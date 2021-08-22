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Хочу, чтобы такое «Динамо» стало чемпионом! Рабинер — о субботних матчах в РПЛ

Игорь Рабинер
Игорь Рабинер
Обозреватель
Сегодня, 09:45
21 августа. Екатеринбург. «Урал» — «Динамо» — 0:1. Константин Тюкавин (в центре) празднует забитый мяч. Фото ФК «Динамо»
21 августа. Екатеринбург. «Урал» — «Динамо» — 0:1. Константин Тюкавин (в центре) празднует забитый мяч. Фото ФК «Динамо»
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Обозреватель «СЭ» — о субботних матчах 5-го тура РПЛ.
21&nbsp;августа. Тула. &laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Красно-белые упустили победу.«Спартак» ужасен. Забудьте о Федуне, Зареме, Попове и Телеграме — команда просто не играет в футбол

«Спартак» был очень плох. И «Бенфикой» теперь не отмажешься

Послевкусие от игры «Спартака» в Туле, извините за грубую аналогию, напомнило мне тяжелую кислую отрыжку после посещения дешевой забегаловки. И дело совсем не в результате. Ничьи тоже бывают разные.

Футболисты красно-белых не просто не получали удовольствия от игры, а, казалось, стремились вогнать в тоску своих болельщиков. Им мучителен был процесс — нет, не игры, а нахождения на поле. Ей-богу, глядя на это, очень хотелось, как когда-то поступал главный тренер «Торпедо» Валентин Иванов, отвести их в литейный цех ЗИЛа — посмотреть, как вкалывают обычные люди. Козьмич делал это редко, но в самые нужные моменты. Мотивация сразу возвращалась.

Большую часть матча в Туле «Спартак» выглядел скверно до зубовного скрежета, до замен вообще ничего не мог придумать. И даже забив, закономерно не смог удержать победу. Молодой игрок «Арсенала» Хлусевич играл лучше любого из красно-белых. Смотреть на него было интересно, из Рассказова он просто веревки вил — и забил после его ошибки. Мощному, по-спортивному наглому, инициативному парню, ему нравилось вести хозяйскую команду за собой, обыгрывать, убегать, со всей силы (как в голевом эпизоде) бить — так, что сетка едва не рвалась. В нем чувствовался азарт еще не пресытившегося спортсмена.

Пока у спартаковцев — никакого игрового прогресса. Даже на фоне такой откровенно посредственной команды, как Тула. Так можно отпустить соперников в таблице настолько, что не то что о чемпионстве — ни о каких медалях в юбилейном сезоне уже к зиме не будет и речи.

Живой из группы атаки — один Бакаев, эффективный — Понсе. В центре поля все как было, так и остается плохо. И даже стало хуже, потому что Умяров смотрелся значительнее интереснее Крала, которому дали шанс, а он к нему отнесся с каким-то сонным равнодушием. А Ларссон — как будто другой футболист по сравнению с прошлым сезоном.

Пусть «Спартак» еще скажет большое спасибо Максименко за три сейва, включая двойной в первом тайме на Ткачеве. Поведи «Арсенал» — все могло закончиться для красно-белых совсем плохо.

А ведь сейчас никакой «Бенфикой» такую игру не объяснишь. Был полноценный недельный цикл.

21&nbsp;августа. Тула. &laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Роман Зобнин и&nbsp;Георгий Джикия.

Значит, вопросы к Рую Витории? Да, его тоже нельзя оставлять вне критики. Ту же Зарему Салихову можно во многом упрекать, она раскачала лодку — но ее Telegram уже довольно давно удален, с информационной точки зрения «Спартак» оставлен в покое. «Бенфике» проиграли — пока не началась Лига Европы, больше не нужно играть дважды в неделю. Но ничего не получается. И нарастает нервозность — что выражается и в неожиданном возвращении к трем центральным защитникам, и к резкой, но абстрактной и потому ничего не значащей фразе на пресс-конференции о тех, с кем не по пути. В остальном Руй не говорит про футбол ничего конкретного. Допустим, почему у команды с такой группой атаки — ничтожные четыре забитых мяча в пяти матчах. С «Рубином», в Самаре, даже с Нижним хоть шансы были. В Туле их оказалось наперечет.

Я всегда за то, чтобы давать тренерам максимально возможный шанс. Тем более что мы видели на предсезонном турнире в Москве, во что может играть этот состав «Спартака» с этим специалистом. И очередное увольнение было бы не более чем движением по замкнутому и одновременно порочному кругу.

Матч последнего тура перед перерывом на сборные против «Сочи» будет для «Спартака» очень сложным. У Владимира Федотова — гораздо более организованная и мыслящая коллективным умом команда, о причинах поражения которой в Самаре расскажу ниже. Она и сейчас заслуженно идет в таблице выше «Спартака».

Вспоминается радостная реакция Заремы в Telegram после публикации календаря: мол, начало чемпионата у «Спартака» — легкое. Сглазить, что ли, хотела? Или правда не помнила, что о команды из нижней части таблицы при том же ее любимце Тедеско красно-белые спотыкаются регулярно? Достаточно вспомнить апрельские домашние 0:3 от «Уфы».

