Таких крупных поражений в карьере Бердыева было всего четыре. «Сочи» разгромно уступил после победы над ЦСКА
19-й тур РПЛ начался с неожиданного разгрома «Сочи» — 0:4. Да еще от «Оренбурга», который на выезде до этого в нынешнем сезоне побеждал лишь раз.
Сочинцы под руководством Курбана Бердыева в прошлом туре уверенно обыграли ЦСКА (2:0), поэтому такой разнос от «Оренбурга» — сенсация.
Хотя по первому тайму вообще не казалось, что «Сочи» ждет такой провал. Хозяева выглядели острее в атаке и первыми могли открыть счет — на 18-й минуте Кристиан Нобоа после крученого удара из-за штрафной попал в правую стойку. Всего за тайм «Сочи» нанес 8 ударов, но ни разу не смог переиграть голкипера гостей. «Оренбург» открыл счет неожиданно, хотя толком не имел моментов до того, как удалось отправить мяч в сетку.
Ну а полузащитник «Оренбурга» Кирилл Капленко перед перерывом забил гол тура — мощно приложился по мячу после отскока у штрафной и нанес удар с лета. Никто не смог накрыть его в зоне подбора, а Сослан Джанаев с пушечным выстрелом справиться не мог. Для Капленко это первый гол в РПЛ и в перерыве он не смог объяснить, за счет чего так идеально исполнил удар: «Это редкость! Поэтому я без объяснений, так получилось!»
Один удар за тайм и один гол — так «Оренбург» провел первые 45 минут.
Во втором тайме «Оренбургу» снова повезло — гости соорудили гол с углового: Перес не попал по мячу после подачи, а Нобоа срезал его в свои ворота. Уже после 0:2 «Сочи» откровенно повалился — начал большим числом атаковать и оставлять зоны на своей половине поля для контратак «Оренбурга». Ими команда Марцела Лички эффективно пользовалась и забила еще два мяча.
Такое крупное поражение команды Бердыева удивляет, но важен контекст. «Оренбург» нанес четыре удара в створ, и все они привели к голам. Невероятная статистика от гостей, которые провели, пожалуй, лучший матч в сезоне с точки зрения реализации.
Курбан Бердыев считает, что для «Сочи» ключевыми стали стартовые 15 минут после перерыва, когда «Оренбург» заставил его команду раскрыться: «Нужно быть требовательнее по отношению к себе в игре как в обороне, так и в атаке. Сегодня у нас не было того, что было с ЦСКА. Если по первому тайму мы можем сказать, что было преимущество и моменты, которые мы не реализовали, то во втором тайме мы потеряли концентрацию в первые 15 минут. К сожалению, мы пропустили еще. Быстрый второй гол, желание команды отыграться и авантюрная игра в обороне — это позволило «Оренбургу» контратаковать, что они хорошо умеют делать».
Это поражение для Бердыева — первое в РПЛ с 2019 года: тогда он с «Рубином» уступил «Локомотиву» 0:4, а забивал за «железнодорожников» юный Хвича Кварацхелия.
Разгром с разницей в четыре мяча от «Оренбурга» стал для Бердыева пятым в карьере в чемпионатах России. До этого он крупно проигрывал лишь с «Рубином», и, помимо «Локо», это были поражения 0:4 от ЦСКА в 2003-м и 2008-м, а также от «Томи» в 2006-м.
Наверняка игроков «Сочи» ждет серьезный разговор с тренером и кадровые изменения. Возвращаться к работе в РПЛ и получить 0:4 уже во второй игре чемпионата — явно не то, на что рассчитывал Бердыев.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
7
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
8
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
9
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|18
|1
|4
|13
|9-32
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|0 : 4
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|- : -
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3