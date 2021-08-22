Обозреватель «СЭ» — о субботних матчах 5-го тура РПЛ.

«Спартак» был очень плох. И «Бенфикой» теперь не отмажешься

Послевкусие от игры «Спартака» в Туле, извините за грубую аналогию, напомнило мне тяжелую кислую отрыжку после посещения дешевой забегаловки. И дело совсем не в результате. Ничьи тоже бывают разные.

Футболисты красно-белых не просто не получали удовольствия от игры, а, казалось, стремились вогнать в тоску своих болельщиков. Им мучителен был процесс — нет, не игры, а нахождения на поле. Ей-богу, глядя на это, очень хотелось, как когда-то поступал главный тренер «Торпедо» Валентин Иванов, отвести их в литейный цех ЗИЛа — посмотреть, как вкалывают обычные люди. Козьмич делал это редко, но в самые нужные моменты. Мотивация сразу возвращалась.

Большую часть матча в Туле «Спартак» выглядел скверно до зубовного скрежета, до замен вообще ничего не мог придумать. И даже забив, закономерно не смог удержать победу. Молодой игрок «Арсенала» Хлусевич играл лучше любого из красно-белых. Смотреть на него было интересно, из Рассказова он просто веревки вил — и забил после его ошибки. Мощному, по-спортивному наглому, инициативному парню, ему нравилось вести хозяйскую команду за собой, обыгрывать, убегать, со всей силы (как в голевом эпизоде) бить — так, что сетка едва не рвалась. В нем чувствовался азарт еще не пресытившегося спортсмена.

Пока у спартаковцев — никакого игрового прогресса. Даже на фоне такой откровенно посредственной команды, как Тула. Так можно отпустить соперников в таблице настолько, что не то что о чемпионстве — ни о каких медалях в юбилейном сезоне уже к зиме не будет и речи.

Живой из группы атаки — один Бакаев, эффективный — Понсе. В центре поля все как было, так и остается плохо. И даже стало хуже, потому что Умяров смотрелся значительнее интереснее Крала, которому дали шанс, а он к нему отнесся с каким-то сонным равнодушием. А Ларссон — как будто другой футболист по сравнению с прошлым сезоном.

Пусть «Спартак» еще скажет большое спасибо Максименко за три сейва, включая двойной в первом тайме на Ткачеве. Поведи «Арсенал» — все могло закончиться для красно-белых совсем плохо.

А ведь сейчас никакой «Бенфикой» такую игру не объяснишь. Был полноценный недельный цикл.

Значит, вопросы к Рую Витории? Да, его тоже нельзя оставлять вне критики. Ту же Зарему Салихову можно во многом упрекать, она раскачала лодку — но ее Telegram уже довольно давно удален, с информационной точки зрения «Спартак» оставлен в покое. «Бенфике» проиграли — пока не началась Лига Европы, больше не нужно играть дважды в неделю. Но ничего не получается. И нарастает нервозность — что выражается и в неожиданном возвращении к трем центральным защитникам, и к резкой, но абстрактной и потому ничего не значащей фразе на пресс-конференции о тех, с кем не по пути. В остальном Руй не говорит про футбол ничего конкретного. Допустим, почему у команды с такой группой атаки — ничтожные четыре забитых мяча в пяти матчах. С «Рубином», в Самаре, даже с Нижним хоть шансы были. В Туле их оказалось наперечет.

Я всегда за то, чтобы давать тренерам максимально возможный шанс. Тем более что мы видели на предсезонном турнире в Москве, во что может играть этот состав «Спартака» с этим специалистом. И очередное увольнение было бы не более чем движением по замкнутому и одновременно порочному кругу.

Матч последнего тура перед перерывом на сборные против «Сочи» будет для «Спартака» очень сложным. У Владимира Федотова — гораздо более организованная и мыслящая коллективным умом команда, о причинах поражения которой в Самаре расскажу ниже. Она и сейчас заслуженно идет в таблице выше «Спартака».

Вспоминается радостная реакция Заремы в Telegram после публикации календаря: мол, начало чемпионата у «Спартака» — легкое. Сглазить, что ли, хотела? Или правда не помнила, что о команды из нижней части таблицы при том же ее любимце Тедеско красно-белые спотыкаются регулярно? Достаточно вспомнить апрельские домашние 0:3 от «Уфы».

