Культовые хет-трики РПЛ: перестрелка Домингеса с Лоськовым, Вагнер против «Спартака», месть Ари

Легендарные «трюки со шляпой».

Новичок «Рубина» Андерс Дрейер ярко ворвался в РПЛ — оформил хет-трик в ворота «Урала» в дебютном матче за клуб и в первом матче в новом чемпионате — такое случилось впервые в истории лиги. «СЭ» вспоминает самые яркие хет-трики за время основания РПЛ.

Два хет-трика сразу: шоу от Домингеса и Лоськова

Матч «Локомотив» — «Рубин» в апреле 2006-го — одна из самых ярких игр в истории РПЛ. Невероятная перестрелка с итоговой ничьей 4:4, где главными хедлайнерами были Алехандро Домингес и Дмитрий Лоськов.

Интересно, что третий гол Чори забил после неудачной подачи углового как раз Лоськовым. Аргентинец со своей половины поля протащил мяч до чужих ворот, обыграв вратаря и сделав счет 4:3. Но в концовке Лоськов сравнял счет после удара с пенальти.

Самый статусный хет-трик: шоу от Вагнера в дерби со «Спартаком»

Вагнер Лав — один из лидеров РПЛ по числу хет-триков: бразилец четыре раза забивал по три гола. Самый важный был в дерби со «Спартаком» в 2008 году, когда армейцы гнались за «Рубином» в борьбе за чемпионство.

Вагнер забил три из пяти голов ЦСКА, который просто уничтожил принципиального соперника — 5:1. Бразилец в том сезоне оформлял хет-трики в ворота «Москвы» и «Рубина», когда казанцы уже оформили чемпионство. Поэтому три гола в дерби — самый статусный хет-трик. В итоге голы бразильца помогли ЦСКА взять серебро.

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Возрастной хет-трик: Гогниев забил три в 35 лет и получил в подарок нарды

35-летний форвард «Урала» Спартак Гогниев в сезоне-2015/16 забил 8 голов в РПЛ и оформил один из самых возрастных хет-триков — в ворота «Анжи» (хотя до 38-летнего Сергея Наталушко ему далеко).

В качестве подарка президент «Урала» Григорий Иванов подарил Гогниеву необычный презент: «Хет-трик — это достижение не только Гогниева, но и всего коллектива. Футбол — командная игра, а победа над «Анжи» является общей заслугой. А что касается дополнительного поощрения Гогниева, то ему подарили нарды».

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Самый сложный хет-трик: Погребняк в Томи уничтожил «Рубин» — 4:0 (2006)

Форварды из середняков и аутсайдеров редко забивают в ворота сильных команд. Тем более «Рубина» Курбана Бердыева, который традиционно мало пропускал и славился игрой в обороне.

Павел Погребняк уничтожил защиту «Рубина» за тайм: до перерыва «Томь» вела 1:0, а после разговора с Валерием Петраковым заведенный форвард забил казанцам еще три гола. «Тренер с нами в перерыве жестко поговорил. Пришлось во втором тайме забить три гола», — рассказывал Павел.

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Кстати, это единственный хет-трик Погребняка в чемпионате России. Форвард забивал по три мяча в АПЛ и бундеслиге.

Самый быстрый хет-трик: Веллитон за шесть минут разобрался с «Томью»

Форвард «Спартака» в матче с «Томью» стал автором самого быстрого хет-трика в РПЛ, оформив его за шесть минут — Веллитон отличился голами с 52-й по 58-ю минуту.

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А туром ранее Веллитон сделал хет-трик и в матче с «Локомотивом», тоже принеся красно-белым победу.

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Хет-трик с точки: Арсен Хубулов забил три гола с пенальти

Результативный матч «Анжи» и «Томи» в апреле 2017 года закончился ничьей 3:3 и хет-триком Арсена Хубулова. Хавбек махачкалинцев забил все свои мячи с пенальти.



Третий гол Хубулов забил на 90+6-й минуте при счете 2:3, когда нельзя было промахиваться. Поэтому как минимум психологически это был не самый легкий хет-трик в этой подборке.

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Хет-трик головой со скамейки: Евгений Марков спасал «Тосно» после замены

Форвард Евгений Марков в «Тосно» не был основным и чаще всего сидел на скамейке под Антоном Заболотным. В матче с «Арсеналом» в ноябре 2017-го дела у «Тосно» шли плохо, поэтому после перерыва главный тренер Дмитрий Парфенов выпустил Маркова.

Он вышел при счете 0:1, быстро сравнял счет, замкнув навес в штрафную ударом головой. Так он сделал еще дважды, забив все три мяча в похожем стиле.

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Разнообразный покер: Дзюба забил «Тамбову» с правой, с левой и головой

Артем Дзюба оформил покер в ворота «Тамбова» в концовке прошлого сезона, и первые три гола получились разными: первый — правой ногой, второй — левой, третий — головой. Артем будто специально хотел оформить «идеальный хет-трик», который редко удается нападающим из-за рабочей ноги или стиля игры. Четвертый гол Дзюба вообще забил ударом с линии вратарской в пустые ворота.

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Хет-трик в дебютном матче — до Дрейера это делал Мовсисян за «Спартак»

Юра Мовсисян уже на второй минуте забил первый гол за «Спартак» в дебютной игре, а затем положил «Тереку» еще два гола. До перформанса Дрейера в «Рубине» это был самый лучший дебют форварда за новый клуб в РПЛ.

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Мстительный хет-трик: Ари отгрузил три «Спартаку» сразу после ухода

После ухода из «Спартака» Ари регулярно огорчает бывший клуб: 8 голов и 4 ассиста в 12 матчах. Бразилец ушел в «Краснодар», потому что красно-белые отказались повысить ему оклад.

Началось противостояние Ари с бывшим клубом максимально ударно — с хет-трика в 2014 году в первом же матче против красно-белых. Бразилец уже к 8-й минуте оформил дубль и демонстративно не праздновал голы.

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Ари спокойно вел себя после стартовых голов, но спустя пару лет перестал себя сдерживать: «Для меня игра со «Спартаком» — важный матч. Конечно, забить бывшей команде будет особенно приятно. Если хотите, передайте Федуну, что я буду забивать «Спартаку» и дальше».

Самый легкий хет-трик РПЛ: Кокорин обыграл юношей «Ростова»

Пока последний хет-трик в карьере Александра Кокорина — это разгром юношей из «Ростова», которые приехали в Сочи из-за эпидемии коронавируса у игроков основы и отказа «Сочи» перенести игру. В итоге форвард издевательски обыгрывал 18-летнего вратаря ростовчан Дениса Попова и набивал себе статистику.

В той игре «Сочи» отгрузил десять голов, хет-трик могли оформить Заболотный и Полоз, но больше всего мячей на счету Кокорина, который после того матча до сих пор не забивал с игры. За «Сочи» и «Спартак» затем он отличился трижды, и все — с пенальти. Карма?