого ЦСКА — игра в основном на разрушение. Мало созидательных моментов. Средняя линия не заточена на игру вперед. А когда выходят Обляков и Ахметов — это все... Пасы только поперек и назад. Без обострений почему-то. Где передачи вперед?! Зайнутдинов? Да то же самое... Дзагоев? Данные, конечно, есть, но возраст берет свое. Физически ему объективно тяжело. Вот Бохинен, кстати, на мой взгляд, неплохо заточен на креативную игру.

Ну и защитники должны хотя бы иногда атаки начинать, двигать мяч вперед. Вот того же Мухина мне просто жалко. Максим дает огромный объем. Но чтобы получить мяч, делает по пять-шесть рывков. Почему защитники его не видят? В итоге парень гоняется вхолостую. Нормально же открывается, а все равно без мяча остается.

Не знаю, почему так происходит. У Дивеева такие данные! Он с правой ноги дает очень хорошую диагональ. Но если у него пара пасов не проходит, то Игорь больше и не рискует. Почему? Обостряй! Чего ты боишься?

Но прежде всего у меня вопросы к средней линии. Ну не то это... Если хотите атаковать, креативить, нужен другой подбор исполнителей. Вот «Динамо» таких себе взяло. Под свою схему. Фомин, Шиманьски, Захарян... Потратили 10 или 12 миллионов на того же Макарова.

В общем, хорошо, что сейчас находимся в пятерке. Но в какой футбол играет команда, чего она хочет? Вразумительного ответа у пока меня нет. Что ж, давайте подождем. Нужно, конечно, усиливаться. Нападающий, игрок справа, в среднюю линию. Не знаю, наберет ли форму Магнуссон. Если да, его можно слева использовать. У него диагональ на того же Марио очень приличная. Но сейчас загадывать тяжело.