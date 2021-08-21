ЦСКА мучился с «Ахматом» в рекордном матче Акинфеева. Красно-синих спас 19-летний юниор

Владиславу Яковлеву хватило 16 минут на поле, чтобы забить.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур

ЦСКА — «Ахмат» (Грозный) — 2:0 (0:0)

Голы: Яковлев, 71 (1:0). Эджуке, 75 (2:0).

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Дзагоев (Кучаев, 75), Ахметов (Яковлев, 56), Влашич, Обляков, Бийол, Мухин (Марадишвили, 46), Чалов (Заболотный, 75), Эджуке (Зайнутдинов, 88).

«Ахмат»: Шелия, Уциев (Полярус, 69), Семенов, Пуцко, Нижич, Тимофеев (Коновалов, 81), Бериша (Садулаев, 81), Уткин, Харин, Карапузов, Конате (Архипов, 69).

Предупреждения: Харин, 13. Марио Фернандес, 18. Мухин, 28. Бериша, 28. Марадишвили, 68.

Удаление: Харин, 23.

Судьи: Карасев (Москва). Демешко (Химки), Гаврилин (Владимир).

ВАР: Любимов (Санкт-Петербург). Богач (Люберцы).

21 августа. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».

ЦСКА в этом сезоне довольно стабилен. В том смысле, что обыгрывает тех, кого и должен, и уступает тем, кто в данный момент чуть лучше или находится на более высоком витке развития команды. Это не хорошо и не плохо — скорее просто факт, который нужно принять, а не что-то нуждающееся в оценке. Учитывая все происходившее с красно-синими за последний год, такая ситуация логична.

И, если уж так хочется оценок, негатива в этом точно нет. Умение брать свое и не проваливаться — важное качество. Вспоминается уже довольно старый, но очень показательный пример. В чемпионате-2005 «Спартак» Александра Старкова одержал лишь одну победу над командами, вошедшими по итогам сезона в топ-6, но при этом запрыгнул на второе место в таблице. Красно-белые просто взяли максимум у середняков и аутсайдеров. Если ЦСКА пройдет по этому пути и в итоге покажет такой же результат, никто из болельщиков, думаю, не будет против.

Хотя встреча с «Ахматом» получилась очень тяжелой. Долгое время главными событиями были рекорд Игоря Акинфеева, который превзошел достижение Сергея Игнашевича по количеству матчей в чемпионатах России (490), и визит на стадион олимпийской чемпионки Марии Ласицкене. А удаление Евгения Харина уже на 23-й минуте совершенно точно не сыграло на руку москвичам — гости, оставшись в меньшинстве, сконцентрировались на обороне. А с позиционной атакой у нынешнего ЦСКА пока не очень хорошо. Например, ту же «Уфу» в 1-м туре получилось вскрыть главным образом за счет стандартов. Главную проблему во флеш-интервью в перерыве обозначил Алан Дзагоев — мяч ходит слишком медленно.

Хотя, конечно, и сам полузащитник несет за это ответственность. Дзагоев в этот раз располагался чуть глубже, чем обычно на старте сезона, — разгон и развитие атак входило в его прямые обязанности. Довольно бледный матч провел Никола Влашич, который, по идее, должен в таких встречах делать разницу, но этого в очередной раз не произошло. Есть ощущение, что на хорвате сказывается неопределенность с будущим и тот факт, что, похоже, летом ему так и не удалось уехать в Европу. Да, удар Николы стал прологом к первому голу, но ждут от него явно большего.

Чалов после отскока здорово увидел Яковлева на дальней штанге, и молодому нападающему осталось подставить голову ? pic.twitter.com/dTjbBYbTEv — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 21, 2021

В итоге спасителем красно-синего отечества в матче с небольшим числом опасных моментов стал 19-летний Владислав Яковлев, для которого это была всего лишь пятая игра в РПЛ. Форвард дважды вышел на замену в прошлом сезоне, отбегав суммарно 17 минут против «Ротора» и «Динамо». В премьер-лиге-2021/22 он провел 12 минут против тех же бело-голубых и «Ростова». На замену во встрече с «Ахматом» Яковлев вышел на 56-й минуте, отличился на 72-й. То есть на то, чтобы забить свой первый гол в РПЛ, парню понадобилось 45 минут — отличная статистика. Впрочем, назвать Яковлева абсолютным ноунеймом нельзя — в минувшем сезоне он наколотил 16 мячей в молодежном первенстве.

Эджуке сделал всё сам — сместился к центру и пробил в правый нижний ? pic.twitter.com/tG5zP8eN4P — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 21, 2021

Накануне матча колумнист «СЭ» Илья Казаков написал, что ЦСКА стремится развивать молодых и стать если не клубом-«фермой» уровня «Бенфики» или «Порту», то двигаться в этом направлении. Если так, то выход Яковлева вполне с этим коррелируется. В конце концов, на скамейке к моменту его появления на поле у красно-синих находились Адольфо Гайч, Константин Кучаев, Антон Заболотный, Бактиер Зайнутдинов, но выбор Алексея Березуцкого пал на вчерашнего дублера, пусть трое последних и приняли участие в матче с грозненцами.

В следующем туре у ЦСКА статусная игра с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Хороший повод, чтобы переломить тренд этого сезона.