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Сегодня, 15:30

«Соскучился по голам, чувствую себя полубогом!» Дзюба — о хет-трике «Ростову», Малкоме и «Спартаке»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Форвард «Локомотива» Артем Дзюба
Артем Дзюба.
Фото кадр из программы «На футболе» на Первом канале
Новое интервью Артема после яркого возвращения в РПЛ.

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба стал гостем программы «На футболе» на Первом канале (ведущие — Денис Казанский и Леонид Слуцкий).

«СЭ» приводит самые острые фразы футболиста — о первых голах в «Локомотиве», конкурентах «Зенита» и хейтерах.

«Нравится, как общественность переобувается. Многие кричали: «Он уже старый!»

— Я очень рад и счастлив, что наконец-то играю и получают огромное удовольствие от происходящего. Я так соскучился по голам, по этому состоянию, когда чувствую себя полубогом! Хоть и громко сказано, но это непередаваемое ощущение.

Мне нравится, как у нас сразу общественность переобулась. Хотя многие кричали: «Пусть хотя бы один дай бог ковырнет» или «Он уже старый!». Конечно, я счастлив, что смог отличиться.

Если оценивать глобально, то я рад помочь «Локомотиву» и Михаилу Галактионову, который в меня поверил. Очень хотелось оправдать его доверие. Я немного задолжал команде еще с Кубка России, потому что были моменты, которые я не забил. Но я счастлив, что отличился сейчас.

Моя задача в «Локомотиве» — прежде всего добавить команде опыта и стать дядькой, который должен встряхивать коллектив, помогать ребятам и немножко напихать где-то. Либо наоборот — поддержать".

Артем Дзюба. «После появления интимного видео было тяжело и больно». Главное из интервью Дзюбы

Разбор голов от Дзюбы: первый — в хоккейном стиле, второй — повезло из-за ошибки Уткина

Дзюба разобрал каждый гол в ворота «Ростова». Для хет-трика ему потребовалось 64 минуты на поле и выполнение тренерских установок.

По его словам, Галактионов просил чаще оказываться в штрафной и минимизировать смещения на фланги.

Форвард "Локомотива" Артем Дзюба
Артем Дзюба и Леонид Слуцкий. Фото кадр из программы «На футболе» на Первом канале
Фото кадр из программы «На футболе» на Первом канале

— Мы и со Слуцким это обсуждаем — он тоже говорит, чтобы я только при аутах смещался на фланги. В игре с «Ростовом» моя работа заключалась в том, чтобы работать в штрафной, в створе ворот.

Первый гол получился в хоккейном стиле — на «пятачке» отработал. Ребята классно разыграли комбинацию — Глушенков и Пиняев выкатили под удар Тикнизяну. Я потом попросил Тикнизяна почаще бить по воротам, потому что у него хорошо срезается мяч!

Второй гол — я принял мяч в единоборстве. Но мне повезло в этом моменте — Уткин промахнулся мимо мяча и ткнул ногой в газон. Это такой определенный фарт. Рад, что сумел правильно распорядиться моментом.

Третий гол — нет, пах не порвал! Я тянулся к мячу и получилась классная комбинация, хорошая передача от Камано.

Нечего сказать даже! Бывает, что бьешь и все залетает. А со «Спартаком» бил и не везло. Что в той игре не смог забить, в игре с «Ростовом» с лихвой удалось. Но надо отдать должное коллективу — по такому полю наша молодая команда не уступила в борьбе, в агрессии, в подборе в целом. Мы заслуженно победили.

«Российский паспорт Малкома — это как раз то, что нам всем сейчас нужно»

Обсуждая победу «Зенита» над «Пари НН» (3:0), Дзюба оценил игру Малкома и отшутился на тему получения паспорта РФ.

— У Малкома потрясающее исполнительское мастерство! Прям видно, что в этом году он раскрылся — стал лидером команды.

Помимо дубля Малкома, стоит отметить две хорошие голевые передачи от Мостового. Видно, что «Зенит» на ходу, в команде есть лидеры. Малком — российский футболист? Да, это как раз то, что нам всем сейчас нужно!

Еще мне понравился новичок «Зенита» Ренан — видно, что у него хорошая левая нога. Хорошие передачи из глубины в его исполнении — чем-то бразилец напоминал Ракицкого. Это очень качественное усиление. В сборную Бразилии так просто не позовут.

Малком и&nbsp;Клаудиньо. Малком и Клаудиньо получат российские паспорта. В РФС допускают, что они сыграют за сборную России

«Круто, что Лебеденко забивает в таком возрасте»

Рассуждая об игре «Торпедо» с «Краснодаром» (2:2), куда Дзюба мог перейти в зимнее трансферное окно, Артем оценил рекорд Игоря Лебеденко, который стал самым возрастным автором гола в истории чемпионата России.

— Неожиданный результат. Мы сейчас толком не понимаем, что из себя представляет «Краснодар». Новый специалист, много новых игроков — там всего два-три россиянина выходят: Сафонов, Петров и Ахметов. Ахмет-джан вообще красава — хладнокровно разобрался в эпизоде с голом! В целом команда пока себя ищет, в ней много новых игроков.

Казалось, что шансов у «Торпедо» нет, «Краснодар» должен побеждать. Но произошло классное событие — Лебеденко забил гол и обновил рекорд. Круто, что в таком возрасте люди показывают, что могут забивать в РПЛ. Готов ли я забивать в 40 лет? Ха-ха! — посмеялся Дзюба, которого подколол Слуцкий: «Недолго ждать осталось!»

«Для интриги в РПЛ хотелось бы, чтобы судьи не вмешивались»

Говоря о чемпионской гонке, форвард «Локомотива» признался, что остался недоволен увеличением отрыва «Зенита» от «Спартака».

— Мы смотрим на таблицу и видим, что отрыв «Зенита» уже составляет 8 очков. Режет это, если честно, глаз. Хотелось бы увидеть шесть очков разницы между командами. Для интриги хотелось бы, чтобы судьи не вмешивались. Мне кажется, единственный, кто может навязать борьбу «Зениту» в борьбе за чемпионство, — это «Спартак».

Артем Дзюба
Футбол
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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