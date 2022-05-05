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В «Црвене Звезде» заявили, что хотят подписать Артема Дзюбу

Данил Алешин
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото ФК «Зенит»

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что сербский клуб хочет подписать нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.

«Мы хотим привести Дзюбу в клуб. С его помощью мы хотим обеспечить себе Лигу чемпионов», — сказал Терзич «СЭ».

В сезоне-2021/22 Дзюба забил 13 голов и отдал 10 результативных передач в 36 матчах за «Зенит». Контракт 33-летнего россиянина с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2022 года, футболист может покинуть команду на правах свободного агента этим летом.

«Црвена Звезда» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Сербии с 91 очком в 34 матчах.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
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 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
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Урал – Спартак
 - : -
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 - : -
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Н. Новгород – Ахмат
 - : -
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ЦСКА – Сочи
 - : -
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Горан Чаушич

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