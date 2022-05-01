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Дзюба в конфликте с Геничем выглядит жалко. Но у этой истории есть и позитивный герой

Дзюба и комментатор Генич обменялись оскорблениями после чемпионства «Зенита»
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Артем Дзюба и Константин Генич.
Игорь Рабинер — о споре футболиста и комментатора.

После золотого матча СМИ и Telegram-каналы рассуждают не столько об игре «Зенита», сколько о пикировке Артема Дзюбы и Константина Генича. Напомню, ранее комментатор огласил детали спора годовой давности с форвардом: забьет ли Иван Сергеев, выступавший тогда в ФНЛ за «Крылья Советов», в РПЛ восемь голов. Дзюбе не понравилось, что спор вынесен в публичную плоскость, он назвал Генича желтым журналистом, дав понять, что не собирается выполнять условия пари.

Артем Дзюба и&nbsp;Константин Генич. Дзюба и Генич разругались из-за спора о голах Сергеева: «Это позорно, прям фу!» — «Артем — фуфло»

Лично не знаком с Сергеевым, но со стороны он вызывает большую симпатию. Выходит каждый год на новый уровень, в него не верят (ну, 40 голов в ФНЛ — это тебе не РПЛ; ну, «Крылья» — это тебе не «Зенит»), а он с улыбкой доказывает всё на поле.

По факту мы видим, что в золотом матче с «Локо» участник пари с Геничем Дзюба выходит со скамейки за десять минут до конца при итоговом счёте 3:1, а предмет этого пари, Сергеев, играет в основе и делает результат. Хотя год назад Дзюба смотрел на Сергеева сверху вниз и прилюдно спорил на него, как на скаковую лошадь, а не коллегу по профессии и амплуа.

По видеоинтервью ясно: когда Сергеев, ещё будучи игроком «Крыльев», узнал об этом споре, никакого ожесточения и негатива у него это не вызвало. Улыбнулся. Оправдал Дзюбу тем, что он, Сергеев, на момент пари не сыграл ни одного матча в премьер-лиге. Сказал, что поможет Геничу выиграть. Позже — и вправду помог.

С такой же улыбкой, уступив в споре, мог повести себя и Дзюба. Ну, проиграл и проиграл — с кем не бывает. А лично объясниться внутри команды с Иваном — да, мол, не верил в тебя, но ты пришёл и всё доказал — в чем проблема? Чем такой реакцией ты себя унизишь?

Иван Сергеев с&nbsp;одноклубниками по &laquo;Зениту&raquo; после гола в&nbsp;ворота &laquo;Локомотива&raquo;. «Зенит» — российская «Бавария». Не вина питерцев, что они выигрывают чемпионат вполноги

Но Артём выбрал другой путь. Вряд ли он вызовет у кого-то хоть малейшее сочувствие. Мнение большинства людей точно сформулировал мой коллега Саша Муйжнек: «Самое важное в кейсе: Дзюба год назад за спинами поливал Сергеева, а теперь вдруг стал хвалить. Именно это вскрыл Генич, именно это Артёму неприятно».

И момент-то какой нашёл. Если кто-то из конкурентов «Зенита» поставил бы задачу отвлечь внимание от чемпионства команды, причём чемпионства безоговорочного, — и то не смог бы сделать это с бОльшим блеском, чем Дзюба. Через полчаса после награждения все забыли о золоте и говорили только о конфликте Дзюбы и Генича.

Причём начал на этот раз не комментатор, жёсткость ответа которого мне вполне понятна. Мне и самому доводилось убеждаться, что Артём не помнит никакой поддержки, какой бы искренней и многолетней она ни была, и «чехлит» человека, как только тот говорит что-то такое, что ему не нравится. Плавали, знаем.

Даже Андрей Аршавин, работник «Зенита», оказался на стороне Генича. И вспомнил, как один казахский журналист, проиграв ему спор, выполнил его условия. Аршавин и другие игроки «Кайрата» обрили его наголо, все посмеялись, сделали из этого добрую историю и остались в хороших отношениях.

Артем Дзюба. «Дзюба повел себя гнусно». Болельщики осудили Дзюбу за слова о Гениче

Тут ещё можно вспомнить знаменитый кейс канадского журналиста на хоккейной Суперсерии-72, который перед вторым матчем при игроках сборной СССР покрошил в суп полосу со своей статьей (где утверждалось, что Советы не выиграют ни одной игры, иначе он съест газету) и под аплодисменты команды выполнил обещание.

Кто-то умеет проигрывать, кто-то — нет. И вместо признания поражения начинает утверждать, что не было спора. Последнее выглядит жалко.

Дзюба — один из лучших форвардов и, возможно, игроков в постсоветской истории российского футбола. С этим спорить глупо и бессмысленно. Форвард со спортивным характером, живущий и доказывающий на негативной мотивации. Для него чем хуже — тем лучше. Жаль только, что никто не поспорил с Артемом, никто не взял его на слабо по поводу игры за границей и ему не нашлось причины на этот счёт завестись и доказать. Тем не менее он в любом случае провёл достойную футбольную карьеру.

Но футбол — одно, а человеческие качества — другое. Может, Дзюба уже настолько самодостаточен, что ему и не надо, чтобы к нему как к человеку относились хорошо и тепло. Но с каждым годом людей, которые в нем не разочаровались, всё меньше. В нем много слоев, и копать глубже нет никакого желания. Светлее там точно не будет.

А лучший и самый позитивный в этой истории — Иван Сергеев. Удачи ему!

Артем Дзюба
Иван Сергеев
Футбол
ФК Зенит
Константин Генич
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 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
10
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
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 Урал 27 6 9 12 21-31 27
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