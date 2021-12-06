«Фиорентина» хочет расстаться с Кокориным, но разорвет ли он контракт с такой зарплатой?» Что говорят о русском нападающем в Италии

«СЭ» поговорил с журналистом Андреа Джаннатазио.

30 ноября Александр Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые за два месяца — в матче с «Сампдорией» российский страйкер вышел на замену на 89-й минуте. Но следующий матч снова провел в запасе. За 19 матчей он ни разу не попал в стартовый состав, и в итальянских СМИ все чаще говорят о том, что зимой Кокорин покинет Флоренцию.

«СЭ» связался с журналистом Андреа Джаннатазио, который пишет для firenzeviola.it, и обсудил перспективы Александра, а также узнал о форме польских игроков серии А, которые в марте могут сыграть со сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022.

— «Фиорентина» обыграла в гостях «Болонью»: Кокорин был в заявке на матч. Что слышно о его перспективах?

— Александр работает в общей группе, а в предыдущем туре даже вышел на замену в самой концовке матча [с «Сампдорией»]. Против «Болоньи» он не сыграл, но вместе с партнерами по команде радовался важной победе сначала на поле, а затем в раздевалке. Как я понимаю, к Кокорину нет претензий по части тренировочного процесса да и никаких нареканий по поведению вне поля вроде бы официально не проскакивало. Думаю, что у него есть хороший шанс выйти на поле 15 декабря: в этот день «Фиорентина» примет команду серии В «Беневенто» в Кубке Италии. Тренер «фиалок» наверняка даст возможность отдохнуть игрокам основы.

— В начале января откроется зимнее трансферное окно. В итальянских СМИ пишут про интерес к Кокорину со стороны российских и азиатских клубов. Что говорят в самой Флоренции?

— Ни одного названия клуба я пока не слышал. «Фиорентина» заинтересована в расставании с Кокориным, но пока конкретики не было. Ходят разговоры о том, что Александру могут предложить досрочно расторгнуть контракт, но пойдет ли он сам на такой шаг с его-то зарплатой? «Фиорентине» нужен в январе нападающий в роли дублера Влаховича, и все говорят, что Борха Майораль уже без пяти минут игрок «фиалок». Еще речь идет о появлении атакующего полузащитника Иконе. У Кокорина и сейчас почти нет шансов заиграть в «Фиорентине», а уж с приходом этих двух игроков и вовсе будет не о чем говорить: так что расставание напрашивается. Жаль, конечно, что все так получается, но такова уж реальность.

— Как болельщики относятся к Кокорину?

— Еще раз скажу, что о нем вообще мало что слышно. Особо о нем никто и не говорит. Но иронии в его адрес, конечно, хватает. В прошлом туре Кокорин вышел на замену перед финальным свистком, и флорентийская публика встретила его бурной овацией: мол, вот наконец-то и обещанный всем Коко появился на поле! Болельщикам ведь перед приездом Кокорина немало рассказывали, что он непременно будет много играть и усилит команду...

— Главная звезда «Фиорентины» — Влахович, который на пару с Иммобиле лидирует в гонке снайперов серии А. А итальянские СМИ ежедневно отправляют его то в один, то в другой европейский топ-клуб.

— Контракт Влаховича истекает в 2023 году, а спрос на него очень серьезный. Пока Влахович не хочет продлевать контракт с «фиалками», а значит, «Фиорентине» приходится рассматривать варианты с его скорой продажей. Мы здесь все надеемся, что в январе он все-таки не уйдет, ну а летом это вполне возможно. Сейчас Винченцо Итальяно слепил очень неплохую команду. У «Фиорентины» есть шанс зацепиться за еврокубки. С Влаховичем это было бы сделать реальнее!

— За «Фиорентину» выступал польский голкипер Драговски, но его давно не видно. Что с ним?

— Понимаю, почему он вас интересует, но мне кажется, он не входит в состав сборной Польши при Паулу Соузе. К тому же у Драговски была тяжелая травма: он только-только возвращается в строй. Вряд ли он сможет занять место в воротах «Фиорентины» раньше середины января. При этом Итальяно изначально говорил, что именно Драговски является основным вратарем его команды. Так что все ждут его возвращения в строй.

— Вы присутствовали на матче в Болонье. Как вам игра голкипера Скорупски, который является чуть ли не вторым на сегодня голкипером сборной Польши?

— В целом он неплохо проводит первую часть этого сезона, но вот с «Фиорентиной» сыграл слабовато. Пропущенный им гол со штрафного и особенно заработанный пенальти помогли «фиалкам» увезти три очка.

— Один из ключевых игроков нынешней «Болоньи» — шведский полузащитник Сванберг. Как он вам?

— В прошлом туре швед забил классный гол в ворота «Ромы». В этот раз он смотрелся не очень ярко, но отдал классный голевой пас. Сванберг — жесткий и умелый центральный полузащитник с приличным ударом, и это один из главных активов «Болоньи»: в январе ему исполнится всего 23 года. Не уверен, что сегодня он входит в число лидеров сборной Швеции, на которую вы можете попасть в финале стыковых матчей. Но в качестве усиления со скамейки запасных он точно может быть очень полезен.