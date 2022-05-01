Дзюба в конфликте с Геничем выглядит жалко. Но у этой истории есть и позитивный герой
После золотого матча СМИ и Telegram-каналы рассуждают не столько об игре «Зенита», сколько о пикировке Артема Дзюбы и Константина Генича. Напомню, ранее комментатор огласил детали спора годовой давности с форвардом: забьет ли Иван Сергеев, выступавший тогда в ФНЛ за «Крылья Советов», в РПЛ восемь голов. Дзюбе не понравилось, что спор вынесен в публичную плоскость, он назвал Генича желтым журналистом, дав понять, что не собирается выполнять условия пари.
Лично не знаком с Сергеевым, но со стороны он вызывает большую симпатию. Выходит каждый год на новый уровень, в него не верят (ну, 40 голов в ФНЛ — это тебе не РПЛ; ну, «Крылья» — это тебе не «Зенит»), а он с улыбкой доказывает всё на поле.
По факту мы видим, что в золотом матче с «Локо» участник пари с Геничем Дзюба выходит со скамейки за десять минут до конца при итоговом счёте 3:1, а предмет этого пари, Сергеев, играет в основе и делает результат. Хотя год назад Дзюба смотрел на Сергеева сверху вниз и прилюдно спорил на него, как на скаковую лошадь, а не коллегу по профессии и амплуа.
По видеоинтервью ясно: когда Сергеев, ещё будучи игроком «Крыльев», узнал об этом споре, никакого ожесточения и негатива у него это не вызвало. Улыбнулся. Оправдал Дзюбу тем, что он, Сергеев, на момент пари не сыграл ни одного матча в премьер-лиге. Сказал, что поможет Геничу выиграть. Позже — и вправду помог.
С такой же улыбкой, уступив в споре, мог повести себя и Дзюба. Ну, проиграл и проиграл — с кем не бывает. А лично объясниться внутри команды с Иваном — да, мол, не верил в тебя, но ты пришёл и всё доказал — в чем проблема? Чем такой реакцией ты себя унизишь?
Но Артём выбрал другой путь. Вряд ли он вызовет у кого-то хоть малейшее сочувствие. Мнение большинства людей точно сформулировал мой коллега Саша Муйжнек: «Самое важное в кейсе: Дзюба год назад за спинами поливал Сергеева, а теперь вдруг стал хвалить. Именно это вскрыл Генич, именно это Артёму неприятно».
И момент-то какой нашёл. Если кто-то из конкурентов «Зенита» поставил бы задачу отвлечь внимание от чемпионства команды, причём чемпионства безоговорочного, — и то не смог бы сделать это с бОльшим блеском, чем Дзюба. Через полчаса после награждения все забыли о золоте и говорили только о конфликте Дзюбы и Генича.
Причём начал на этот раз не комментатор, жёсткость ответа которого мне вполне понятна. Мне и самому доводилось убеждаться, что Артём не помнит никакой поддержки, какой бы искренней и многолетней она ни была, и «чехлит» человека, как только тот говорит что-то такое, что ему не нравится. Плавали, знаем.
Даже Андрей Аршавин, работник «Зенита», оказался на стороне Генича. И вспомнил, как один казахский журналист, проиграв ему спор, выполнил его условия. Аршавин и другие игроки «Кайрата» обрили его наголо, все посмеялись, сделали из этого добрую историю и остались в хороших отношениях.
Тут ещё можно вспомнить знаменитый кейс канадского журналиста на хоккейной Суперсерии-72, который перед вторым матчем при игроках сборной СССР покрошил в суп полосу со своей статьей (где утверждалось, что Советы не выиграют ни одной игры, иначе он съест газету) и под аплодисменты команды выполнил обещание.
Кто-то умеет проигрывать, кто-то — нет. И вместо признания поражения начинает утверждать, что не было спора. Последнее выглядит жалко.
Дзюба — один из лучших форвардов и, возможно, игроков в постсоветской истории российского футбола. С этим спорить глупо и бессмысленно. Форвард со спортивным характером, живущий и доказывающий на негативной мотивации. Для него чем хуже — тем лучше. Жаль только, что никто не поспорил с Артемом, никто не взял его на слабо по поводу игры за границей и ему не нашлось причины на этот счёт завестись и доказать. Тем не менее он в любом случае провёл достойную футбольную карьеру.
Но футбол — одно, а человеческие качества — другое. Может, Дзюба уже настолько самодостаточен, что ему и не надо, чтобы к нему как к человеку относились хорошо и тепло. Но с каждым годом людей, которые в нем не разочаровались, всё меньше. В нем много слоев, и копать глубже нет никакого желания. Светлее там точно не будет.
А лучший и самый позитивный в этой истории — Иван Сергеев. Удачи ему!
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
9
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
10
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
11
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
12
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
13
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|2 : 3
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|0 : 6
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|2 : 1
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|3 : 1
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|2 : 1
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|1 : 1
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0