100 лет бою Джека Демпси с Джином Танни. Их любили президенты, гангстеры, джентльмены и проститутки

23 сентября 1923 года символ «ревущих 20-х» Демпси проиграл Танни, но остался героем на все времена.

Насколько важны были бои Джека Демпси и Джина Танни? Бейб Рут, легенда бейсбола того времени, заработал сумму, приближающуюся к миллиону долларов, — за всю карьеру. Танни, получивший за первый свой поединок 18 баксов, в итоге заработал 2 миллиона. Джек Демпси? Он взял от бокса куда больше, пять первых боев, которые принесли организаторам миллион и больше, — это Демпси, и первый на 2 миллиона тоже.

Тем забавнее читать, как он сам пытался стать организатором своих поединков. Это был 1913 год, оппонентом был Фредди Вудс, он даже смог уронить Джека ударом по корпусу, но в том же четвертом раунде Демпси его вырубил.

«Я заплатил Вудсу 15 долларов, — вспоминал Джек. — После всех расходов мне досталось около 30 долларов».

Официально этот бой нигде не числится. Были и другие, победы, ничьи, поражения, часть из которых вписана в его рекорд. Джон Райслер, который был его первым менеджером, однажды присвоил себе большую часть денег за очередной бой, и Демпси, спавший тогда, по легенде, несколько ночей на скамейке в Центральном парке, сел на поезд, уехал в Солт-Лейк-Сити, работал там кем придется и женился на проститутке. Ему еще не было 19 лет.

Разумеется, Джека во многом сделали таким успешным менеджер Джек Кирнс и промоутер Текс Рикард. В 1917 году Демпси вырубил Пожарного — Джимми Флинна, которого никто не мог остановить, и Кирнс как тренер и менеджер взялся за него всерьез. Текс Рикард же научился привлекать в боксерский бизнес алкогольных и табачных спонсоров и продавать куда больше билетов благодаря агрессивной рекламе. И он хорошо чувствовал нерв, понимал, кому он продает шоу и что публика хочет увидеть.

Бокс внезапно изменился и практически за одно поколение стал очень большим. Разумеется, все знали имена Джона Л. Салливана и Джека Джонсона, и чемпион в тяжелом весе считался в США вторым человеком в стране, сразу после президента, но коммерческим мейнстримом этот спорт начал становиться при Демпси. Эффект, который возымели его бои, прослеживается спустя многие десятилетия даже чисто эстетически — именно от Джека молодой Майк Тайсон взял свой стиль — черные трусы, простые черные боксерки без носков...

Джек Демпси. Фото Getty Images

«Демпси был самым свирепым! Представьте себе бой с кем-то, кто не ел пять дней и реально зол», — так описывал его Железный Майк. Переломы ребер и лицевых костей, старое доброе ультранасилие — это культурный код чемпиона мира по боксу в те времена. Мы как-то уже вспоминали самый лютый бой Демпси, который принес ему титул, но не менее интересно, что было дальше и привело его к поражению.

2 июля 1921 года Джек бил Жоржа Карпантье в Нью-Джерси, а в андеркарде выступал Джин Танни. Ни свирепостью, ни стилем он не был похож на Демпси. Джин цитировал Шекспира, великолепно владел языком, имел опыт сценической игры в пьесах, а боксеры и зрители называли его «отстраненным». Драться его научил отец, он же подарил ему в 10 лет первые боксерские перчатки. Учился боксу он сосредоточенно и с вниманием к деталям, подходя к этому как к науке.

Родители все же хотели сделать из него священника, но в 16 лет он начал боксировать по любителям, а в 18 — профессионально. Началась Первая мировая, он записался в морскую пехоту, а там стал чемпионом в полутяжелом весе Европейского экспедиционного корпуса. Американские солдаты тогда фанатели от бокса, и Джин решил, что хочет продолжать.

У него была техника, вполне поставленная школа, был уже приличный боксерский опыт и толковый менеджер Док Бэджли, грамотно подбиравший оппонентов. Кто знает, может быть, он придумал назвать Джина Боксирующий Морпех и напоминать публике о том, что Демпси — уклонист и в армии не служил (Джек, кстати, утверждал, что пытался записаться, но его не взяли). В общем, в андеркарде чемпионского боя Джин Танни не впечатлял. Как он сам вспоминает, руки были разбиты в предыдущих выступлениях и он не хотел рисковать. Его правый удар был тяжелым и плотным, но, когда можно было, Танни полагался на технику и мощь не применял. Техникой и скоростью он и собирался взять титул.

