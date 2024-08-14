Источник: «Зенит» направит «Спартаку» новое предложение по Соболеву

«Зенит» в скором времени снова попробует приобрести форварда «Спартака» Александра Соболева, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, сумма предложения составит от 10 миллионов евро до 12.

В нынешнем сезоне 27-летний Соболев провел на поле за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2), а позже был отстранен от работы с основной командой красно-белых. Сообщалось, что это связано с желанием футболиста перейти в «Зенит».

Ранее агент Тимур Гурцкая заявил, что Соболев должен извиниться перед «Спартаком».