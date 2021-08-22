«Динамо» в зените. Клуб ждал лидерства 22 года

Самое время скринить таблицу — бело-голубые обошли «Зенит» и возглавили таблицу РПЛ.

Вот вы помните, когда «Динамо» последний раз шло на первом месте в чемпионате России? Я имею в виду именно высший дивизион — так-то бело-голубые красовались на вершине таблицы ФНЛ в сезоне-2016/17. Лично у меня не получилось, пришлось гуглить. И это заняло достаточное количество времени.

Так вот, до этого уикенда «Динамо» лидировало в РПЛ в августе 2014 года. Да и то по итогам 1-го тура вместе с группой других команд. На старте сезона-2014/15 москвичи разгромили дома «Ростов» — 7:3. Хет-трик сделал Александр Кокорин (вы тоже сейчас улыбнулись?), дубль оформил Кевин Кураньи. В том составе выступали еще Матье Вальбуэна, Крис Самба, Юрий Жирков, Балаж Джуджак, а тренировал всю эту компанию Станислав Черчесов.

Ну, положим, после 1-го тура — не в счет, это скорее формальность. Пришлось копнуть глубже. Переносимся в март 2009-го. «Динамо» во 2-м туре того чемпионата переиграло дома «Ростов» — 3:2. Забивал тот же Кокорин, а еще Александр Кержаков и Александр Димидко. Помимо них в составе — Денис Колодин, братья Комбаровы, Дмитрий Хохлов, Владимир Гранат... На тренерской скамейке — Андрей Кобелев. Итог — дележка первого места с «Крыльями Советов».

Придраться можно и тут. До того «Динамо», которое тренировал Георгий Ярцев, лидировало аж в апреле 1999 года. Целых три тура подряд — со 2-го по 4-й. Была серия из четырех побед на старте — над «Ротором», «Ростсельмашем», «Торпедо» и нижегородским «Локомотивом». В 5-м туре последовала ничья с «Сатурном» в Раменском (3:3) — и вперед вырвался «Спартак». Кто ж знал, что придется ждать 22 года, чтобы снова пережить что-то подобное?

Конечно, все это может вызвать усмешку: позади только пять туров и, по сути, все только начинается. Но похожая реакция год назад была и на лидерство «Спартака» — красно-белые тогда на старте одерживали натужные «мусорные» победы над командами из нижней части таблицы. Чем все закончилось, вы знаете. Полагаю, что в «Динамо» не прочь повторить результат своих извечных соперников — второе место.

Сравнение с красно-белыми не случайно, пусть, вероятно, и заставит поморщиться бело-голубую общественность. Между командой Доменико Тедеско образца прошлого сезона и бандой Сандро Шварца есть что-то общее помимо национальности тренеров и изначального скептического отношения к ним в России. Пусть эта схожесть скорее эмоциональная, нежели игровая.

Сколько продлится динамовский праздник? Может, всего несколько дней, поскольку в следующем туре матч с «Локомотивом». Может, и дольше, учитывая, что бело-голубые, в отличие от тех же «Зенита» или «Локо», свободны от еврокубков. Ну а пока можно скринить таблицу РПЛ. Кто знает, вдруг следующего восхождения на вершину таблицы придется ждать еще лет десять?