Время доказывать для «Зенита». Время побеждать для «Динамо». Колонка Ильи Казакова

Авторская колонка известного комментатора, бывшего пресс-атташе сборной России — о главном матче первой части РПЛ-2021/22.

Footбольные люди

Когда ничего не ждешь, получается многое.

Странное дело, при отсутствии института профессиональных психологов в российском футболе (даже не отсутствии, а полном его отрицании, особенно тренерами и игроками) тема психологической готовности все четче выходит на первый план, когда речь идет о важных матчах.

Совпадение или нет, но «Спартак» наконец заиграл в свой лучший футбол при Руе Витории, когда в СМИ ушла информация о встрече собственников клуба с Паоло Ваноли, достигнутых на ней договоренностях и предстоящем расставании с португальцем. Сразу исчезли последние намеки на претензии к тренеру и конфликт, ушло давление — и команда ожила. Когда нет пресса, выходить на поле проще.

Точно так же раскрепощенно выглядел и «Зенит» против «Челси». Питерцам надо было сыграть в свое удовольствие. Задача выхода в евровесну уже была решена, выше третьего места клуб взлететь не мог, как и опуститься ниже. А статус лондонцев таков, что даже поражение при открытом футболе стыдным не стало бы. «Зенит» сыграл так, как умеет, — когда хочет этого.

Но сложно представить такой матч в исполнении сине-бело-голубых в 1-м или 2-м туре ЛЧ.

Эту тему можно развивать бесконечно — одна только поездка сборной России в Хорватию даст множество поводов. Упреки футболистам от тренера в отсутствии смелости, взаимные признания, что вся проблема «в головах», спешная встреча в Москве в преддверии зимних отпусков — в надежде, что получится переосмыслить случившееся и реакцию на поражение в Сплите.

Когда мы говорим, что наши команды не выглядят против именитых соперников так, как должны, и разница в классе слишком велика, нужно не забывать и о следующем: об умении (или неумении) действовать на результат под давлением.

И лично мне во встрече «Динамо» — «Зенит» интереснее всего будет увидеть именно это — как команда Сандро Шварца смотрится под прессом. Которого раньше не было.

12.12.2021 | Динамо — Зенит

Еще недавно все мы без исключения были уверены, что равных «Зениту» в РПЛ в сезоне-2021/22 просто нет. Есть иллюзия преследования, есть потери очков (особенно против аутсайдеров), но запас прочности у чемпиона такой, что представить другой клуб во главе таблицы невозможно.

В октябре Сергей Семак и К° выдали мощное представление, раскатав после поражений от «Сочи» и «Арсенала» «Спартак» и «Динамо» — в похожей ситуации, когда отрыв от конкурентов практически сошел на нет и когда заговорили о возобновлении золотой гонки.

Но тогда о бело-голубых как о реальном претенденте на титул все же не рассуждали.

Сами динамовцы отрицали такую возможность, сразу переводя разговор в плоскость развития футболистов без привязки к итоговому месту. Будущее Шварца в клубе оставалось еще неопределенным (или скорее неозвученным) — близился срок завершения контракта, обсуждать новый вроде как собирались не раньше зимы.

Да и само «Динамо» выглядело тогда конкурентом не столько «Зенита», сколько других клубов — в борьбе за второе место.

Наверное, поэтому тот матч на «Газпром Арене» воспринимался как угодно, но только не как битва за первое место.

А вот сейчас все иначе.

За бело-голубых симпатии большинства, травмы Азмуна и Вендела, отсутствие давления — поскольку, по общему мнению, питерцы обязаны побеждать, а в случае поражения они окажутся колоссом на глиняных ногах. Покажут, что их способны обыгрывать не только аутсайдеры в матчах, когда мотивация у сине-бело-голубых на низкой планке.

Только вот верно ли это? То, что на «Зенит» давление огромное, а на «Динамо» минимальное? Думаю, нет.

Проснулся «Краснодар», который возглавил гонку преследования за Шварцем и К°.

Изменился статус самих динамовцев — перед глазами пример «Рубина», когда просто желание развивать молодых оказывается при снижении результатов поводом для разговоров о кризисе казанцев. Бело-голубые уже настолько хороши, что непопадание в зону ЛЧ станет для многих разочарованием.

И команда Шварца всего в одной победе от того, чтобы стать чемпионом. Пусть пока и только зимним, некоронованным.

Матч на «ВТБ Арене» выглядит золотым. Со всем стандартным набором атрибутов таких встреч — вплоть до обсуждения назначения рефери (петербургские болельщики уже припомнили Матюнину динамовское прошлое его отца — и разговоры эти усилились после неуда, полученного предыдущей бригадой за работу во встрече с «Ростовом»).

Как проводит этот «Зенит» важные матчи, мы знаем.

Как «Динамо» — увидим сейчас.

Скоро станет понятно, готова ли к ним команда психологически. Когда кроме задачи играть стоит задача выиграть.

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