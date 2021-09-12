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ЦСКА не смог выиграть в Туле. Дерби со «Спартаком» будет матчем середняков

Дмитрий Гирин
Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 16:50
12 сентября. «Арсенал» — ЦСКА — 2:2. Фото ФК «Арсенал» (Тула)
12 сентября. «Арсенал» — ЦСКА — 2:2. Фото ФК «Арсенал» (Тула)
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Зато Миодраг Божович снова напомнил о себе.

Тинькофф — РПЛ. Чемпионат России. 7-й тур
«Арсенал» (Тула) — ЦСКА — 2:2 (1:1)
Голы: Дивеев, 5 (0:1). Марков, 18 (1:1). Новосельцев, 66 (2:1). Чалов, 74 (2:2).
«Арсенал»: Коченков, Новосельцев, Сокол, Степанов, Суханов, Ткачев, Костадинов (Камболов, 81), Чаушич, Хлусевич, Марков (Панченко, 67), Э.Кангва (Давиташвили, 60).
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Дзагоев (Ахметов, 60), Кучаев (Набабкин, 46), Обляков, Зайнутдинов (Бистрович, 60), Бийол, Мухин (Яковлев, 76), Заболотный (Чалов, 32), Эджуке.
Предупреждения: Кучаев, 17. Костадинов, 45+1. Коченков, 45+3. Мухин, 57. Дивеев, 62. Новосельцев, 84.
Судьи: Сиденков. Кудрявцев (оба — Санкт-Петербург), Ширяев (Ставрополь).
ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Богданов (Верея).
12 сентября. Тула. Стадион «Арсенал».

11&nbsp;сентября. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Химки&raquo;&nbsp;&mdash; 3:1. Радость футболистов красно-белых после победы.«Спартак» лучше, чем до сборных. Но до ЦСКА и «Легии» о выздоровлении говорить рано

Через неделю нас ждет главное российское дерби — ЦСКА против «Спартака». И это будет первый за долгие годы матч, победа в котором для фанатов обоих клубов может стать главным позитивным событием на довольно продолжительном отрезке сезона. Вспоминать и смаковать которую можно будет на протяжении нескольких недель, если не дольше. И это довольно печально. По той простой причине, что говорит о следующем: и ЦСКА, и «Спартак» настолько не в порядке, что радоваться больше особо нечему.

После семи туров у обоих клубов по 10 очков и места ближе к середине турнирной таблицы. Да, у ЦСКА был сложнее календарь на старте. Красно-синие успели сыграть и с «Локомотивом», и с «Динамо», и с «Зенитом», тогда как у «Спартака» из более-менее статусных соперников был только «Рубин».

Однако матч красно-синих в Туле не дает особых поводов для оптимизма. «Арсенал» на старте сезона откровенно плох, и недаром там уже случилась смена тренера. Да, ЦСКА был заметно лучше в концовке и имел все шансы все же добиться победы — моментов было достаточно, но примерно 75 минут на поле была абсолютно равная игра. Равная и не сказать, что сильно вдохновляющая, даже несмотря на четыре гола.

Но с «Арсенала» спрос невелик. Возвращение в РПЛ Миодрага Божовича получилось если не триумфальным, то вполне достойным. Надеюсь, никто в Туле не сочтет это сравнение оскорбительным — такой цели точно нет, но черногорец лично мне напоминает персонажа фильмов Эмира Кустурицы из начала 2000-х. Не трагичного отчасти «Андерграунда», а веселого фарса вроде «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо» или «Завет». Такой веселый разбитной балканец, колесящий по России со своим штабом, любящий шутки про секс и очаровывающий местных футбольных руководителей. «Амкар», «Москва», «Динамо», снова «Амкар», «Ростов», «Локомотив», «Арсенал», «Крылья Советов» и теперь вот снова «Арсенал»...

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При всем при этом Божович чаще всего дает в провинциальных командах хороший результат. С «Амкаром» был выход в Кубок УЕФА, в «Ростове» — победа в Кубке России. Да и первый заход в Тулу у черногорца, кстати, получился неплохим. В сезоне-2017/18 туляки заняли 7-е место — лучший на тот момент результат в истории. До 6-й строчки и путевки в Лигу Европы, которые достались «Уфе», «Арсеналу» не хватило всего одного очка. И сейчас кажется, что Божович вытянет Тулу в середину таблицы — есть в РПЛ клубы куда более тоскливые в плане перспектив.

Возвращаясь к ЦСКА, показательно, что лучшим у гостей был Эджуке — человек, по прошлому сезону гораздо больше похожий на фристайлера, чем на профессионального футболиста. Нигериец, конечно, в этом году заметно прибавил, разума и конкретики в его действиях стало гораздо больше, и в Туле он здорово обострял (пусть и сделал однажды обернувшийся потерей чудовищный поперечный пас, за который жестоко порют розгами даже в ДЮСШ). Но, тем не менее, этот факт говорит о многом. Как и то, например, что 35-летний Набабкин сыграл на правом фланге острее и полезнее Кучаева.

Понятно, что у ЦСКА в составе не было Марио Фернандеса и Влашича — двух людей, которые наряду с Акинфеевым последние пару лет тащили команду и делали разницу. Но от тех же Облякова или Ахметова уже давно ждут большего.

Да, никакой катастрофы пока не случилось. Впереди еще 23 тура, а у ЦСКА, в отличие от конкурентов, нет еврокубков — и это может пойти в плюс. Но дерби со «Спартаком», такое ощущение, может стать для армейцев поворотной точкой сезона. Это, впрочем, касается и красно-белых. Так что 20 сентября будет очень нервно и очень жарко.

Арсенал Т — ЦСКА

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Букмекеры.рф
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 3
Ахмат 1
Матч завершен

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 3
Химки 1
Матч завершен

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60

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