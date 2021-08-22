«У Антона проблемы с января, но медштаб «Локо» возглавляет Иуда». Агент Миранчука выступил с жестким заявлением

Вадим Шпинев — о проблемах со здоровьем Антона Миранчука, медштабе «Локо» и будущем футболиста

Антон Миранчук из-за травмы пропустил возобновление прошлого сезона РПЛ. Он вернулся на поле в 25-м туре, но проводил в игре максимум тайм. В итоге Антон не попал в состав сборной России на Евро-2020. В этом сезоне Миранчук опять не выходит в стартовом составе «Локо», а в игре с «Краснодаром» вообще не вышел на поле.

— Антон опять не в старте. Что происходит? — вопрос Шпиневу.

— Проблема серьезная с Антоном. Мало кто знает, но с января месяца этого года, прямо с первого сбора, у Антона серьезная проблема в области приводящей мышцы передней поверхности бедра. Все это сказывается на тазобедренном суставе, все собирается и скапливается. Постоянные боли то утихают, то усиливаются. Иногда приходится применять обезболивание. Насколько его хватает, столько человек и играет.

— Почему так долго не удается залечить эту травму?

— Что-то надо делать, потому что это все затягивается, но никто ничего не делает. Насколько я понимаю, у главного тренера есть сведения об этой проблеме. Но, к сожалению, медицинский штаб возглавляет человек, которого на этой должности быть не должно просто по определению. Потому что он иуда в первую очередь. Во-вторых, его профессиональные качества далеки от идеала, человек не должен занимать это место.

— Объясните, о ком вы.

— О господине Репетюке (Алексей Репетюк — директор Медицинского департамента «Локомотива». — Прим. «СЭ»). Это человек, который просто всех своих старших товарищей сдал с потрохами и занял место Эдуарда Безуглова. Я не знаю, в чем проблема, но по крайней мере с Безугловым был очень хороший и правильный контакт. Была выстроена коммуникация. Если было необходимо какое-то медицинское вмешательство, серьезное обследование, это решалось за день-два. Это касалось не просто футболистов основной команды, а футболистов академии, детишек. Проблемы у Антона начались в январе, на носу сентябрь. Какие-то действия кто-то предпринимает?

— Но травма случилась еще при Безуглове.

— Началась при Безуглове, доктор поменялся. Остался Никита Карлицкий, который понимал проблему. Разговор был такой: нужно терпеть много ударной нагрузки. У всех футболистов болит, все терпят, Антону тоже надо потерпеть. До сих пор терпит.

— Что теперь делать? Будет операция?

— Будем встречаться, обсуждать ситуацию с немецким блоком специалистов (руководство «Локо». — Прим. «СЭ»). Наверное, обсудим ее и с генеральным директором. Еще до прихода немецких специалистов я говорил господину Леонченко о том, что у Антона есть болевые ощущения.

— Вы понимаете, почему это происходит? Почему врач не предпринимает никаких мер?

— Я не понимаю, почему так происходит. Может быть, не хватает квалификации, может, чувства ответственности. Надо принимать решения, отправлять человека на обследования. Либо давать паузу до двух месяцев, а уже начался чемпионат. Антон уже пропустил Евро, когда у него были все шансы.

Мы помним отрезок прошлой осенью, когда Антон выдавал классную игру, были матчи Лиги чемпионов. Не могло так все произойти, что футболист в один момент разучился играть. Он постоянно с этой проблемой. Боль в левом бедре есть всегда, на тренировках — то больше, то меньше.

— Почему Марко, зная это, ничего не предпринимает?

— Марко — главный тренер, но не доктор. С Антоном занимается физиотерапевт, постоянно делает процедуры, постоянно с ним на контакте. Пытается ему помочь медикаментозно, процедурами, токами, физиотерапией снять напряжение. Но за это должен отвечать руководитель медицинского штаба. Наверное, он должен принимать решения, должен идти наверх и говорить, что футболиста надо отправить туда-то, в такую-то клинику, к специалистам, которые могут разобраться с этой проблемой.

— Вся эта ситуация может повлиять на его будущее? Есть слухи про ЦСКА и «Зенит»...

— Не знаю, это не мне решать.

— Безуглов сейчас как раз в ЦСКА...

— Думаю, что он бы разобрался и принял решение. По крайней мере, был бы понятен диагноз.

— Вы можете сказать точно, что Антон остается в «Локомотиве» в это трансферное окно?

— Я не могу точно сказать, я не знаю.

— Разговоры есть?

— Да, есть.

— В России? Или в Европе?

— Да, в России.

— ЦСКА и «Зенит»?

— Да.

— Какова вероятность, что это к чему-то приведет?

— Прогнозов строить не могу.

— Но мы видим...

— Мы видим, что у футболиста нет сейчас возможности показать свои лучшие качества. Из-за того что его очень сильно беспокоит повреждение.

— Клубы, которые интересуются им, знают о проблеме?

— Теперь узнают, потому что я больше не могу молчать. Я не буду молчать.