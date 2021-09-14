Бывший игрок «Барселоны» заявил, что Захарян подходит каталонскому клубу

Бывший игрок «Барселоны» Игорь Корнеев высказался о возможном переходе Арсена Захаряна в каталонский клуб. Во вторник, 14 сентября, об этом сообщил журналист Нобель Арустамян на своем Telegram-канале.

«Захарян — топовый талант, который может подойти и «Барселоне». Но в данный момент Арсену нет смысла переезжать в Испанию. Ему нужно играть. Я сомневаюсь, что есть предметный разговор по его покупке. «Барселоне» нужны готовые игроки. Захарян — очень интересный игрок. По своим качествам он подходит каталонцам. Но, еще раз, в «Барселону» нужно идти готовым игроком. Пока Захарян таковым не является. Но все впереди», — сказал Корнеев «СЭ».

По словам источника, скауты каталонского клуба уже несколько раз прилетали в Москву и остались довольны игрой российского футболиста. В ближайшие недели должны начаться переговоры. В этом сезоне Захарян провел 7 матчей за клуб, в которых забил 1 гол и отдал 2 передачи.