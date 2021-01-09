Легенды Тарасовки. Как выглядела база и звезды «Спартака» в 1995-м
Красно-белые собирались перед сезоном в Тарасовке и отправлялись на юг России или в более теплые страны (сейчас у московского клуба есть база в Тушине, а в зимней паузе — выезд в ОАЭ).
В фотоархиве «Спорт-Экспресса» хранятся негативы первого рабочего дня «Спартака» в январе 1995 года.
Вот так выглядел главный корпус подмосковной базы четверть века назад.
И вот так — теперь. Как видно, ели за это время подросли.
Футболисты и тренеры размещались в трехэтажном корпусе.
Теперь на крыше появилась мансарда.
Федор Черенков в январе 1995 года перешел на тренерскую работу. Во время первого рабочего дня в новом году легенда «Спартака» приветствует 30-летнего новичка красно-белых Андрея Афанасьева, перешедшего из «Торпедо».
Сергей Родионов готовился к последнему сезону в карьере. На первую тренировку в 1995 году он приехал в колоритной кепке, а Николай Писарев — в модной дубленке.
В клубной столовой Илья Цымбаларь обедал с Омари Тетрадзе, еще одним спартаковским новичком. Бывший московский динамовец сыграл за красно-белых на Кубке Содружества, но затем заключил контракт с владикавказской «Аланией».
Кухня Тарасовки на протяжении многих лет была в распоряжении бригады поваров во главе с Анной Павловной Чуркиной.
Из режима работы пищеблока можно было узнать, что после команды питались семьи игроков.
А вот так выглядит столовая спартаковской базы теперь.
Чемпионом в том сезоне «Спартак» не стал, зато выиграл все шесть матчей в группе Лиги чемпионов.
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