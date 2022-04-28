Дзюба останется в «Зените». Можно не сомневаться. Колонка Казакова

Авторская колонка известного тележурналиста, пресс-атташе нашей национальной команды в 2005 — 2015 годах — о будущем лучшего бомбардира в истории чемпионатов России.

Летом Артему Дзюбе исполнится 34 года.

Он всего на день моложе Левандовски. Примерно на полгода старше Бензема. Роналду взрослее зенитовца на три с половиной года, а Месси — на год.

Все они из золотого поколения голеадоров-рекордсменов.

30.04.2022 | Зенит — Локомотив

Отношение к Дзюбе у многих скептическое. В том числе и потому, что в этом году на его счету всего один гол, да и не только в 2022-м — в девяти последних матчах чемпионата, более чем в половине которых Артем выходил на поле в стартовом составе (еще два тура пропустил из-за микротравм). В то время как все вышеназванные звезды забивают регулярно.

Но все равно Дзюба — лучший бомбардир в истории сборной России и национальных первенств. Снайпер номер один страны двух последних сезонов. Трехкратный обладатель золота РПЛ — и все титулы взяты вместе с Сергеем Семаком. А сейчас будет и четвертый.

И тем не менее сейчас звучит множество вопросов по поводу форварда. Почему перестал забивать? Есть ли конфликт с Семаком? Останется ли в «Зените»?

Проще всего, наверное, ответить про конфликт. Давно замечено, что Сергей Богданович при всей своей выдержанности на фамилию Дзюбы реагирует в интервью эмоциональнее, чем на любые другие темы. Разговоров о напряженности между тренером и футболистом ходило немало — от уже давней ситуации, что Дзюба, мол, пытался пролоббировать назначение в клуб Черчесова, до недавней, что Семак нарочно не выпускает Артема в стартовом составе, влияя на опцию автоматического продления трудовых отношений ветерана с «Зенитом». На брифинге перед встречей с «Локомотивом» Семак ушел от ответа на прямой вопрос о будущем нападающего, отправив журналистов к руководству: «У меня тоже нет контракта, поэтому преждевременно говорить о том, кто останется».

Но конфликт ли это? В прямом смысле — нет. Игрок, особенно возрастной и статусный, всегда будет испытывать раздражение от решения тренера посадить его в запас. Тренера всегда будет раздражать стареющая звезда, требующая особого отношения к себе — взять хотя бы Рангника и Роналду.

Артем Дзюба. Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Предыдущий пик темы «Дзюба и новый договор» пришелся на зиму. «Зенит» отказывался комментировать информацию о нежелании переподписывать форварда, равно как и вице-капитана Оздоева. Но возможность перехода Артема в «Рубин» генеральный директор Александр Медведев отмел сразу. Недавно функционер заявил, что надеется на автопродление контракта с Семаком и что переговоры с Оздоевым «в процессе».

Про Дзюбу же сказано так: невыполнение условий для автоматической пролонгации действующего соглашения не исключает возможности договориться о новом. То есть журналистам и болельщикам предложили взглянуть на ситуацию так: скорее всего, «Зенит» контракт продлит, но на иных условиях. Для включения автоматической опции Дзюбе надо провести оставшиеся матчи с первых минут и без замен, но это маловероятно. Однако это не означает расставания.

Источники в Санкт-Петербурге подобное подтверждают. Отправлять Дзюбу на все четыре стороны невыгодно ни в условиях сузившегося трансферного рынка, ни чисто имиджево — это по-прежнему лучший бомбардир клуба в этом сезоне, а низкая результативность в последних встречах идет вразрез с попытками Валерия Карпина вызвать нападающего на мартовский сбор национальной команды.

Артем Дзюба. Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

Но почему Артем перестал забивать? Пропала скорость, как часто случается с возрастными людьми?

Главная причина такова: изменившийся с появлением Клаудиньо стиль «Зенита». Сине-бело-голубые «укоротили» игру, перестали «дубасить» длинно вперед на Дзюбу и постоянно действовать только через него, сделав свой футбол более современным и менее предсказуемым. А речь об ушедшей мотивации, как и о снижении формы — жонглирование образами и не более.

Намерение остаться в Санкт-Петербурге — более чем просто стимул. Снижение формы... Тоже вопрос специфический — без конкретных данных о готовности футболиста и его тактических задачах. Заметно, что Дзюба похудел, стремясь обмануть возраст. Видно, что Семак ротирует состав в атаке, и в этом качестве Артем ему нужен.

Есть еще такой фактор в пользу нового контракта экс-капитана сборной России, если абстрагироваться от слухов о личных симпатиях высшего руководства и рассуждать логично. Пример Смолова, от которого захотел избавиться «Локомотив» и который сразу же получил предложение от «Динамо», доказывает одно — спрос на форвардов такого уровня высок. Если «Зенит» решит сейчас отказаться от Дзюбы, то его с радостью заберет кто-то из конкурентов. Но вы можете вспомнить, какого игрока питерцы отдавали другому топ-клубу?

Забирали — да. Но чтобы дарить по своей воле? Нет.

Дзюба останется. Можно не сомневаться.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.