«Соскучился по голам, чувствую себя полубогом!» Дзюба — о хет-трике «Ростову», Малкоме и «Спартаке»
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба стал гостем программы «На футболе» на Первом канале (ведущие — Денис Казанский и Леонид Слуцкий).
«СЭ» приводит самые острые фразы футболиста — о первых голах в «Локомотиве», конкурентах «Зенита» и хейтерах.
«Нравится, как общественность переобувается. Многие кричали: «Он уже старый!»
— Я очень рад и счастлив, что наконец-то играю и получают огромное удовольствие от происходящего. Я так соскучился по голам, по этому состоянию, когда чувствую себя полубогом! Хоть и громко сказано, но это непередаваемое ощущение.
Мне нравится, как у нас сразу общественность переобулась. Хотя многие кричали: «Пусть хотя бы один дай бог ковырнет» или «Он уже старый!». Конечно, я счастлив, что смог отличиться.
Если оценивать глобально, то я рад помочь «Локомотиву» и Михаилу Галактионову, который в меня поверил. Очень хотелось оправдать его доверие. Я немного задолжал команде еще с Кубка России, потому что были моменты, которые я не забил. Но я счастлив, что отличился сейчас.
Моя задача в «Локомотиве» — прежде всего добавить команде опыта и стать дядькой, который должен встряхивать коллектив, помогать ребятам и немножко напихать где-то. Либо наоборот — поддержать".
Разбор голов от Дзюбы: первый — в хоккейном стиле, второй — повезло из-за ошибки Уткина
Дзюба разобрал каждый гол в ворота «Ростова». Для хет-трика ему потребовалось 64 минуты на поле и выполнение тренерских установок.
По его словам, Галактионов просил чаще оказываться в штрафной и минимизировать смещения на фланги.
— Мы и со Слуцким это обсуждаем — он тоже говорит, чтобы я только при аутах смещался на фланги. В игре с «Ростовом» моя работа заключалась в том, чтобы работать в штрафной, в створе ворот.
Первый гол получился в хоккейном стиле — на «пятачке» отработал. Ребята классно разыграли комбинацию — Глушенков и Пиняев выкатили под удар Тикнизяну. Я потом попросил Тикнизяна почаще бить по воротам, потому что у него хорошо срезается мяч!
Второй гол — я принял мяч в единоборстве. Но мне повезло в этом моменте — Уткин промахнулся мимо мяча и ткнул ногой в газон. Это такой определенный фарт. Рад, что сумел правильно распорядиться моментом.
Третий гол — нет, пах не порвал! Я тянулся к мячу и получилась классная комбинация, хорошая передача от Камано.
Нечего сказать даже! Бывает, что бьешь и все залетает. А со «Спартаком» бил и не везло. Что в той игре не смог забить, в игре с «Ростовом» с лихвой удалось. Но надо отдать должное коллективу — по такому полю наша молодая команда не уступила в борьбе, в агрессии, в подборе в целом. Мы заслуженно победили.
«Российский паспорт Малкома — это как раз то, что нам всем сейчас нужно»
Обсуждая победу «Зенита» над «Пари НН» (3:0), Дзюба оценил игру Малкома и отшутился на тему получения паспорта РФ.
— У Малкома потрясающее исполнительское мастерство! Прям видно, что в этом году он раскрылся — стал лидером команды.
Помимо дубля Малкома, стоит отметить две хорошие голевые передачи от Мостового. Видно, что «Зенит» на ходу, в команде есть лидеры. Малком — российский футболист? Да, это как раз то, что нам всем сейчас нужно!
Еще мне понравился новичок «Зенита» Ренан — видно, что у него хорошая левая нога. Хорошие передачи из глубины в его исполнении — чем-то бразилец напоминал Ракицкого. Это очень качественное усиление. В сборную Бразилии так просто не позовут.
«Круто, что Лебеденко забивает в таком возрасте»
Рассуждая об игре «Торпедо» с «Краснодаром» (2:2), куда Дзюба мог перейти в зимнее трансферное окно, Артем оценил рекорд Игоря Лебеденко, который стал самым возрастным автором гола в истории чемпионата России.
— Неожиданный результат. Мы сейчас толком не понимаем, что из себя представляет «Краснодар». Новый специалист, много новых игроков — там всего два-три россиянина выходят: Сафонов, Петров и Ахметов. Ахмет-джан вообще красава — хладнокровно разобрался в эпизоде с голом! В целом команда пока себя ищет, в ней много новых игроков.
Казалось, что шансов у «Торпедо» нет, «Краснодар» должен побеждать. Но произошло классное событие — Лебеденко забил гол и обновил рекорд. Круто, что в таком возрасте люди показывают, что могут забивать в РПЛ. Готов ли я забивать в 40 лет? Ха-ха! — посмеялся Дзюба, которого подколол Слуцкий: «Недолго ждать осталось!»
«Для интриги в РПЛ хотелось бы, чтобы судьи не вмешивались»
Говоря о чемпионской гонке, форвард «Локомотива» признался, что остался недоволен увеличением отрыва «Зенита» от «Спартака».
— Мы смотрим на таблицу и видим, что отрыв «Зенита» уже составляет 8 очков. Режет это, если честно, глаз. Хотелось бы увидеть шесть очков разницы между командами. Для интриги хотелось бы, чтобы судьи не вмешивались. Мне кажется, единственный, кто может навязать борьбу «Зениту» в борьбе за чемпионство, — это «Спартак».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
7
|Сочи
|18
|8
|4
|6
|29-32
|28
|
8
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|
9
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|18
|1
|4
|13
|9-32
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|- : -
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3