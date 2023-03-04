Дзюба разбил команду Карпина хет-триком! Артем мощно вернулся в РПЛ
Дзюба против Карпина — особенный сюжет для премьер-лиги, а после интервью Артема Нобелю Арустамяну, в котором тема Валерия Георгиевича и сборной были снова затронуты, противостояние и градус мотивации вышли на новый уровень. В Ростове-на-Дону у форварда был шанс обратиться к тренеру не через медиа — и форвард им воспользовался.
Карпин готовился к встрече. И если в атаке решения получились спорными (перевод Комличенко направо и выход Голенкова в центр нападения себя практически не оправдали), то в защите тренер даже перестраховался. Самую опасную единицу в нападении «Локо», Артема Дзюбу, крыли два игрока — Виктор Мелехин и Данил Глебов. И поначалу делали это чуть ли не идеально.
В первом тайме Дзюба не только очень редко был на мяче, но и проиграл большую часть борьбы 19-летнему Мелехину; а там, где не справлялся Виктор, подключался Глебов и подстраховывал партнера. Единственный раз Артем опасно ударил головой на девятой минуте, но дальше инициатива перешла к «Ростову».
Желто-синие отлично давили, даже заставили Лантратова сделать чудесный сейв — но «Локо» быстро вернулся и усилиями Пиняева с Глушенковым заставил «Ростов» понервничать. К 33-й минуте нервы закончились — Дзюба удачно подставил ногу в штрафной и забил первый мяч за «Локо» в премьер-лиге. Местные болельщики встретили событие гулом.
Голенков, на которого Карпин сделал ставку в атаке, в игру совершенно не попал — проиграл почти всю борьбу и очень неточно пасовал. Ни в центре, ни справа у него не получилось — в перерыве его ожидаемо заменили на Щетинина.
Но и эти перестановки не помогли — на второй тайм «Локо» вышел еще более заряженным. «Ростов» же как будто подустал сдерживать Дзюбу — на 58-й минуте Артем поймал защитников на простой ошибке и оформил дубль. Под тот же ростовский гул.
А еще через семь минут Артем сотворил совсем уж неожиданное — с острого угла дождался флангового прострела и воткнул третий мяч с передачи Глушенкова!
За 15 минут до финального свистка Дзюбу вместе с Пиняевым заменили, и игра явно потеряла нерв: «Локомотив» расслабился, а все, на что хватило «Ростов», — восьмой мяч Комличенко в сезоне РПЛ. Который, естественно, ни на что не повлиял.
Светлым пятном в игре «Ростова» стал Мелехин — Виктор не только задавил Дзюбу (насколько смог), но и снимал вообще все: отбирал мячи у Пиняева, Камано и Игнатьева — разве что не смог быть везде, чтобы закрыть Артема полностью. Ну и Комличенко, отличившийся дважды в последних трех играх, должен порадовать Валерия Георгиевича.
А Дзюба — он вернулся. И вернулся очень эффектно!
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
5
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
6
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
7
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|1 : 1
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|2 : 2
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|3 : 0
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|3 : 1
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 3
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2