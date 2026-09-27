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Зенит — Шанхай Шэньхуа счет 0:0, пенальти 4:3: результат и обзор товарищеского матча 27 сентября 2026

«Зенит» в Китае не забил «Шанхай Шэньхуа» с игры. Но победил в серии пенальти

Гоша Чернов
Шеф отдела международного футбола
Фото ФК «Зенит»
Сине-бело-голубые выиграли у бывшей команды Леонида Слуцкого.

Товарищеский матч
«Шанхай Шэньхуа» (Китай) — «Зенит» (Россия) — 0:0. Пенальти — 3:4
«Зенит»: Москвичев, Мантуан (Сергеев, 62), Волков (Шумихин, 77), Нино, Караваев (Обонин, 62), Барриос (Шаталов, 77), Ерохин (Владимиров, 84), Луис Энрике (Юдин, 84), Педро (Вершинин, 87), Джон Джон, Фелипе Аугусто.

Далекий выезд

Товарищеские матчи с иностранными клубами — уже традиция для «Зенита». Несмотря на отсутствие еврокубков, сине-бело-голубые регулярно проводят международные игры. Чаще всего принимают соперников у себя, но пару раз в год прилетают к кому-то в гости. Например, в Белград, Стамбул или Баку.

Сейчас петербургскую команду ждал особенный выезд — в далекий Китай. «Зенит» летел в Шанхай около 11 часов с дозаправкой в Красноярске, а уже в аэропорту команду караулили десятки местных болельщиков. И в отеле тоже — более того, местные фанаты дежурили в лобби на протяжении всего времени пребывания «Зенита» в Китае.

Делегацию из России ждала насыщенная программа. Руководство клуба во главе с председателем правления Константином Зыряновым прочитало лекцию в Шанхайском университете спорта, а также подписало два соглашения — с «Шанхай Шэньхуа» и китайской платформой, которая транслирует матчи РПЛ.

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Уже без Слуцкого

Соперником «Зенита» стала команда, которую два с половиной года тренировал Леонид Слуцкий. И о матче с «Шэньхуа» было объявлено еще до того, как российский тренер покинул свой пост. Конечно, его дуэль с Сергеем Семаком дополнительно расцветила бы вывеску, но в августе Слуцкий ушел.

Команду возглавил серб Владан Милоевич, который на предматчевой пресс-конференции встретил Семака как старого друга. До этого он тренировал «Црвену Звезду» и пошутил, что встречается с «Зенитом» каждый год.

«Шэньхуа» идет в чемпионате Китая восьмым. Правда, из-за грандиозного коррупционного скандала в стране команду перед стартом сезона лишили 10 очков — с ними она боролась бы за медали. Звезд в команде нет, но есть несколько легионеров — например, бразилец Рафаэл Ратао и Луис Асуэ из Экваториальной Гвинеи.

Волков — центральный защитник

«Зенит» делегировал массу игроков в сборные, поэтому в Шанхай прилетел усеченным составом. В заявке оказались всего 19 игроков, причем семеро представляли «Зенит-2» и молодежную команду. Все они, а также Денис Адамов оказались в запасе.

А в основе вышли сразу три правых защитника — Караваев, Мантуан и Волков. При этом левых не было вообще (Дуглас Сантос и Вега вызваны в сборные), а из центральных — только Нино. В итоге в паре с бразильцем вышел Волков, а место левого защитника занял Караваев. Игровое время дали Москвичеву. В остальном — без особых сюрпризов.

До матча можно было предположить, что «Зенит» будет доминировать — хотя бы по причине силы состава. На деле все оказалось иначе. Шанхайская команда первой создала голевой момент и в течение всего первого тайма регулярно покусывала чемпионов России.

Гости отвечали неплохими моментами: Энрике пробил выше, удар Мантуана взял на себя вратарь Ма Жень, а Аугусто не хватило пары сантиметров, чтобы замкнуть навес с фланга. На исходе получаса забить мог и Ерохин — удар головой получился мощным, но в руки голкиперу.

&laquo;Зенит&raquo; в&nbsp;Китае.«Зенит» прилетел в Китай — и вызвал ажиотаж. Автографы просят даже у Анюкова и Симутенкова

Громкие фанаты гостей

В целом обеим командам сильно мешали условия. Незадолго до игры в Шанхае начался дождь и не прекратился до самого финального свистка. Плюс газон стадиона не справлялся с нагрузкой. Почти после каждого удара и подката из-под ног у футболистов вылетали куски дерна. Но в перерыве на поле вышел суровый мужчина с лопатой и методично стал вбивать их обратно в газон. Частично помогло.

Зато на трибунах было атмосферно. Местных болельщиков пришло больше 10 тысяч, но они молчали почти всю игру. А вот пара сотен фанатов «Зенита», прибывших в Китай, не уставала кричать все 90 минут.

Молодежь под серию 11-метровых

Движения в первом тайме явно не хватало, и после перерыва «Зенит» наконец-то забегал. Пошли моменты: в одном из них Педро наносил могучий удар в угол, однако Ма с огромным трудом среагировал. Были у сине-бело-голубых и другие возможности открыть счет. Например, в середине второго тайма после навеса Джона Джона вратарь не смог поймать скользкий мяч, однако он же помешал забить караулившему отскок Аугусто.

Появлялись шансы и у хозяев: например, на 75-й минуте Ван бил после подачи углового, но Москвичев поймал мяч.

Спустя пять минут верный голевой момент упустил Ерохин — ушел от защитника в штрафной, однако мяч пролетел рядом со штангой.

После серии замен на поле у «Зенита» оказалось сразу семь футболистов второй и молодежной команды. Часть из них поучаствовала в серии пенальти, в том числе Никита Вершинин и Кирилл Обонин. А финальную точку поставил Фелипе Аугусто. «Зенит» победил, но только в серии 11-метровых — 4:3.

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ФК Зенит
ФК Шанхай Шэньхуа
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2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
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