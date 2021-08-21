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«Зенит» больше не лидер. Малком и Клаудиньо не помогли Семаку победить в Уфе

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 20:15
21 августа. Уфа. «Уфа» — «Зенит» — 1:1. Питерцы не удержали победу. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
21 августа. Уфа. «Уфа» — «Зенит» — 1:1. Питерцы не удержали победу. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Теги:
«Уфа» вырвала ничью у чемпионов России.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур
«Уфа» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:1 (0:1)
Голы: Малком, 10 (0:1). Агаларов, 73 (1:1).
«Уфа»: Беленов, Йокич, Журавлев, Плиев, Алиев (Бауэр, 61), Камилов (Урунов, 74), Фищенко, Мрзляк (Никитин, 86), Жамалетдинов (Кротов, 62), Агаларов, Касинтура (Голубев, 86).
«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Ловрен, Ракицкий, Караваев (Сутормин, 71), Дуглас Сантос, Ерохин (Мостовой, 76), Барриос, Вендел, Клаудиньо, Дзюба (Азмун, 71), Малком.
Предупреждения: Касинтура, 29. Фищенко, 63. Плиев, 81. Журавлев, 90+2.
Судьи: Шадыханов. Кобзев (оба — Москва), Назаров (Невинномысск).
ВАР: Жабченко (Краснодар). Чельцов (Москва).
21 августа. Уфа. Стадион «Нефтяник».

Дзюба вместо Азмуна

За день до матча по Telegram пролетела утка — один источник сообщил, что якобы Сердар Азмун не прибыл в Уфу и не сыграет в матче 5-го тура. Из фейка сразу разрослись слухи о скором отъезде иранца в неназванный европейский клуб. Но ни одно авторитетное СМИ эту псевдоновость не подхватило, а «СЭ» сразу же все опровергли в пресс-службе: Азмун прилетел с «Зенитом» и ни в какую Европу пока не собирается.

Правда, объявление стартового состава чемпионов России слегка шокировало болельщиков. Азмун остался в запасе, хотя в матче с «Уфой» его фирменные открывания за спину понадобились бы, да и в предыдущей встрече никаких признаков травмы не было. Однако Сердар все-таки начал игру на скамейке, а вот Дзюба вернулся в стартовый состав. И в первом тайме не очень впечатлил: из всей атакующей группы только у Артема не было ударов по воротам.

Первый гол Малкома

В паре с Дзюбой вышел другой рослый футболист — Ерохин. Это автоматически означало, что Сергей Семак возвращается к старому оружию — навесам и длинным передачам. Тем более в основу после повреждения вернулся Ракицкий — мастер лонгболлов, которого «Зениту» явно не хватало в Черкизове. И уже на 10-й минуте украинец напомнил всем, в чем он хорош: шикарная передача из глубины метров на 40 закончилась первым голом Малкома в текущем чемпионате.

Звездный бразилец и автор золотого гола на Олимпийских играх приехал из Токио в отличном настроении, но в игре с «Локомотивом» получил сотрясение и на тренировках выглядел не слишком презентабельно.

Дебют Клаудиньо

Однако в Уфе Малком вышел в стартовом составе, как и два других олимпийских чемпиона — Дуглас Сантос и Клаудиньо. Новичок «Зенита» летал еще в Москву, но из-за проблем с рабочей визой не вышел на игру с «Локо». Теперь все в порядке, и Семак уже ввел Клаудиньо в состав.

Первый тайм новобранец провел блестяще. Причем не только с мячом, но и без него: Клаудиньо регулярно вступал в единоборства и верховые дуэли, активно шел в прессинг, исполнял угловые. А в одном из моментов хавбек сыграл одновременно и эффектно, и эффективно: обыграл Алиева на фланге роскошным финтом, после чего заработал опасный штрафной. Его бил Дуглас, но рядом находился и сам Клаудиньо — это тоже говорит о доверии к новичку.

Ошибка Барриоса

Структурно «Зенит» не так уж сильно изменился: схема гостей напоминала то ли привычный «ромб», то ли 4-2-2-2. Четко сказать нельзя, так как бразильцы постоянно перемещались. Номинально Клаудиньо вышел на левом фланге, а Малком — на правом, но новичок часто смещался в центр или даже на противоположную бровку.

Отметим и то, что «Зенит» очень глубоко оборонялся, когда «Уфа» находилась с мячом. Главный тренер башкирской команды Алексей Стукалов это наверняка заметил, и во втором тайме уфимцы усилили натиск на ворота Кержакова, а с ним и прессинг. Если до перерыва хозяева пробили по воротам всего два раза, причем в створ — ни разу, то во второй половине матча стали активно бить.

Был момент и у «Зенита» в начале второго тайма — Дзюба получил пас в штрафной, но поскользнулся и не смог внятно пробить. Упущенный голевой момент так и остался для Артема единственным ударом за полтора тайма — на 71-й минуте его заменили на Азмуна. Но Сердар тоже растворился на поле.

А вот «Уфе» активный прессинг принес успех — Барриос не устоял под давлением у своей штрафной. Агаларов, один из лучших бомбардиров старта чемпионата, подхватил мяч и забил четвертый гол в сезоне.

Для хозяев 1:1 с чемпионом России — приемлемый результат. Поэтому было очевидно, что они запрутся на своей половине поля и будут оборонять ничью. Так и вышло. Хотя «Зенит» пытался взломать защиту команды Стукалова — особенно старался Клаудиньо.

Но в итоге — ничья. «Зенит» второй тур подряд упускает победу, а заодно и первое место.

Уфа — Зенит

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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