Арсенал Т — Спартак
21&nbsp;августа. Уфа. &laquo;Уфа&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Питерцы не&nbsp;удержали победу.«Зенит» больше не лидер. Малком и Клаудиньо не помогли Семаку победить в Уфе

До Лиги чемпионов «Зениту» не с руки транжирить очки

Отличилась «Уфа» и сейчас, в связи с чем «Зенит» теряет очки второй матч подряд. Столица Башкирии, где еще Вадим Евсеев в позапрошлом сезоне обыгрывал Питер, традиционно неудобное для чемпиона России место, и вчера это подтвердилось. А ранний гол сослужил команде Сергея Семака дурную службу, сделал ее теми самыми «академиками с тросточками», которыми когда-то назвал свой ЦСКА Валерий Газзаев, на днях публично заявивший, что хотел видеть во главе сборной как раз Семака, а не другого Валерия Георгиевича.

Артем Дзюба впервые в чемпионате вышел с первых минут и был плох, а перед перерывом подвергся нападкам питерских же фанатов. Вместо того чтобы от этого завестись, как это с ним бывало чаще всего, Артем запорол свой хороший момент, когда в элементарной ситуации не попал по мячу. Уверенность в себе у Дзюбы сейчас на нуле.

А «Уфа» по ходу матча смелела — и грубая ошибка Барриоса перед ответным голом была вызвана высоким прессингом трех уфимцев и агрессивными действиями Кротова. Перехват, передача — а дальше Агаларов, у которого с уверенностью сейчас с точностью до наоборот по сравнению с Дзюбой, спокойно кротовский пас замкнул.

Лидерство Гамида Агаларова в гонке снайперов с четырьмя мячами после пяти матчей, уверен, до начала турнира не смог бы предсказать ни один человек в мире. Причем забивал он их не абы кому, а лидерам — дважды «Динамо», «Зениту». И такая фигура во главе списка — это хорошо, поскольку учит и других игроков обычных клубов: нельзя говорить, а главное — думать, что есть что-то невозможное! Уж по крайней мере в России. Объективно говоря, уровень топ-клубов упал в такую пропасть, что дорасти до него при известном желании может гораздо большее число игроков, чем раньше.

По ударам в створ команды в Уфе закончили матч — 5:5, то есть никакого явного доминирования «Зенита» не было — в отличие от параллельного матча в Екатеринбурге, где, по статистике «Матч Премьер», было 2:28 в пользу «Динамо» по ударам всего и 0:8 — в створ.

Уфа — Зенит
21&nbsp;августа. Москва. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Владислав Яковлев принимает поздравления после гола.ЦСКА мучился с «Ахматом» в рекордном матче Акинфеева. Красно-синих спас 19-летний юниор

Когда Акинфеев дебютировал в РФПЛ, Яковлеву был год

Вот в ворота «Урала» должна была влететь минимум пятерочка, но Тюкавину и остальным не везло до такой адовой степени, что я уже поверил в колдовство уральских шаманов и подумал, что Хоттабыч вырвет из бороды волосок и «Урал» сравняет. Но это оказалось физически невозможно, а две быстрые желтые карточки Эрика Бикфалви — очень плохой симптом для Игоря Шалимова. Потому что означает: многолетний лидер «Урала» больше не чувствует ответственности за команду, он эмоционально выгорел. Получив глупейшую вторую желтую, он даже уходил с поля как-то подчеркнуто спокойно. Если новый главный тренер уральцев хочет продолжать с ним работать и иметь в его лице союзника — ему надо искать с румыном точки соприкосновения. Что представляет «Урал» без него — мы увидели. Ничто.

Несмотря на счет, «Ахмат» в такой же ситуации после столь же глупого удаления Харина (но он-то хотя бы не лидер) сопротивлялся ЦСКА гораздо дольше, не давал создавать моменты — и пропустил лишь на 70-х минутах. Более того, у гостей в меньшинстве при 0:0 был даже классный момент у Карапузова — исполни он удар в дальний угол, и еще вопрос, чем бы все это закончилось.

21&nbsp;августа. Москва. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Игорь Акинфеев и&nbsp;Владислав Яковлев.

Но закончилось так, как в этот особенный день было предначертано судьбой. Ведь Игорь Акинфеев проводил 490-ю игру в РПЛ, сделавшую его рекордсменом чемпионатов России — он на игру обошел бывшего одноклубника Сергея Игнашевича. Провел он ее насухо. А победный мяч «Ахмату» в этом матче забил 19-летний форвард Владислав Яковлев, который родился в 2002 году. Когда Акинфеев дебютировал за основу ЦСКА в Самаре, отразив пенальти, Владику был год.

А «Уфа» — «Зенит» — это была совсем другая игра, и ничью команда Алексея Стукалова, на мой взгляд, заслужила — хотя долгое время казалось, что «Зенит» контролирует матч. Но хозяева не бросали играть, серьезность намерений показали хорошим ударом в створ на 47-й минуте — и в итоге были вознаграждены.