Джек вынес Карпантье (кстати, это была первая трансляция бокса — по радио), перебил в 15 раундах Томми Гиббонса, устроил бойню с Луисом Анхелем Фирпо — 7 нокдаунов Фирпо в первом раунде, вылетающий за канаты Демпси после правого удара аргентинца — чемпион разбил голову о печатную машинку одного из журналистов в рингсайде, другие журналисты помогли ему забраться назад в ринг, где он устроил еще несколько нокдаунов для Фирпо и нокаут, в следующем раунде.

Джин Танни. Фото Getty Images

Несмотря на страшную для претендента картину, Танни видел возможности. В чемпиона можно было попасть, и он падал. И потом, один из старых знакомых Джина по армии говорил, что Демпси проиграет только быстрому боксеру с хорошей защитой.

С такими Джек и не встречался. Они чаще попадались среди темнокожих, но Демпси заявил в какой-то момент, что драться будет только с белыми. Ну а белее Джина Танни, считай, никого не было. Вроде бы есть свидетельства тому, по крайней мере упоминания, что Демпси и Кирнс предлагали бой Танни. Но по каким-то причинам ни этот поединок, ни реванш с Гиббонсом и Фирпо не состоялись. Чемпион не дрался 3 года.

Тайсон сидел в тюрьме меньше 4 лет и никогда не стал прежним, Мохаммеда Али из-за антивоенной позиции держали без бокса 3 года, и он тоже многое потерял. Демпси тоже не дрался 3 года. Начали говорить даже, что Демпси и Джек Кирнс опасались некоего Харри Уиллиса.

Думаю, причина долгой паузы в боях была частично в том, что Джек наелся боксом в тот период, а еще к тому же он стоил очень дорого. Не каждый город и штат мог себе позволить его чемпионский бой (и не в каждом бокс был разрешен). Городок Шелби в штате Монтана после боя Демпси — Гиббонс оказался «обанкрочен», и это не преувеличение...

И, возможно, Танни действительно кое-что понимал, что чемпион размяк, а сам Джин на ходу.

Чикаго готов был принять бой Демпси — Танни. Это был город Аль Капоне, и якобы Демпси был против того, чтобы мафия заправляла его коммерческими начинаниями. Или это Кирнс и Рикард с Капоне не договорились, хотя тому очень нравились бои Демпси. Кто знает...

В итоге поединок принял «Стадион 150-летия», это старое название открытого стадиона в Филадельфии, построенного в 1926 году к Международной выставке в честь 150-летия Декларации независимости. Он был в форме подковы. Его забила толпа в 120 тысяч 557 человек. Люди соскучились по своему чемпиону и той жути, что он творил с соперниками. 120 тысяч оставались рекордом до 1993 года, до боя Чавес — Хауген (больше 132 тысяч). Были еще Зейл и Прайор в 1941-м, но их шоу спонсировала пивная компания, и зрители приглашались бесплатно (и их пришло за 135 тысяч). А на том же стадионе затем выступали «Битлз», Джуди Гарленд, «Роллинг Стоунс» — и те собрали меньше. «Пинк Флойд» в 80-е повторили рекорд Демпси и Танни, ну и крепко всех перебили Джексоны, где в составе был юный Майкл Джексон, — 200 тысяч человек на концерте, если вы верите таким цифрам.

«Высокие ребята становятся моего роста, когда я бью их в живот», — говорил чемпион, и именно это он собирался сделать с Танни. Но Джек уже был не тот Джек, что вымачивал кулаки в конской моче, чтобы кожа грубее была. Это был Джек, которому телохранитель Майк Трент утром давал маленький стакан оливкового масла, чтобы пищеварение было лучше. Потом пойдут слухи о том, что Демпси был отравлен Арнольдом Ротштейном, легендарным гангстером, который рулил букмекерами. Ротштейн был у ринга и поставил 125 тысяч на победу Танни, 1 к 4.

