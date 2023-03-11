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Промес преодолел отметку в 100 голов за «Спартак». Это не удавалось ни одному легионеру красно-белых

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Квинси забил юбилейный 100-й и 101-й голы за «Спартак» в матче 19-го тура против «Факела».
Россия. Премьер-лига. 19-й тур
11 мар, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
3:2
Факел

На 18-й минуте Промес оказался первым на добивании после удара Антона Зиньковского: голкипер «Факела» Алексей Городовой не смог зафиксировать мяч, который отскочил к Квинси. Юбилейный гол для Промеса стал одним из самых легких в карьере — оставалось попасть в пустые ворота.

Второй гол в матче Промес забил в концовке тайма на 42-й минуте: оказался в штрафной против двоих соперников и на замахах положил их на газон, а затем переиграл и Городового.

Для достижения отметки в 100 голов 31-летнему голландцу понадобилось 204 матча за «Спартак». Промес — лишь седьмой игрок «Спартака» в истории, который смог забить 100 и больше голов за красно-белых. Также он стал первым легионером клуба с таким достижением.

До лучших бомбардиров в истории «Спартака» Квинси пока далеко: у Никиты Симоняна 159 голов за красно-белых, у Сергея Родионова — 148 мячей. Но догнать и обойти Юрия Гаврилова (102 гола) и Егора Титова (105 голов) он может уже весной.

В среднем Промес забивает 0,49 гола за игру. В современной истории «Спартака» это лучший показатель. Даже у Романа Павлюченко (0,47), Эммануэля Эменике (0,47) и Веллитона (0,46) цифры чуть ниже. Лучший в «Спартаке» по этой статистике — Никита Симонян, который забивал в среднем по 0,65 гола за матч.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Факел&raquo;. «Спартак» обыграл «Факел» благодаря дублю Промеса и голу Мартинса

Кому чаще всего забивал Промес? Больше всех пострадало «Динамо» — восемь пропущенных от Квинси мячей.

  • Семь голов от Квинси получил «Краснодар».

  • Шесть мячей — «Крылья Советов».

  • По пять мячей Промес забил в ворота «Мордовии», «Ахмата», «Амкара», «Анжи», «Кубани», «Зенита», «Локомотива» и «Оренбурга».

  • По четыре мяча — «Торпедо», «Арсеналу», «Рубину», «Факелу» и «Уралу».

  • По три мяча — «Ростову» и «Уфе».

  • По два мяча — «Наполи», «Севилье», ЦСКА, «Сочи».

  • И по одному голу — в ворота «Томи», «Химок», «Енисея», «Нижнего Новгорода», «Сочи» и ПАОКа.

В чемпионатах России у Промеса теперь 84 гола — он вышел на 15-е место в рейтинге лучших бомбардиров лиги. А среди легионеров Квинси — третий бомбардир и уступает только Вангеру Лаву (85 голов) и Сердару Азмуну (86 голов). Уже совсем скоро голландец может стать лучшим бомбардиром РПЛ и чемпионатов России среди иностранцев.

Квинси Промес
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
11
94
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
8
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
9
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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30 тур
10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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