Не стал бы недооценивать значение этой потери очков для «Зенита», потому что сейчас у него нет еврокубков, а скоро начнется Лига чемпионов. Тогда как у того же «Динамо» не будет ничего, оно может бросить все на чемпионат. И «Динамо», вышедшее в единоличные лидеры, — очень, очень хорошее.

ЦСКА — Ахмат
21&nbsp;августа. Екатеринбург. &laquo;Урал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. 19-я минута. Константин Тюкавин стал автором победного гола.«Динамо» — на вершине РПЛ. А «Урал» Шалимова — главный претендент на вылет в ФНЛ

Почему бы Карпину сейчас не сделать ставку на отлично готовых динамовцев?

Вот смотрю в этом сезоне на «Динамо» — молодое, веселое, дерзкое, смелое — и не могу отделаться от мысли, что хочу видеть эту команду чемпионом. Если она, конечно, не изменит себе. В «Динамо» в кои-то веки все по-футбольному. Все правильно. «Динамо» — это свежий ветер в РПЛ.

Такое впечатление, что бело-голубые вобрали в себя сейчас весь позитив, который есть в московском футболе, раздав негатив в той или иной степени остальным.

Наверное, сейчас мы и видим у динамовцев то самое очищение первой лигой, которого они так долго ждали. И которое у «Спартака» в 70-х случилось сразу — при помощи динамовца Бескова, между прочим. А «Динамо» пришлось выдержать паузу.

Очень хотелось бы, чтобы «Динамо» не предало свой новый футбол. Но с тандемом Бувач — Шварц, который родил другой тандем — Захарян — Тюкавин, уверен, не предаст. И другие там славные ребята подобрались — Фомин, теперь Макаров, травмированный Лесовой...

Вообще, команда Шварца сейчас так готова физически, играет на таких легких ногах и уже хорошо сыграна, что один из самых перспективных вариантов для Карпина в сентябрьских матчах — попытаться сделать ставку на сыгранных динамовцев. Связка в полузащите Фомин — Захарян выглядит в этом смысле перспективной.

Урал — Динамо
Руй Витория.«Кризис «Спартака»? Дело не в тренере. А игру Дзюбы я даже не хочу обсуждать». Бышовец — о ничьих в Туле и Уфе и взлете «Динамо»

Теперь Осинькина не уволят. И слава богу!

«Крылья Советов» осваиваются в РПЛ и все больше напоминают ту команду, которая прошла «Химки», «Динамо» и «Ахмат» с общим счетом 6:0 и выдала очень красивый первый тайм в финале прошлого Кубка России с «Локомотивом».

И это очень хорошо, потому что у самарской команды есть свое привлекательное лицо, а еще пара поражений после первых трех — и Игоря Осинькина наверняка бы убрали. И с большой вероятностью волжане стали бы такими, как все.

А теперь за ничьей в Казани последовала победа над «Сочи» — четыре очка в матчах с сильными соперниками. Понятно, что сегодня у сочинцев не было Кристиана Нобоа, а это там абсолютно ключевая фигура. Но не было его и с «Химками», что не помешало команде Владимира Федотова не оставить мокрого места от парней Игоря Черевченко.

Сказалось еще и то, на чем вчера сделал акцент коллега Александр Дорский, посвятивший целый текст большой пользе от Данила Прохина, — в первую очередь в продвижении мяча вперед. Футболист молодежки сегодня почему-то не играл, и это на начале атаки не могло не отразиться. А ее продолжение и часто завершение — это в первую очередь Нобоа.

Но все потери «Сочи» не умаляют заслуг Самары. Когда Иван Сергеев на 33-й классно замкнул головой столь же классный навес Романа Ежова, у сочинцев минут на десять снесло башню, и они понеслись вперед, забыв, что свободное пространство — это то, что нужно «Крыльям». И за это время самарцы спокойно могли класть еще парочку. Тот же Сергеев добивал в упор мяч после удара Антона Зиньковского — и пробил прямо в Сослана Джанаева.

«Сочи» во втором тайме мог сравнять — Иван Ломаев потащил. Но как же мне понравился высоченный прессинг «Крыльев» (человек четырех!) в добавленное время. Они не боялись!

Крылья Советов — Сочи

Понравилась и какая-то абсолютно счастливая улыбка Сергеева, кому-то подмигнувшего прямо на поле минуте на 83-й, — этот кадр случайно выхватили на крупном плане. После тяжелых первых туров, когда Иван порол моменты, он забил уже третий мяч за пять туров — и ловил кайф, как и они все. И поэтому «Крылья» заслуживали победы.

Нашей лиге нужны такие команды, они приносят ей пользу — «лица необщим выраженьем».

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

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Основные источники исследования

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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Краснодар

Ф1 (0)

25%

1.77

1X

20%

1.42

X2

18%

1.55
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Челси

П2

33%

1.79

ИТБ2 (1.5)

23%

1.93

ТМ 3.0

15%

1.42
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Арсенал Т 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

31%

1.78

Обе забьют - да

26%

1.88

ТБ 2.5

16%

1.92

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Игорь Рабинер все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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