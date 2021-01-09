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Легенды Тарасовки. Как выглядела база и звезды «Спартака» в 1995-м

Федор Успенский
Федор Успенский
Шеф отдела иллюстраций
Сегодня, 11:00
Январь 1995 года. Тарасовка. Илья Цымбаларь (слева) и Дмитрий Аленичев приехали на первую тренировку «Спартака» в первый рабочий день команды 1995 года. Фото "СЭ" Январь 1995 года. Главный корпус базы «Спартака» в Тарасовке. Фото "СЭ" Декабрь 2020 года. Тарасовка. База «Спартака». Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Январь 1995 года. Главный корпус базы «Спартака» в Тарасовке. Фото "СЭ" Декабрь 2020 года. Тарасовка. База «Спартака». Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Январь 1995 года. Андрей Афанасьев (слева) и Федор Черенков. Фото "СЭ" Январь 1995 года. Слева направо: Сергей Родионов, Федор Черенков, Сергей Чудин и Николай Писарев. Фото "СЭ" Январь 1995 года. Тарасовка. В столовой базы «Спартака» Омари Тетрадзе и Илья Цымбаларь. Фото "СЭ" Январь 1995 года. Тарасовка. Повара спартаковской базы во главе с Анной Чуркиной (справа). Фото "СЭ" Январь 1995 года. Столовая «Спартака» на базе в Тарасовке. Фото "СЭ" Столовая на базе «Спартака» в Тарасовке в декабре 2020 года. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Январь 1995 года. Тарасовка. Спартаковцы Сергей Нагорняк, Олег Надуда, Дмитрий Аленичев (слева направо) на базе клуба. Фото "СЭ"
Январь 1995 года. Тарасовка. Илья Цымбаларь (слева) и Дмитрий Аленичев приехали на первую тренировку «Спартака» в первый рабочий день команды 1995 года. Фото "СЭ"
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Команды РПЛ скоро выйдут из отпуска. 13 января закончится отдых у футболистов «Спартака». А вот как в середине 90-х приезжали на сбор после праздников игроки команды Олега Романцева.

Красно-белые собирались перед сезоном в Тарасовке и отправлялись на юг России или в более теплые страны (сейчас у московского клуба есть база в Тушине, а в зимней паузе — выезд в ОАЭ).

В фотоархиве «Спорт-Экспресса» хранятся негативы первого рабочего дня «Спартака» в январе 1995 года.

Вот так выглядел главный корпус подмосковной базы четверть века назад.

Январь 1995 года. Главный корпус базы "Спартака" в Тарасовке. Фото "СЭ"
Январь 1995 года. Главный корпус базы «Спартака» в Тарасовке. Фото «СЭ»

И вот так — теперь. Как видно, ели за это время подросли.

Декабрь 2020 года. Тарасовка. База «Спартака». Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Декабрь 2020 года. Тарасовка. База «Спартака». Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Футболисты и тренеры размещались в трехэтажном корпусе.

Январь 1995 года. Главный корпус базы «Спартака» в Тарасовке. Фото "СЭ"
Январь 1995 года. Главный корпус базы «Спартака» в Тарасовке. Фото «СЭ»

Теперь на крыше появилась мансарда.

Декабрь 2020 года. Тарасовка. База «Спартака». Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Декабрь 2020 года. Тарасовка. База «Спартака». Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Федор Черенков в январе 1995 года перешел на тренерскую работу. Во время первого рабочего дня в новом году легенда «Спартака» приветствует 30-летнего новичка красно-белых Андрея Афанасьева, перешедшего из «Торпедо».

Январь 1995 года. Андрей Афанасьев (слева) и Федор Черенков. Фото "СЭ"
Январь 1995 года. Андрей Афанасьев (слева) и Федор Черенков. Фото «СЭ»

Сергей Родионов готовился к последнему сезону в карьере. На первую тренировку в 1995 году он приехал в колоритной кепке, а Николай Писарев — в модной дубленке.

Январь 1995 года. Слева направо: Сергей Родионов, Федор Черенков, Сергей Чудин и Николай Писарев. Фото "СЭ"
Январь 1995 года. Слева направо: Сергей Родионов, Федор Черенков, Сергей Чудин и Николай Писарев. Фото «СЭ»

В клубной столовой Илья Цымбаларь обедал с Омари Тетрадзе, еще одним спартаковским новичком. Бывший московский динамовец сыграл за красно-белых на Кубке Содружества, но затем заключил контракт с владикавказской «Аланией».

Январь 1995 года. Тарасовка. В столовой базы «Спартака» Омари Тетрадзе и Илья Цымбаларь. Фото "СЭ"
Январь 1995 года. Тарасовка. В столовой базы «Спартака» Омари Тетрадзе и Илья Цымбаларь. Фото «СЭ»

Кухня Тарасовки на протяжении многих лет была в распоряжении бригады поваров во главе с Анной Павловной Чуркиной.

Январь 1995 года. Тарасовка. Повара спартаковской базы во главе с Анной Чуркиной (справа). Фото "СЭ"
Январь 1995 года. Тарасовка. Повара спартаковской базы во главе с Анной Чуркиной (справа). Фото «СЭ»

Из режима работы пищеблока можно было узнать, что после команды питались семьи игроков.

Январь 1995 года. Столовая «Спартака» на базе в Тарасовке. Фото "СЭ"
Январь 1995 года. Столовая «Спартака» на базе в Тарасовке. Фото «СЭ»

А вот так выглядит столовая спартаковской базы теперь.

Столовая на базе «Спартака» в Тарасовке в декабре 2020 года. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Столовая на базе «Спартака» в Тарасовке в декабре 2020 года. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Чемпионом в том сезоне «Спартак» не стал, зато выиграл все шесть матчей в группе Лиги чемпионов.

Январь 1995 года. Тарасовка. Спартаковцы Сергей Нагорняк, Олег Надуда, Дмитрий Аленичев (слева направо) на базе клуба. Фото "СЭ"
Январь 1995 года. Тарасовка. Спартаковцы Сергей Нагорняк, Олег Надуда, Дмитрий Аленичев (слева направо) на базе клуба. Фото «СЭ»

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