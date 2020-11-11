Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра дисквалифицирован на два матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал тренера «Зенита» Виллиама де Оливейру, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Бразильский специалист дисквалифицирован на 2 матча (1 условно) за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча 14-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Краснодар» (3:1). Также, де Оливейра оштрафован на 200 тысяч рублей.

Помимо этого, КДК наказал «Зенит» штрафами в 45 тысяч рублей (за нарушение болельщиками санитарного регламента РПЛ) и 50 тысяч рублей (за скандирование зрителями оскорбительных выражений). Главный тренер команды из Санкт-Петербурга, Сергей Семак персонально оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.