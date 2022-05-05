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Сегодня, 17:45

«Динамо» в новом сезоне: кто из иностранцев уйдет, кто останется

«Динамо» летом покинут трое иностранцев: Шиманьски, Моро и Ордец
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Футболисты «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Никола Моро и Иван Ордец.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Себастьян Шиманьски.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Инсайды «СЭ».

Вчера мы рассказали, кто из легионеров покинет «Спартак», а кто останется. Сегодня поделимся информацией о «Динамо».

По данным «СЭ», с большой долей вероятности бело-голубых летом покинут трое иностранцев — Себастьян Шиманьски, Никола Моро и Иван Ордец.

С украинским защитником история очевидная, его нет в команде уже с февраля. Следующий сезон Ордец начнет в другом клубе, «Динамо» ищет ему замену.

Что касается Шиманьски (22 года) и Моро (24 года), то у них ситуации похожие. Это молодые и растущие футболисты, которые только-только закрепляются в сборных Польши и Хорватии соответственно. Амбиции игроков изначально не ограничивались чемпионатом России, а после бана в еврокубках — тем более. Парни хотят развиваться в ведущих лигах Европы, играть на чемпионате мира-2022 в Катаре важные роли, их можно понять.

Себастьян Шиманьски. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Себастьян Шиманьски.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Понимают и в «Динамо», при этом ожидая от потенциальных покупателей адекватных предложений. В случае продаж, можно не сомневаться, будут приобретаться новички. Отбор потенциальных кандидатов ведется.

Иная история с тройкой латиноамериканцев — Гильермо Варелой, Фабианом Бальбуэной и Диего Лаксальтом, — а также африканцем Клинтоном Нжи. Их, по моим сведениям, все полностью устраивает в московском клубе. Всем от 28 до 30 лет, уже не мальчики, порядком поиграли и в топ-5 чемпионатов, и в еврокубках. Только Бальбуэна без опыта Лиги чемпионов или Лиги Европы, но ему хватает титулов в «Коринтианс» и выступлений в АПЛ, да и за сборную Парагвая провел 23 матча.

Единственная сложность — для легионеров не только «Динамо», но и всех российских клубов — носит бытовой характер. Это возможность перевода средств на свои счета за рубеж. Раньше, понятно, все было проще. Но если этот вопрос станет решаемым, то ограничений почти не останется.

Никола Моро и Иван Ордец. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Никола Моро и Иван Ордец.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Есть у бело-голубых и еще один легионер — Лука Гагнидзе. 19-летний талантливый полузащитник был отдан в аренду в «Урал», неплохо себя там проявлял, получал все больше игрового времени. Однако после изменения политической ситуации из РПЛ уехали почти все грузины. Гагнидзе агенты подыскали вариант в «Ракуве». Клуб на ведущих ролях в чемпионате Польши, может и чемпионом стать, однако Лука явно не обрел в новой команде счастья — ноль минут на поле. Думается, летом после окончания аренды «Динамо» с удовольствием вернуло бы полузащитника, однако на первый план вновь могут выйти вопросы, далекие от спорта.

&laquo;Балтика&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1, пенальти 4:5. Балтийская волна едва не остановила «Динамо». Команда Шварца в двух шагах от трофея

С футболистами-иностранцами разобрались, но самая главная, пожалуй, интрига — с тренером-легионером. В четверг в Kicker вышел материал об интересе к Сандро Шварцу со стороны «Герты». Там же даются и сроки, когда будет принято решение на этот счет, — после окончания сезона.

Напомню, что контракт Шварца с «Динамо» действует до 2024 года. Однако в связи со сложившейся ситуацией, по данным «СЭ», руководители бело-голубых договорились с тренером обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества после 30-го тура или кубкового финала, если бело-голубые в него выйдут.

Никола Моро
Себастьян Шиманьски
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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