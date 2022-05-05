«Динамо» в новом сезоне: кто из иностранцев уйдет, кто останется
Вчера мы рассказали, кто из легионеров покинет «Спартак», а кто останется. Сегодня поделимся информацией о «Динамо».
По данным «СЭ», с большой долей вероятности бело-голубых летом покинут трое иностранцев — Себастьян Шиманьски, Никола Моро и Иван Ордец.
С украинским защитником история очевидная, его нет в команде уже с февраля. Следующий сезон Ордец начнет в другом клубе, «Динамо» ищет ему замену.
Что касается Шиманьски (22 года) и Моро (24 года), то у них ситуации похожие. Это молодые и растущие футболисты, которые только-только закрепляются в сборных Польши и Хорватии соответственно. Амбиции игроков изначально не ограничивались чемпионатом России, а после бана в еврокубках — тем более. Парни хотят развиваться в ведущих лигах Европы, играть на чемпионате мира-2022 в Катаре важные роли, их можно понять.
Понимают и в «Динамо», при этом ожидая от потенциальных покупателей адекватных предложений. В случае продаж, можно не сомневаться, будут приобретаться новички. Отбор потенциальных кандидатов ведется.
Иная история с тройкой латиноамериканцев — Гильермо Варелой, Фабианом Бальбуэной и Диего Лаксальтом, — а также африканцем Клинтоном Нжи. Их, по моим сведениям, все полностью устраивает в московском клубе. Всем от 28 до 30 лет, уже не мальчики, порядком поиграли и в топ-5 чемпионатов, и в еврокубках. Только Бальбуэна без опыта Лиги чемпионов или Лиги Европы, но ему хватает титулов в «Коринтианс» и выступлений в АПЛ, да и за сборную Парагвая провел 23 матча.
Единственная сложность — для легионеров не только «Динамо», но и всех российских клубов — носит бытовой характер. Это возможность перевода средств на свои счета за рубеж. Раньше, понятно, все было проще. Но если этот вопрос станет решаемым, то ограничений почти не останется.
Есть у бело-голубых и еще один легионер — Лука Гагнидзе. 19-летний талантливый полузащитник был отдан в аренду в «Урал», неплохо себя там проявлял, получал все больше игрового времени. Однако после изменения политической ситуации из РПЛ уехали почти все грузины. Гагнидзе агенты подыскали вариант в «Ракуве». Клуб на ведущих ролях в чемпионате Польши, может и чемпионом стать, однако Лука явно не обрел в новой команде счастья — ноль минут на поле. Думается, летом после окончания аренды «Динамо» с удовольствием вернуло бы полузащитника, однако на первый план вновь могут выйти вопросы, далекие от спорта.
С футболистами-иностранцами разобрались, но самая главная, пожалуй, интрига — с тренером-легионером. В четверг в Kicker вышел материал об интересе к Сандро Шварцу со стороны «Герты». Там же даются и сроки, когда будет принято решение на этот счет, — после окончания сезона.
Напомню, что контракт Шварца с «Динамо» действует до 2024 года. Однако в связи со сложившейся ситуацией, по данным «СЭ», руководители бело-голубых договорились с тренером обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества после 30-го тура или кубкового финала, если бело-голубые в него выйдут.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0