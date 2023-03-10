Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:20

Таких крупных поражений в карьере Бердыева было всего четыре. «Сочи» разгромно уступил после победы над ЦСКА

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Курбан Бердыев.
Фото ФК «Сочи»
Кадр трансляции канала «Матч Премьер».
1/2
Роскошное выступление «Оренбурга» — 4:0.
Россия. Премьер-лига. 19-й тур
10 мар, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
0:4
Оренбург

19-й тур РПЛ начался с неожиданного разгрома «Сочи» — 0:4. Да еще от «Оренбурга», который на выезде до этого в нынешнем сезоне побеждал лишь раз.

Сочинцы под руководством Курбана Бердыева в прошлом туре уверенно обыграли ЦСКА (2:0), поэтому такой разнос от «Оренбурга» — сенсация.

Лука Джорджевич. Бердыев ярко вернулся в РПЛ — его «Сочи» уверенно смял ЦСКА. У Джорджевича — дубль за 6 минут

Хотя по первому тайму вообще не казалось, что «Сочи» ждет такой провал. Хозяева выглядели острее в атаке и первыми могли открыть счет — на 18-й минуте Кристиан Нобоа после крученого удара из-за штрафной попал в правую стойку. Всего за тайм «Сочи» нанес 8 ударов, но ни разу не смог переиграть голкипера гостей. «Оренбург» открыл счет неожиданно, хотя толком не имел моментов до того, как удалось отправить мяч в сетку.

Ну а полузащитник «Оренбурга» Кирилл Капленко перед перерывом забил гол тура — мощно приложился по мячу после отскока у штрафной и нанес удар с лета. Никто не смог накрыть его в зоне подбора, а Сослан Джанаев с пушечным выстрелом справиться не мог. Для Капленко это первый гол в РПЛ и в перерыве он не смог объяснить, за счет чего так идеально исполнил удар: «Это редкость! Поэтому я без объяснений, так получилось!»

Один удар за тайм и один гол — так «Оренбург» провел первые 45 минут.

Во втором тайме «Оренбургу» снова повезло — гости соорудили гол с углового: Перес не попал по мячу после подачи, а Нобоа срезал его в свои ворота. Уже после 0:2 «Сочи» откровенно повалился — начал большим числом атаковать и оставлять зоны на своей половине поля для контратак «Оренбурга». Ими команда Марцела Лички эффективно пользовалась и забила еще два мяча.

Такое крупное поражение команды Бердыева удивляет, но важен контекст. «Оренбург» нанес четыре удара в створ, и все они привели к голам. Невероятная статистика от гостей, которые провели, пожалуй, лучший матч в сезоне с точки зрения реализации.

Кадр трансляции канала «Матч Премьер».

Курбан Бердыев считает, что для «Сочи» ключевыми стали стартовые 15 минут после перерыва, когда «Оренбург» заставил его команду раскрыться: «Нужно быть требовательнее по отношению к себе в игре как в обороне, так и в атаке. Сегодня у нас не было того, что было с ЦСКА. Если по первому тайму мы можем сказать, что было преимущество и моменты, которые мы не реализовали, то во втором тайме мы потеряли концентрацию в первые 15 минут. К сожалению, мы пропустили еще. Быстрый второй гол, желание команды отыграться и авантюрная игра в обороне — это позволило «Оренбургу» контратаковать, что они хорошо умеют делать».

Это поражение для Бердыева — первое в РПЛ с 2019 года: тогда он с «Рубином» уступил «Локомотиву» 0:4, а забивал за «железнодорожников» юный Хвича Кварацхелия.

Разгром с разницей в четыре мяча от «Оренбурга» стал для Бердыева пятым в карьере в чемпионатах России. До этого он крупно проигрывал лишь с «Рубином», и, помимо «Локо», это были поражения 0:4 от ЦСКА в 2003-м и 2008-м, а также от «Томи» в 2006-м.

Наверняка игроков «Сочи» ждет серьезный разговор с тренером и кадровые изменения. Возвращаться к работе в РПЛ и получить 0:4 уже во второй игре чемпионата — явно не то, на что рассчитывал Бердыев.

Кирилл Капленко
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Сочи
Курбан Бердыев
4
40
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Болельщики наехали на канадца из-за Капризова: Кирилл не смог доиграть матч с «Виннипегом»
Лавров предупредил о последствиях игнорирования расследования по СП
Стало известно о состоянии упавшего на рельсы метро в Москве подростка
Российская артиллерия накрыла огнем отряд ВСУ при бегстве из Артемовска
Толкнувшему подростка под поезд метро назначили психолого-психиатрическую экспертизу
Популярное видео
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 19-й тур: «Спартак» — «Факел», «Зенит» — «Химки» и другие матчи
Канчельскис — о конфликте в «Химках»: «У Гогниева проблемы с головой. Я считаю, что это ненормально»
Бердыев прокомментировал разгромное поражение «Сочи» от «Оренбурга»
Президент «Оренбурга»: «Были разные мнения в связи с уходом Писарского, но мы видим, что у команды есть потенциал»
Деменко: «Вряд ли Дзюба в матче с «Ахматом» сделает еще один хет-трик. Игра будет тяжелая»
Колыванов: «Динамо» играет какими-то отрезками: то вроде ничего, а потом — бах! — и какой-то провал»
Мор: «Как бы «Факел» ни старался играть надежно в обороне, «Спартак» их «раскатает»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Право на доверие Федотова, продолжение шоу от Бердыева и Дзюбы, заполненные трибуны на хоккее против пустых на футболе. Рабинер — об интригах тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
8
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
9
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости