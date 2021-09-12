ЦСКА не смог выиграть в Туле. Дерби со «Спартаком» будет матчем середняков

Зато Миодраг Божович снова напомнил о себе.

Тинькофф — РПЛ. Чемпионат России. 7-й тур

«Арсенал» (Тула) — ЦСКА — 2:2 (1:1)

Голы: Дивеев, 5 (0:1). Марков, 18 (1:1). Новосельцев, 66 (2:1). Чалов, 74 (2:2).

«Арсенал»: Коченков, Новосельцев, Сокол, Степанов, Суханов, Ткачев, Костадинов (Камболов, 81), Чаушич, Хлусевич, Марков (Панченко, 67), Э.Кангва (Давиташвили, 60).

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Дзагоев (Ахметов, 60), Кучаев (Набабкин, 46), Обляков, Зайнутдинов (Бистрович, 60), Бийол, Мухин (Яковлев, 76), Заболотный (Чалов, 32), Эджуке.

Предупреждения: Кучаев, 17. Костадинов, 45+1. Коченков, 45+3. Мухин, 57. Дивеев, 62. Новосельцев, 84.

Судьи: Сиденков. Кудрявцев (оба — Санкт-Петербург), Ширяев (Ставрополь).

ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Богданов (Верея).

12 сентября. Тула. Стадион «Арсенал».

Через неделю нас ждет главное российское дерби — ЦСКА против «Спартака». И это будет первый за долгие годы матч, победа в котором для фанатов обоих клубов может стать главным позитивным событием на довольно продолжительном отрезке сезона. Вспоминать и смаковать которую можно будет на протяжении нескольких недель, если не дольше. И это довольно печально. По той простой причине, что говорит о следующем: и ЦСКА, и «Спартак» настолько не в порядке, что радоваться больше особо нечему.

После семи туров у обоих клубов по 10 очков и места ближе к середине турнирной таблицы. Да, у ЦСКА был сложнее календарь на старте. Красно-синие успели сыграть и с «Локомотивом», и с «Динамо», и с «Зенитом», тогда как у «Спартака» из более-менее статусных соперников был только «Рубин».

Однако матч красно-синих в Туле не дает особых поводов для оптимизма. «Арсенал» на старте сезона откровенно плох, и недаром там уже случилась смена тренера. Да, ЦСКА был заметно лучше в концовке и имел все шансы все же добиться победы — моментов было достаточно, но примерно 75 минут на поле была абсолютно равная игра. Равная и не сказать, что сильно вдохновляющая, даже несмотря на четыре гола.

Но с «Арсенала» спрос невелик. Возвращение в РПЛ Миодрага Божовича получилось если не триумфальным, то вполне достойным. Надеюсь, никто в Туле не сочтет это сравнение оскорбительным — такой цели точно нет, но черногорец лично мне напоминает персонажа фильмов Эмира Кустурицы из начала 2000-х. Не трагичного отчасти «Андерграунда», а веселого фарса вроде «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо» или «Завет». Такой веселый разбитной балканец, колесящий по России со своим штабом, любящий шутки про секс и очаровывающий местных футбольных руководителей. «Амкар», «Москва», «Динамо», снова «Амкар», «Ростов», «Локомотив», «Арсенал», «Крылья Советов» и теперь вот снова «Арсенал»...

При всем при этом Божович чаще всего дает в провинциальных командах хороший результат. С «Амкаром» был выход в Кубок УЕФА, в «Ростове» — победа в Кубке России. Да и первый заход в Тулу у черногорца, кстати, получился неплохим. В сезоне-2017/18 туляки заняли 7-е место — лучший на тот момент результат в истории. До 6-й строчки и путевки в Лигу Европы, которые достались «Уфе», «Арсеналу» не хватило всего одного очка. И сейчас кажется, что Божович вытянет Тулу в середину таблицы — есть в РПЛ клубы куда более тоскливые в плане перспектив.

Возвращаясь к ЦСКА, показательно, что лучшим у гостей был Эджуке — человек, по прошлому сезону гораздо больше похожий на фристайлера, чем на профессионального футболиста. Нигериец, конечно, в этом году заметно прибавил, разума и конкретики в его действиях стало гораздо больше, и в Туле он здорово обострял (пусть и сделал однажды обернувшийся потерей чудовищный поперечный пас, за который жестоко порют розгами даже в ДЮСШ). Но, тем не менее, этот факт говорит о многом. Как и то, например, что 35-летний Набабкин сыграл на правом фланге острее и полезнее Кучаева.

Понятно, что у ЦСКА в составе не было Марио Фернандеса и Влашича — двух людей, которые наряду с Акинфеевым последние пару лет тащили команду и делали разницу. Но от тех же Облякова или Ахметова уже давно ждут большего.

Да, никакой катастрофы пока не случилось. Впереди еще 23 тура, а у ЦСКА, в отличие от конкурентов, нет еврокубков — и это может пойти в плюс. Но дерби со «Спартаком», такое ощущение, может стать для армейцев поворотной точкой сезона. Это, впрочем, касается и красно-белых. Так что 20 сентября будет очень нервно и очень жарко.