Промес преодолел отметку в 100 голов за «Спартак». Это не удавалось ни одному легионеру красно-белых
На 18-й минуте Промес оказался первым на добивании после удара Антона Зиньковского: голкипер «Факела» Алексей Городовой не смог зафиксировать мяч, который отскочил к Квинси. Юбилейный гол для Промеса стал одним из самых легких в карьере — оставалось попасть в пустые ворота.
Второй гол в матче Промес забил в концовке тайма на 42-й минуте: оказался в штрафной против двоих соперников и на замахах положил их на газон, а затем переиграл и Городового.
Для достижения отметки в 100 голов 31-летнему голландцу понадобилось 204 матча за «Спартак». Промес — лишь седьмой игрок «Спартака» в истории, который смог забить 100 и больше голов за красно-белых. Также он стал первым легионером клуба с таким достижением.
До лучших бомбардиров в истории «Спартака» Квинси пока далеко: у Никиты Симоняна 159 голов за красно-белых, у Сергея Родионова — 148 мячей. Но догнать и обойти Юрия Гаврилова (102 гола) и Егора Титова (105 голов) он может уже весной.
В среднем Промес забивает 0,49 гола за игру. В современной истории «Спартака» это лучший показатель. Даже у Романа Павлюченко (0,47), Эммануэля Эменике (0,47) и Веллитона (0,46) цифры чуть ниже. Лучший в «Спартаке» по этой статистике — Никита Симонян, который забивал в среднем по 0,65 гола за матч.
Кому чаще всего забивал Промес? Больше всех пострадало «Динамо» — восемь пропущенных от Квинси мячей.
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Семь голов от Квинси получил «Краснодар».
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Шесть мячей — «Крылья Советов».
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По пять мячей Промес забил в ворота «Мордовии», «Ахмата», «Амкара», «Анжи», «Кубани», «Зенита», «Локомотива» и «Оренбурга».
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По четыре мяча — «Торпедо», «Арсеналу», «Рубину», «Факелу» и «Уралу».
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По три мяча — «Ростову» и «Уфе».
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По два мяча — «Наполи», «Севилье», ЦСКА, «Сочи».
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И по одному голу — в ворота «Томи», «Химок», «Енисея», «Нижнего Новгорода», «Сочи» и ПАОКа.
В чемпионатах России у Промеса теперь 84 гола — он вышел на 15-е место в рейтинге лучших бомбардиров лиги. А среди легионеров Квинси — третий бомбардир и уступает только Вангеру Лаву (85 голов) и Сердару Азмуну (86 голов). Уже совсем скоро голландец может стать лучшим бомбардиром РПЛ и чемпионатов России среди иностранцев.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
8
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
9
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|0 : 4
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|0 : 1
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|3 : 2
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 1
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3