До Лиги чемпионов «Зениту» не с руки транжирить очки

Отличилась «Уфа» и сейчас, в связи с чем «Зенит» теряет очки второй матч подряд. Столица Башкирии, где еще Вадим Евсеев в позапрошлом сезоне обыгрывал Питер, традиционно неудобное для чемпиона России место, и вчера это подтвердилось. А ранний гол сослужил команде Сергея Семака дурную службу, сделал ее теми самыми «академиками с тросточками», которыми когда-то назвал свой ЦСКА Валерий Газзаев, на днях публично заявивший, что хотел видеть во главе сборной как раз Семака, а не другого Валерия Георгиевича.

Артем Дзюба впервые в чемпионате вышел с первых минут и был плох, а перед перерывом подвергся нападкам питерских же фанатов. Вместо того чтобы от этого завестись, как это с ним бывало чаще всего, Артем запорол свой хороший момент, когда в элементарной ситуации не попал по мячу. Уверенность в себе у Дзюбы сейчас на нуле.

А «Уфа» по ходу матча смелела — и грубая ошибка Барриоса перед ответным голом была вызвана высоким прессингом трех уфимцев и агрессивными действиями Кротова. Перехват, передача — а дальше Агаларов, у которого с уверенностью сейчас с точностью до наоборот по сравнению с Дзюбой, спокойно кротовский пас замкнул.

Лидерство Гамида Агаларова в гонке снайперов с четырьмя мячами после пяти матчей, уверен, до начала турнира не смог бы предсказать ни один человек в мире. Причем забивал он их не абы кому, а лидерам — дважды «Динамо», «Зениту». И такая фигура во главе списка — это хорошо, поскольку учит и других игроков обычных клубов: нельзя говорить, а главное — думать, что есть что-то невозможное! Уж по крайней мере в России. Объективно говоря, уровень топ-клубов упал в такую пропасть, что дорасти до него при известном желании может гораздо большее число игроков, чем раньше.

По ударам в створ команды в Уфе закончили матч — 5:5, то есть никакого явного доминирования «Зенита» не было — в отличие от параллельного матча в Екатеринбурге, где, по статистике «Матч Премьер», было 2:28 в пользу «Динамо» по ударам всего и 0:8 — в створ.

Когда Акинфеев дебютировал в РФПЛ, Яковлеву был год

Вот в ворота «Урала» должна была влететь минимум пятерочка, но Тюкавину и остальным не везло до такой адовой степени, что я уже поверил в колдовство уральских шаманов и подумал, что Хоттабыч вырвет из бороды волосок и «Урал» сравняет. Но это оказалось физически невозможно, а две быстрые желтые карточки Эрика Бикфалви — очень плохой симптом для Игоря Шалимова. Потому что означает: многолетний лидер «Урала» больше не чувствует ответственности за команду, он эмоционально выгорел. Получив глупейшую вторую желтую, он даже уходил с поля как-то подчеркнуто спокойно. Если новый главный тренер уральцев хочет продолжать с ним работать и иметь в его лице союзника — ему надо искать с румыном точки соприкосновения. Что представляет «Урал» без него — мы увидели. Ничто.

Несмотря на счет, «Ахмат» в такой же ситуации после столь же глупого удаления Харина (но он-то хотя бы не лидер) сопротивлялся ЦСКА гораздо дольше, не давал создавать моменты — и пропустил лишь на 70-х минутах. Более того, у гостей в меньшинстве при 0:0 был даже классный момент у Карапузова — исполни он удар в дальний угол, и еще вопрос, чем бы все это закончилось.

Но закончилось так, как в этот особенный день было предначертано судьбой. Ведь Игорь Акинфеев проводил 490-ю игру в РПЛ, сделавшую его рекордсменом чемпионатов России — он на игру обошел бывшего одноклубника Сергея Игнашевича. Провел он ее насухо. А победный мяч «Ахмату» в этом матче забил 19-летний форвард Владислав Яковлев, который родился в 2002 году. Когда Акинфеев дебютировал за основу ЦСКА в Самаре, отразив пенальти, Владику был год.

А «Уфа» — «Зенит» — это была совсем другая игра, и ничью команда Алексея Стукалова, на мой взгляд, заслужила — хотя долгое время казалось, что «Зенит» контролирует матч. Но хозяева не бросали играть, серьезность намерений показали хорошим ударом в створ на 47-й минуте — и в итоге были вознаграждены.

