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Дзюба останется в «Зените». Можно не сомневаться. Колонка Казакова

Тележурналист Илья Казаков не сомневается, что Дзюба останется в «Зените»
Илья Казаков
Колумнист
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Артем Дзюба.
Фото «СЭ»
Артем Дзюба.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Авторская колонка известного тележурналиста, пресс-атташе нашей национальной команды в 20052015 годах — о будущем лучшего бомбардира в истории чемпионатов России.

Летом Артему Дзюбе исполнится 34 года.

Он всего на день моложе Левандовски. Примерно на полгода старше Бензема. Роналду взрослее зенитовца на три с половиной года, а Месси — на год.

Все они из золотого поколения голеадоров-рекордсменов.

30.04.2022 | Зенит — Локомотив

Отношение к Дзюбе у многих скептическое. В том числе и потому, что в этом году на его счету всего один гол, да и не только в 2022-м — в девяти последних матчах чемпионата, более чем в половине которых Артем выходил на поле в стартовом составе (еще два тура пропустил из-за микротравм). В то время как все вышеназванные звезды забивают регулярно.

Но все равно Дзюба — лучший бомбардир в истории сборной России и национальных первенств. Снайпер номер один страны двух последних сезонов. Трехкратный обладатель золота РПЛ — и все титулы взяты вместе с Сергеем Семаком. А сейчас будет и четвертый.

И тем не менее сейчас звучит множество вопросов по поводу форварда. Почему перестал забивать? Есть ли конфликт с Семаком? Останется ли в «Зените»?

Артем Дзюба. Дзюба останется в «Зените». Продление контракта — вопрос времени и условий

Проще всего, наверное, ответить про конфликт. Давно замечено, что Сергей Богданович при всей своей выдержанности на фамилию Дзюбы реагирует в интервью эмоциональнее, чем на любые другие темы. Разговоров о напряженности между тренером и футболистом ходило немало — от уже давней ситуации, что Дзюба, мол, пытался пролоббировать назначение в клуб Черчесова, до недавней, что Семак нарочно не выпускает Артема в стартовом составе, влияя на опцию автоматического продления трудовых отношений ветерана с «Зенитом». На брифинге перед встречей с «Локомотивом» Семак ушел от ответа на прямой вопрос о будущем нападающего, отправив журналистов к руководству: «У меня тоже нет контракта, поэтому преждевременно говорить о том, кто останется».

Но конфликт ли это? В прямом смысле — нет. Игрок, особенно возрастной и статусный, всегда будет испытывать раздражение от решения тренера посадить его в запас. Тренера всегда будет раздражать стареющая звезда, требующая особого отношения к себе — взять хотя бы Рангника и Роналду.

Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба.
Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Предыдущий пик темы «Дзюба и новый договор» пришелся на зиму. «Зенит» отказывался комментировать информацию о нежелании переподписывать форварда, равно как и вице-капитана Оздоева. Но возможность перехода Артема в «Рубин» генеральный директор Александр Медведев отмел сразу. Недавно функционер заявил, что надеется на автопродление контракта с Семаком и что переговоры с Оздоевым «в процессе».

Про Дзюбу же сказано так: невыполнение условий для автоматической пролонгации действующего соглашения не исключает возможности договориться о новом. То есть журналистам и болельщикам предложили взглянуть на ситуацию так: скорее всего, «Зенит» контракт продлит, но на иных условиях. Для включения автоматической опции Дзюбе надо провести оставшиеся матчи с первых минут и без замен, но это маловероятно. Однако это не означает расставания.

Источники в Санкт-Петербурге подобное подтверждают. Отправлять Дзюбу на все четыре стороны невыгодно ни в условиях сузившегося трансферного рынка, ни чисто имиджево — это по-прежнему лучший бомбардир клуба в этом сезоне, а низкая результативность в последних встречах идет вразрез с попытками Валерия Карпина вызвать нападающего на мартовский сбор национальной команды.

Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Артем Дзюба.
Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

Но почему Артем перестал забивать? Пропала скорость, как часто случается с возрастными людьми?

Главная причина такова: изменившийся с появлением Клаудиньо стиль «Зенита». Сине-бело-голубые «укоротили» игру, перестали «дубасить» длинно вперед на Дзюбу и постоянно действовать только через него, сделав свой футбол более современным и менее предсказуемым. А речь об ушедшей мотивации, как и о снижении формы — жонглирование образами и не более.

Намерение остаться в Санкт-Петербурге — более чем просто стимул. Снижение формы... Тоже вопрос специфический — без конкретных данных о готовности футболиста и его тактических задачах. Заметно, что Дзюба похудел, стремясь обмануть возраст. Видно, что Семак ротирует состав в атаке, и в этом качестве Артем ему нужен.

Есть еще такой фактор в пользу нового контракта экс-капитана сборной России, если абстрагироваться от слухов о личных симпатиях высшего руководства и рассуждать логично. Пример Смолова, от которого захотел избавиться «Локомотив» и который сразу же получил предложение от «Динамо», доказывает одно — спрос на форвардов такого уровня высок. Если «Зенит» решит сейчас отказаться от Дзюбы, то его с радостью заберет кто-то из конкурентов. Но вы можете вспомнить, какого игрока питерцы отдавали другому топ-клубу?

Забирали — да. Но чтобы дарить по своей воле? Нет.

Дзюба останется. Можно не сомневаться.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Артем Дзюба
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
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 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
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 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
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 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
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