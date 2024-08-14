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Сегодня, 12:00

Тупик Соболева: перед кем извиняться форварду «Спартака». И главное — за что? Колонка Казакова

«Зенит» готовит новое предложение по трансферу Соболева
Илья Казаков
Колумнист
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Футболист «Спартака» Александр Соболев
Александр Соболев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о будущем отстраненного нападающего красно-белых.

— Покайся, Иваныч! Тебе скидка выйдет!
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М. Булгаков «Мастер и Маргарита».

«Соболеву надо извиниться». «Соболев должен попросить прощения».

Самый популярный сегодня комментарий по почти забытому спартаковскому активу стоимостью то ли 8, то ли 12 миллионов евро.

Соболев в одиночестве наматывает круги вокруг поля. Зарплата падает на счет. «Спартак» набирает очки. Конец трансферного окна постепенно приближается.

И все это словно чемодан без ручки — когда использовать нельзя, а выбросить сложно.

Выхода вроде бы нет. Но надо что-то делать.

Александр Соболев. Чужой среди своих. Зачем Соболев «Спартаку»?

А что именно?

«Соболев должен извиниться».

Удивительно, как все сводится сейчас к этой идее. Извиниться — и все наладится.

Если верить прозвучавшему ранее в прессе и не опровергнутому еще никем — Соболев после «Оренбурга» подошел к Станковичу и объяснил свою игру пропавшей мотивацией из-за возможного (или уже невозможного) перехода в «Зенит». После чего он был отстранен от тренировок с командой и перестал приезжать на «Лукойл Арену» (опять же, если верить новостям).

Футболист «Спартака» Александр Соболев
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Даже если попытаться все в этой истории свести к морали — встает вопрос: за что именно должен извиниться Соболев и перед кем? За потерянную мотивацию? Но мы видели, как играл в последнее время за ЦСКА мечтавший об отъезде за рубеж Чалов. Потеря мотивации — нередкое дело в футболе. И вряд ли это вопрос морали.

За желание уйти из «Спартака»? Но Соболев не воспитанник клуба, клявшийся ему в преданности (он уже уходил из команд и от нашедшего его на Алтае агента) — и если москвичи начали обсуждать с «Зенитом» цену на своего форварда, разговоры о морали неуместны в принципе. Это бизнес, иначе сразу было бы жесткое «нет».

Извиняться перед партнерами или болельщиками? В первом случае это уместно, если был обман и обещания не уходить. Во втором — бесполезно в принципе. Болельщикам «Спартака» извинения от Соболева не нужны. Им не поверят и его не простят — за чем бы он ни пытался идти в Питер, будь то деньги, трофеи, партнеры, которые будут чаще пасовать, или просто желание что-то поменять в жизни.

Дело не в извинениях, а как теперь быть — Соболеву и с Соболевым.

Александр Соболев. Зачем вообще Соболев «Зениту»? Разбираем все варианты

«Спартак» из переговоров на цене в 8 миллионов евро вышел (то, что мы знаем как слух, но принимаем на веру за неимением опровержений). «Зенит» улучшать условия вроде как не собирается.

Тупик.

Соболев вряд ли сможет долго сохранять форму, тренируясь самостоятельно. И вряд ли сможет сейчас обрести ту самую мотивацию — пока он примерно в таком же футбольном одиночестве, как Робинзон Крузо сразу после кораблекрушения.

Тупик.

За 12 миллионов в России форварда может купить разве что «Краснодар» — но зачем?

За границу за эти деньги продать его невозможно.

Тупик.

Футболист «Спартака» Александр Соболев
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент Соболева, создавший такую ситуацию, должен сейчас пытаться как-то ее решить. Но как, если «Спартак» сильно зависим в решениях от собственных трибун — и сложно представить, что болельщики будут хотя бы игнорировать, а не освистывать нападающего, если его вернут в состав.

В состав, где уже есть Барко, Угальде, загадочный новый бразилец, купленный этим летом. И молодой Мелешин, которого надо или наигрывать, или отпускать.

Тупик.

Деян Станкович. «Спартак» сейчас прекрасен. А его главная звезда — Станкович. Колонка Казакова

Нет хорошего решения — если только «Зенит» вдруг не поднимет цену. Но это было бы непохоже на петербуржцев — так переговоры они не ведут.

Тупик.

И извинения здесь не помогут.

P. S. Сегодня ночью появилась информация Ивана Карпова, что «Зенит» готовит новое предложение по Соболеву в 10-12 миллионов евро. По моим данным, это не соответствует действительности.

Тупик.

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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ЦСКА – Локомотив
 - : -
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Спартак – Факел
 - : -
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Краснодар – Пари НН
 - : -
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Бителло

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