Легенды Тарасовки. Как выглядела база и звезды «Спартака» в 1995-м

Команды РПЛ скоро выйдут из отпуска. 13 января закончится отдых у футболистов «Спартака». А вот как в середине 90-х приезжали на сбор после праздников игроки команды Олега Романцева.

Красно-белые собирались перед сезоном в Тарасовке и отправлялись на юг России или в более теплые страны (сейчас у московского клуба есть база в Тушине, а в зимней паузе — выезд в ОАЭ).

В фотоархиве «Спорт-Экспресса» хранятся негативы первого рабочего дня «Спартака» в январе 1995 года.

Вот так выглядел главный корпус подмосковной базы четверть века назад.

Январь 1995 года. Главный корпус базы «Спартака» в Тарасовке. Фото «СЭ»

И вот так — теперь. Как видно, ели за это время подросли.

Декабрь 2020 года. Тарасовка. База «Спартака». Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Футболисты и тренеры размещались в трехэтажном корпусе.

Январь 1995 года. Главный корпус базы «Спартака» в Тарасовке. Фото «СЭ»

Теперь на крыше появилась мансарда.

Декабрь 2020 года. Тарасовка. База «Спартака». Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Федор Черенков в январе 1995 года перешел на тренерскую работу. Во время первого рабочего дня в новом году легенда «Спартака» приветствует 30-летнего новичка красно-белых Андрея Афанасьева, перешедшего из «Торпедо».

Январь 1995 года. Андрей Афанасьев (слева) и Федор Черенков. Фото «СЭ»

Сергей Родионов готовился к последнему сезону в карьере. На первую тренировку в 1995 году он приехал в колоритной кепке, а Николай Писарев — в модной дубленке.

Январь 1995 года. Слева направо: Сергей Родионов, Федор Черенков, Сергей Чудин и Николай Писарев. Фото «СЭ»

В клубной столовой Илья Цымбаларь обедал с Омари Тетрадзе, еще одним спартаковским новичком. Бывший московский динамовец сыграл за красно-белых на Кубке Содружества, но затем заключил контракт с владикавказской «Аланией».

Январь 1995 года. Тарасовка. В столовой базы «Спартака» Омари Тетрадзе и Илья Цымбаларь. Фото «СЭ»

Кухня Тарасовки на протяжении многих лет была в распоряжении бригады поваров во главе с Анной Павловной Чуркиной.

Январь 1995 года. Тарасовка. Повара спартаковской базы во главе с Анной Чуркиной (справа). Фото «СЭ»

Из режима работы пищеблока можно было узнать, что после команды питались семьи игроков.

Январь 1995 года. Столовая «Спартака» на базе в Тарасовке. Фото «СЭ»

А вот так выглядит столовая спартаковской базы теперь.

Столовая на базе «Спартака» в Тарасовке в декабре 2020 года. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Чемпионом в том сезоне «Спартак» не стал, зато выиграл все шесть матчей в группе Лиги чемпионов.