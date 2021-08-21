Бело-голубые победили в Екатеринбурге

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — «Динамо» (Москва) — 0:1 (0:1)

Гол: Тюкавин, 19.

«Урал» (Екатеринбург): Ландаков, Рыков, Герасимов (Колесниченко, 90+2), Адамов, Кулаков, Егорычев (Гаджимурадов, 77), Йовичич, Мишкич, Железнов (Максименко, 69), Бикфалви, Панюков (Агеев, 46).

«Динамо» (Москва): Шунин, Ордец, Варела, Лаксальт, Бальбуэна, Фомин, Моро, Шиманьски, Макаров (Скопинцев, 68), Захарян (Нжи, 90+2), Тюкавин (Грулев, 77).

Предупреждения: Лаксальт, 11. Бикфалви, 31. Скопинцев, 79. Йовичич, 90+4.

Удаление: Бикфалви, 32.

Судьи: Сиденков (Санкт-Петербург). Ширяев (Ставрополь), Мухтаров (Петрозаводск).

ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону). Стипиди (Краснодар).

21 августа. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».

В « Урале» , вероятно , вспышка ковида . Но лига и клуб опровергают

Накануне игры возникла очень странная история с возможной вспышкой коронавируса в «Урале». В заявку на матч не попали Годзюр, Кузьмичев, Евсеев и Шмыков, а место в воротах занял Дмитрий Ландаков - 22-летний голкипер, который дебютировал за «Урал». При этом в заявке был вратарь основной обоймы Помазун, который, по данным журналиста Ивана Карпова, переболел коронавирусом и не тренировался всю неделю.

Ряд игроков пропускают игру по причине повреждений. А место в воротах сегодня займёт Дмитрий Ландаков. Молодой голкипер является воспитанником московского «Локомотива». В наш клуб Дмитрий перешёл в прошлом сезоне. На его счету 17 матчей за «Урал-2». — ФК Урал (@FCURAL) August 21, 2021

Портал «Чемпионат» сообщил, что положительный тест на коронавирус сдали Годзюр, Помазун, Подберезкин и еще несколько игроков «Урала». В клубе не подтвердили эту информацию, сославшись на травмы.

А вот агент полузащитника «Урала» Луки Гагнидзе в беседе с «СЭ» рассказал, что клиент заболел коронавирусом. «У Луки действительно ковид, но сейчас он чувствует себя лучше. Через несколько дней он начнет тренироваться», — сказал Ираклий Лилуашвили.

РПЛ позже опубликовала сообщение по поводу ситуации в «Урале»: якобы 21 августа лига получила от екатеринбуржцев список из 97 человек, сдавших отрицательные ПЦР-тесты накануне матча с «Динамо». Реакции на слова агента не последовало.

Понятно, что получить повреждения за одну неделю сразу несколько игроков основной обоймы вряд ли могли. Иначе зачем включать их в заявку? Выглядит ситуация странно: разъяснений от клуба, лиги и РФС не последовало. Если дело в массовых травмах, нужно логично их объяснить. Но логики тут нет, поэтому и не следует толковых объяснений.

Чем-то этот фарс напомнил историю с ЦСКА, где бойкотировали вакцинацию, сославшись на то, что у большинства игроков уже и так есть антитела. Как они выработались, если о заболевании большой группы игроков коронавирусом клуб не сообщал, тогда тоже было непонятно. А лига и РФС никаких расследований не проводили.

Что-то подсказывает, что и в «Урале» ситуацию решили просто замять и не распространяться о том, что в клубе вспышка ковида.

«Урал» летит в ФНЛ . Ни разу не пробил по воротам

Но и без коронавирусной «Санта-Барбары» у «Урала» было полно проблем в матче с «Динамо». Гости владели тотальным преимуществом, забили в середине первого тайма и комфортно вели встречу к победе.

Один только Тюкавин мог оформить хет-трик, если бы имел чуть больше везения и чуть лучшую реализацию. Также моменты были у Макарова, Захаряна, Фомина, а всего гости нанесли 28 ударов по воротам.

Лучшее достижение «Урала» в матче - два заработанных угловых. Больше хозяева ничего не создали впереди.

На ход игры повлияло и глупое удаление лидера команды Эрика Бикфалви. Полузащитник получил две желтые карточки за две минуты и час заставил партнеров играть в меньшинстве. Если ведущий футболист «Урала» выпадает из игры вот так, то это не может не влиять на всю команду.

Четвертое поражение «Урала» в пяти матчах на старте сезона и лишь один забитый мяч - это худший старт в РПЛ. Понятно, что приход Игоря Шалимова не мог стать панацеей. Но и селекция, и ресурсы команды, и игра, и результаты - пока все говорит о том, что именно «Урал» стремительнее всех летит в ФНЛ.

Тюкавин - Захарян - связка для основы сборной

Главное положительное впечатление от матча - игра Тюкавина и Захаряна. Молодые звезды «Динамо» разрывали оборону «Урала» и должны были забить гораздо больше.

Но победный гол организовали именно они: Захарян после неудачного вброса аута игроком «Урала» перехватил мяч и протащил его через центр, выкатив проникающую передачу Тюкавину. Молодой форвард реализовал момент.

Захарян + Тюкавин = реальная угроза. Вот и «Урал» не устоял ? pic.twitter.com/T5KfNgqOTR — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 21, 2021

Во втором тайме у форварда было еще несколько отличных шансов, но больше мяч ленточку не пересек.

Тем не менее на сегодня именно Тюкавин выглядит ведущим российским нападающим. Если главный тренер сборной Валерий Карпин рассчитывает на Захаряна как на игрока стартового состава, тогда впереди ему определенно нужен партнер по «Динамо» Тюкавин.

Эти двое на сегодня - лучшая российская связка чемпионата. Они уже делают результат в «Динамо», которое вышло в лидеры РПЛ. Как минимум шанс попробовать принести пользу и сборной они заслужили.