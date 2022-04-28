Дзюба останется в «Зените». Можно не сомневаться. Колонка Казакова
Летом Артему Дзюбе исполнится 34 года.
Он всего на день моложе Левандовски. Примерно на полгода старше Бензема. Роналду взрослее зенитовца на три с половиной года, а Месси — на год.
Все они из золотого поколения голеадоров-рекордсменов.
Отношение к Дзюбе у многих скептическое. В том числе и потому, что в этом году на его счету всего один гол, да и не только в 2022-м — в девяти последних матчах чемпионата, более чем в половине которых Артем выходил на поле в стартовом составе (еще два тура пропустил из-за микротравм). В то время как все вышеназванные звезды забивают регулярно.
Но все равно Дзюба — лучший бомбардир в истории сборной России и национальных первенств. Снайпер номер один страны двух последних сезонов. Трехкратный обладатель золота РПЛ — и все титулы взяты вместе с Сергеем Семаком. А сейчас будет и четвертый.
И тем не менее сейчас звучит множество вопросов по поводу форварда. Почему перестал забивать? Есть ли конфликт с Семаком? Останется ли в «Зените»?
Проще всего, наверное, ответить про конфликт. Давно замечено, что Сергей Богданович при всей своей выдержанности на фамилию Дзюбы реагирует в интервью эмоциональнее, чем на любые другие темы. Разговоров о напряженности между тренером и футболистом ходило немало — от уже давней ситуации, что Дзюба, мол, пытался пролоббировать назначение в клуб Черчесова, до недавней, что Семак нарочно не выпускает Артема в стартовом составе, влияя на опцию автоматического продления трудовых отношений ветерана с «Зенитом». На брифинге перед встречей с «Локомотивом» Семак ушел от ответа на прямой вопрос о будущем нападающего, отправив журналистов к руководству: «У меня тоже нет контракта, поэтому преждевременно говорить о том, кто останется».
Но конфликт ли это? В прямом смысле — нет. Игрок, особенно возрастной и статусный, всегда будет испытывать раздражение от решения тренера посадить его в запас. Тренера всегда будет раздражать стареющая звезда, требующая особого отношения к себе — взять хотя бы Рангника и Роналду.
Предыдущий пик темы «Дзюба и новый договор» пришелся на зиму. «Зенит» отказывался комментировать информацию о нежелании переподписывать форварда, равно как и вице-капитана Оздоева. Но возможность перехода Артема в «Рубин» генеральный директор Александр Медведев отмел сразу. Недавно функционер заявил, что надеется на автопродление контракта с Семаком и что переговоры с Оздоевым «в процессе».
Про Дзюбу же сказано так: невыполнение условий для автоматической пролонгации действующего соглашения не исключает возможности договориться о новом. То есть журналистам и болельщикам предложили взглянуть на ситуацию так: скорее всего, «Зенит» контракт продлит, но на иных условиях. Для включения автоматической опции Дзюбе надо провести оставшиеся матчи с первых минут и без замен, но это маловероятно. Однако это не означает расставания.
Источники в Санкт-Петербурге подобное подтверждают. Отправлять Дзюбу на все четыре стороны невыгодно ни в условиях сузившегося трансферного рынка, ни чисто имиджево — это по-прежнему лучший бомбардир клуба в этом сезоне, а низкая результативность в последних встречах идет вразрез с попытками Валерия Карпина вызвать нападающего на мартовский сбор национальной команды.
Но почему Артем перестал забивать? Пропала скорость, как часто случается с возрастными людьми?
Главная причина такова: изменившийся с появлением Клаудиньо стиль «Зенита». Сине-бело-голубые «укоротили» игру, перестали «дубасить» длинно вперед на Дзюбу и постоянно действовать только через него, сделав свой футбол более современным и менее предсказуемым. А речь об ушедшей мотивации, как и о снижении формы — жонглирование образами и не более.
Намерение остаться в Санкт-Петербурге — более чем просто стимул. Снижение формы... Тоже вопрос специфический — без конкретных данных о готовности футболиста и его тактических задачах. Заметно, что Дзюба похудел, стремясь обмануть возраст. Видно, что Семак ротирует состав в атаке, и в этом качестве Артем ему нужен.
Есть еще такой фактор в пользу нового контракта экс-капитана сборной России, если абстрагироваться от слухов о личных симпатиях высшего руководства и рассуждать логично. Пример Смолова, от которого захотел избавиться «Локомотив» и который сразу же получил предложение от «Динамо», доказывает одно — спрос на форвардов такого уровня высок. Если «Зенит» решит сейчас отказаться от Дзюбы, то его с радостью заберет кто-то из конкурентов. Но вы можете вспомнить, какого игрока питерцы отдавали другому топ-клубу?
Забирали — да. Но чтобы дарить по своей воле? Нет.
Дзюба останется. Можно не сомневаться.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|17
|7
|2
|61-25
|58
|
2
|Динамо
|26
|16
|4
|6
|45-25
|52
|
3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|36-27
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0