Не стал бы недооценивать значение этой потери очков для «Зенита», потому что сейчас у него нет еврокубков, а скоро начнется Лига чемпионов. Тогда как у того же «Динамо» не будет ничего, оно может бросить все на чемпионат. И «Динамо», вышедшее в единоличные лидеры, — очень, очень хорошее.

Почему бы Карпину сейчас не сделать ставку на отлично готовых динамовцев?

Вот смотрю в этом сезоне на «Динамо» — молодое, веселое, дерзкое, смелое — и не могу отделаться от мысли, что хочу видеть эту команду чемпионом. Если она, конечно, не изменит себе. В «Динамо» в кои-то веки все по-футбольному. Все правильно. «Динамо» — это свежий ветер в РПЛ.

Такое впечатление, что бело-голубые вобрали в себя сейчас весь позитив, который есть в московском футболе, раздав негатив в той или иной степени остальным.

Наверное, сейчас мы и видим у динамовцев то самое очищение первой лигой, которого они так долго ждали. И которое у «Спартака» в 70-х случилось сразу — при помощи динамовца Бескова, между прочим. А «Динамо» пришлось выдержать паузу.

Очень хотелось бы, чтобы «Динамо» не предало свой новый футбол. Но с тандемом Бувач — Шварц, который родил другой тандем — Захарян — Тюкавин, уверен, не предаст. И другие там славные ребята подобрались — Фомин, теперь Макаров, травмированный Лесовой...

Вообще, команда Шварца сейчас так готова физически, играет на таких легких ногах и уже хорошо сыграна, что один из самых перспективных вариантов для Карпина в сентябрьских матчах — попытаться сделать ставку на сыгранных динамовцев. Связка в полузащите Фомин — Захарян выглядит в этом смысле перспективной.

Теперь Осинькина не уволят. И слава богу!

«Крылья Советов» осваиваются в РПЛ и все больше напоминают ту команду, которая прошла «Химки», «Динамо» и «Ахмат» с общим счетом 6:0 и выдала очень красивый первый тайм в финале прошлого Кубка России с «Локомотивом».

И это очень хорошо, потому что у самарской команды есть свое привлекательное лицо, а еще пара поражений после первых трех — и Игоря Осинькина наверняка бы убрали. И с большой вероятностью волжане стали бы такими, как все.

А теперь за ничьей в Казани последовала победа над «Сочи» — четыре очка в матчах с сильными соперниками. Понятно, что сегодня у сочинцев не было Кристиана Нобоа, а это там абсолютно ключевая фигура. Но не было его и с «Химками», что не помешало команде Владимира Федотова не оставить мокрого места от парней Игоря Черевченко.

Сказалось еще и то, на чем вчера сделал акцент коллега Александр Дорский, посвятивший целый текст большой пользе от Данила Прохина, — в первую очередь в продвижении мяча вперед. Футболист молодежки сегодня почему-то не играл, и это на начале атаки не могло не отразиться. А ее продолжение и часто завершение — это в первую очередь Нобоа.

Но все потери «Сочи» не умаляют заслуг Самары. Когда Иван Сергеев на 33-й классно замкнул головой столь же классный навес Романа Ежова, у сочинцев минут на десять снесло башню, и они понеслись вперед, забыв, что свободное пространство — это то, что нужно «Крыльям». И за это время самарцы спокойно могли класть еще парочку. Тот же Сергеев добивал в упор мяч после удара Антона Зиньковского — и пробил прямо в Сослана Джанаева.

«Сочи» во втором тайме мог сравнять — Иван Ломаев потащил. Но как же мне понравился высоченный прессинг «Крыльев» (человек четырех!) в добавленное время. Они не боялись!

Понравилась и какая-то абсолютно счастливая улыбка Сергеева, кому-то подмигнувшего прямо на поле минуте на 83-й, — этот кадр случайно выхватили на крупном плане. После тяжелых первых туров, когда Иван порол моменты, он забил уже третий мяч за пять туров — и ловил кайф, как и они все. И поэтому «Крылья» заслуживали победы.

Нашей лиге нужны такие команды, они приносят ей пользу — «лица необщим выраженьем».