Джек Демпси. Фото Getty Images

Перед началом поединка пошел дождь. Это играло как против Танни, предпочитавшего двигаться, так и против Демпси. Но в остальном, как вспоминал Джин, все шло по его плану. Финты, короткие удары слева и хуки справа, а затем он швырнул в цель «самый тяжелый удар справа, какой только мог, — и Джек его выдержал». Демпси в целом активно уклонялся, раскачивал оппонентов, выводил себя на многоударную серию так, что убойно попасть ему в челюсть было сложно. Но претенденту это и не было так уж сильно нужно. Раунд за раундом он наносил свой урон, а дождь начал сильнее мешать Демпси. На себя прежнего Джек в ринге не был похож и еще меньше стал похож после боя. Заплывшее от ударов лицо, полностью закрывшийся левый глаз.

Журнал «РИНГ» назвал это апсетом десятилетия.

«Милая, я забыл уклониться», — сказал уже бывший чемпион Эстель Тэйлор, второй из четырех его жен. Через 55 лет Рональд Рейган скажет эти же слова своей жене в реанимации после покушения.

Во второй их встрече годом спустя Демпси был получше. Не такой расслабленный, что ли. Танни кто-то сообщил, что ноги Джека стали слабее, и он построил стратегию на этом. Левый свинг экс-чемпиона оказался для Танни полной неожиданностью:

«Он пришел из слепой зоны, я его не увидел. Со всей мощью и точностью он пошел добивать... я не знаю, сколько ударов он нанес, мне пришлось смотреть на следующий день на картинке. Семь жестких ударов! Я оказался на канатах, затем в нокдауне... у меня был план на такой случай, мои ноги должны были сделать всю работу».

Танни встал на счет «девять». Начал кружить, уходить сайдстепами и вернул контроль над поединком. Он снова победил, но Демпси как будто вернул себе что-то в глазах публики. Всерьез обсуждалось (и до сих пор кто-то спорит), что рефери считал слишком долго — точнее, начал делать это поздно, но Демпси не отходил (целых 5 секунд), а разглядывал результат своей атаки. По новому правилу считать полагалось, когда атакующий уходил в нейтральный угол. Но ему удалось втянуть Джина Танни в обмен ударами, в свою игру — и это впечатляло.

Джин Танни. Фото Getty Images

Это был последний официальный поединок Джека. Танни провел еще один и тоже завязал. Спустя годы он писал о бывшем сопернике так:

«Джек Демпси был великим бойцом. Возможно, величайшим из всех, кто когда-либо выходил на ринг. Оглядываясь назад объективно, можно заключить, что он был более ценен для спорта и духа соперничества (заводчики бойцовских собак знают термин — гейм), чем любой другой боец своего времени, независимо от того, рассматриваете ли вы его как гладиатора или с точки зрения кассовых сборов, он был лучшим. Его имя в самые славные дни было магическим для людей, и сегодня, двадцать лет спустя, имя Джека Демпси по-прежнему таково.

Это говорит о многом. Как человек, всегда гордившийся своей профессией, а также своими профессиональными теориями, обладающий изрядной долей кельтского романтизма, я хотел бы, чтобы мы встретились, когда оба были на пике своей формы. Мы могли бы решить многие вопросы, самым важным из которых для меня является вопрос: правда ли, что хороший боксер всегда победит хорошего бойца? Я по-прежнему сказал бы, что да».

Вспоминая о том, что единственное поражение Джину Танни нанес Харри Греб (и реванши потом не выглядели убедительно), чей бокс был суров и не так уж интеллектуален, мне хотелось бы поспорить с Джином, но это опять же из моего понимания романтизма в боксе.

Биржевой крах 1929 года принес Джеку Демпси потерю 3 миллионов долларов и развод. Джеку нужны были деньги, и он поехал в турне. Провел около сотни выставочных боев — публика ходила, деньги были хорошие. К счастью, вернуться всерьез он раздумал. Открыл ресторан в Нью-Йорке со своим именем на вывеске. С 1935 года он просуществовал 39 лет, кажется его витрина мелькает даже в первом «Крестном отце» Копполы. Джек иногда выходил к гостям и рассказывал истории, как потом будет делать в фильмах Рокки Бальбоа. В жизни и карьере Демпси было достаточно моментов, которые вдохновляли писателей, сценаристов, художников. Последние в основном рисовали, как очередной соперник чемпиона вылетает с ринга.

В 1944 году такую вот картину Джеймса Монгомери Флэгга презентовали в ресторане Джека в Нью-Йорке. Он позвал даже соперника Джесса Уилларда, но тот не приехал. Он прислал телеграмму: «Извини, я не смогу быть. Но вообще, я достаточно на тебя насмотрелся 25 лет назад, мне хватит до конца жизни».