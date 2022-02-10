«Гаджеты заменяют игры во дворе. Это беда нашего футбола и нашей жизни». Интервью Радимова

Главный тренер «Зенита-2» — о победе над «Ольяненсе» на сборах, «Бетисе» и проблемах современной молодежи.

В Португалии сейчас проводит сбор не только «Зенит», но и его вторая команда. В среду в районе Паршал «Зенит-2» удачно начал год, победив команду местной третьей лиги «Ольяненсе» со счетом 4:2. После встречи главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов пообщался с журналистами.

Первый матч

— Владислав, вы провели первый матч в году, победили «Ольяненсе» 4:2. Что уже успели сделать на сборе в Португалии? И какие планы?

— Я доволен ребятами — они выдержали. Как вы знаете, у нас чемпионат возобновляется только в начале апреля, и нам еще готовиться и готовиться. Кроме того, им всем все равно надо во всех компонентах прибавлять, в этом наша команда и отличается от взрослой. И мы работаем над многими компонентами, над физической подготовкой, потому что переходить в мужской футбол из молодежного тяжело.

— В матче играл Илья Скроботов, он еще при Роберто Манчини в 17 лет забивал в ворота «Динамо». Как он сейчас?

— Когда у тебя было двое «крестов», конечно, тяжело. Он в прошлом году достаточно играл, но чувствовалось, что много пропустил. Ему нужно было пройти предсезонную подготовку. Первый матч мы провели на очень хороших нагрузках. Илья постепенно возвращается, но многое зависит от него. Дай бог, чтобы у него получилось.

— Вы находитесь в Португалии, недалеко от вас тренируется основа. Есть ли те игроки, которых вы можете скоро отдать первой команде?

— Все зависит от того, как они будут прогрессировать. Я так понимаю, что Евгений Ким, Владислав Саусь, Даниил Кузнецов будут получать игровое время с «Зенитом-2». На данный момент они тренируются с основой, а дальше — как решит Семак.

Одоевский, Хотулев и Кравцов

— Сергей Богданович сказал, что у Даниила Одоевского есть шанс дебютировать с «Бетисом». Что о нем думаете?

— Так получилось, что первый матч за нас он сыграл в 16 лет. Мы играли в гостях у «Велеса», основной голкипер травмировался. Поставили Даню в ворота, и он сыграл очень хорошо, хотя пропустил в конце один мяч. Мы проиграли 0:1. После матча я попросил тренера вратарей спросить Одоевского об игре. Я ожидал, что он скажет о волнении или о чем-то таком. Но ответ меня поразил. Даня сказал: «Мне было так интересно». То есть это мужской футбол, идет битва за первое место, парню 16 лет. Мне кажется, он психологически устойчивый голкипер, и он должен быть к этому готов. Другое дело, что в матче может произойти что угодно.

— Какие у Одоевского сильные качества?

— Он хорошо читает игру. Он не двухметровый, зато прилично действует на выходах. Ногами нормально играет, хорошая реакция. Хороший вратарь в совокупности.

— Кирилл Кравцов и Данила Хотулев уходят в аренду. Правильный шаг?

— Вторую лигу прошли, ФНЛ прошли, но надо пройти и премьер-лигу. «Нижний Новгород» играет в РПЛ, «Оренбург» борется за нее. Этот опыт необходим. Ты не можешь просто из ФНЛ-2 прийти и занять место игрока сборной. У «Зенита» в центре обороны вице-чемпион мира Ловрен, Чистяков, Ракицкий. Ну куда? А в центре полузащиты — Оздоев, Барриос, Кузяев, Вендел. Как такую конкуренцию выиграть? Они могут получать какие-то минуты, но чтобы вкусить все это, надо играть постоянно. Они уйдут, получат практику — и уже можно будет конкурировать.

Вред гаджетов

— Есть ли в «Зените-2» игроки, которые по техническому оснащению не уступают 17-летнему Радимову?

— Я себя и не помню в 17 лет! Да, меня бог наделил талантом и чувством мяча — что врать? Наверное, я могу сказать, что сносно играл в футбол. Но все равно ты тоже должен многое отдавать. Давайте объективно: гаджеты очень сильно вредят. И все это понимают. В академиях сейчас три раза в неделю по три тренировки. Это девять часов в неделю и еще три дня по полтора часа. Всего получается 13 с половиной часов тренировок за неделю. Есть еще выходной. Я в свой выходной в детстве вставал в 10 утра и шел в коробку. Возвращался я домой в 12 ночи. А здесь примерно столько же часов футбола за неделю. Понимаете разницу? Это беда нашего футбола и современной жизни, что гаджеты заменяют игры во дворе. Не все, но многие усаживаются за компьютерные игры. Сейчас я хожу по Питеру и вижу пустующие коробки. А у нас коробки вообще никогда не пустовали.

— Не думаете ли, что сейчас в основную команду на сбор взяли маловато молодежи по сравнению с прошлым летом и зимой?

— Достаточно. И не надо искусственно туда кого-то двигать. Ты должен заслужить место для того, чтобы играть за основу. Поймите, там же тоже сильные футболисты сидят на скамейке — Оздоев, Ерохин... Почему молодой игрок должен выходить на поле, а игрок сборной — сидеть на скамейке? Он же тоже будет недоволен! Сейчас свободных мест в основе мало. Со всеми усилениями многие молодые просто не попадают. Допустим, в одном упражнении участвуют 20 человек. Что делать с остальными? Они будут стоять за бровкой. Лучше участвовать с нами в тренировочном процессе, чем подавать мячи.

«Бетис»

— Что думаете о шансах «Зенита» в матчах против «Бетиса»?

— Во-первых, в Санкт-Петербурге не сыграет Фекир из-за дисквалификации, и только что Каналес сдал положительный тест. А это два ведущих футболиста, которые ведут всю игру «Бетиса». Во-вторых, мы недавно ездили на матч «Бетиса» с «Вильярреалом» и убедились в том, что это очень хорошая команда с очень хорошими исполнителями. Но «Бетису» попался крепкий соперник. Мы сидели наверху и видели, как грамотно перестраивается «Вильярреал», вообще не дает никакого пространства! Если «Зенит» будет так же дисциплинирован, то шансы будут. А если кто-то где-то будет недобегать, то придется очень сложно. Когда «Бетис» выходит вперед, то может смести любую команду. А если у него долго что-то не получается, то начинается истерика.

— Виктор Онопко недавно сказал: «Фанаты «Бетиса» уверены, что «Зенит» будет разгромлен».

— Думаю, что болельщики «Зенита» тоже ждут разгрома «Бетиса».

— Но все видят, что соперник сейчас выше «Барселоны» и «Атлетико», боятся.

— К концу сезона «Барса» будет выше, вот увидите. И посчитайте, сколько «Бетис» сыграл за последнее время. У него матчи каждые два-три дня — и в Кубке Испании, и в чемпионате, причем он играет одним составом. Футболисты устали: в матче с «Вильярреалом» у двоих ноги сводило. При этом все говорят, что у «Зенита» нет игрового ритма. Вот и посмотрим, как лучше — без ритма или с восемью играми подряд.

— А как лучше?

— Я не знаю. Я бы лучше с ритмом играл. Но тут и психологически тяжело: в Кубке Испании нельзя проигрывать. Если бы я не посмотрел матч «Бетиса» вживую, то сказал бы, что у «Зенита» шансов минимум. Но сейчас, думаю, шансы 50/50. «Зенит», конечно, не фаворит, но если сыграет четко и грамотно, то все может быть.