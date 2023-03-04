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4 марта, 23:00

Турецкий провал, критика интервью, встреча с Карпиным... Хет-трик Дзюбы можно было предсказать

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Артем Дзюба.
Фото ФК «Локомотив»
Константин Алексеев — о мотивации Артема.

Все, конечно, в шоке от Дзюбы. С мая прошлого года провел считанное число минут в Турции, полгода вообще не играл, сборы нигде не проходил, зимой от 34-летнего форварда отказались все, кто только мог, включая «Торпедо» и «Пари НН». И тут хет-трик в ворота третьей команды РПЛ.

&laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 1:3. Дзюба разбил команду Карпина хет-триком! Артем мощно вернулся в РПЛ

Ярко. Громко. От души. Но, с другой стороны, если вспомнить карьеру Артема, то ничего удивительного в таком возвращении в российский футбол нет. Когда Дзюба особенно хорош? Когда ему страстно хочется что-то доказать. «Спартаку», который недооценил и отпустил воспитанника — сколько там было голов красно-белым. Манчини, который выдавил из состава «Зенита» — помните же игру за «Арсенал», включая забитый мяч питерцам? Черчесову, который после размолвки на Кубке конфедераций изначально делал на ЧМ-2018 ставку на Смолова — Артем провел турнир своей жизни.

И сейчас поводов зажечь было хоть отбавляй. Помимо того, что надо отмазаться за неудачный турецкий вояж и ответить на последовавшие насмешки, так еще и интервью на прошлой неделе Нобелю Арустамяну дал резонансное, получив в ответ ушат критики. Мол, ты когда последний раз забивал, чтобы себя выше всех ставить?

Плюс важный фактор Валерия Карпина. Тренера, с которым у форварда давняя вражда. В упомянутом интервью Дзюба рассказывал, что однажды они чуть не сцепились. И хотя топор войны был зарыт на встрече тет-а-тет, в сборную Карпин нападающего не приглашал, явно разжигая костер мотивации в Артеме.

Артем Дзюба. «После появления интимного видео было тяжело и больно». Главное из интервью Дзюбы

Все это вылилось в хет-трик в Ростове. У Дзюбы теперь больше 150 матчей в чемпионатах России. И всего 13 мячей (220 против 233) до рекордсмена всех времен «Клуба 100» Александра Кержакова. Чем не повод забивать еще и еще?

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
31
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Дзюба разбил команду Карпина хет-триком! Артем мощно вернулся в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
5
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
6
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
7
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 2 : 2
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 3 : 0
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 3 : 1
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 1 : 3
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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