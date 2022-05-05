В «Црвене Звезде» заявили, что хотят подписать Артема Дзюбу

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что сербский клуб хочет подписать нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.

«Мы хотим привести Дзюбу в клуб. С его помощью мы хотим обеспечить себе Лигу чемпионов», — сказал Терзич «СЭ».

В сезоне-2021/22 Дзюба забил 13 голов и отдал 10 результативных передач в 36 матчах за «Зенит». Контракт 33-летнего россиянина с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2022 года, футболист может покинуть команду на правах свободного агента этим летом.

«Црвена Звезда» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Сербии с 91 очком в 34 матчах.