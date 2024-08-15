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Станислав Черчесов: «Из «Локо» и «Ростова» звонили по Маркиньосу, из «Спартака» — нет»

Черчесов признался, что из «Локомотива» и «Ростова» звонили по Маркиньосу
Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Станислав Черчесов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Интервью главного тренера сборной Казахстана о подготовке его команды к Лиге наций и последних событиях в РПЛ.

Алип должен вернуться в строй уже скоро — возможно, уже к «Химкам»

— Где состоится ваш дебют в роли главного тренера сборной Казахстана?

— 6 сентября играем против Норвегии в Алматы. Стадион в Астане находится на реконструкции, и предполагается, что все три домашних матча Лиги наций проведем в Алматы.

— Как вам местная арена, поле?

— В свое время сам выходил на него против «Кайрата». Стадион находится в хорошем состоянии, а газон — просто в прекрасном! Надеюсь, болельщики нас серьезно поддержат и будет аншлаг. Кстати, я заметил, что в Алматы на футбол активно ходят и женщины, и молодежь. Интерес к футболу в Казахстане, как понимаю, растет, так что наша задача — этому способствовать. Недавно побывал на открытии одной детской академии. Ну а еще в прошлом месяце в Астане принимал участие в открытии финала школьного турнира под эгидой федерации, напомнившего мне советский «Кожаный мяч».

Станислав Черчесов. Черчесов — в сборной Казахстана. Можно не сомневаться, цель — попадание на ЧМ-2026

— Ваше знакомство с командой состоится всего за четыре дня до встречи с Норвегией. Не маловато времени для притирки?

— Во-первых, бесполезно на это ссылаться: что имеем, то имеем, исходим из данности. Да, хотелось встретиться с ребятами на сборе пораньше, но по объективным причинам не сложилось. Во-вторых, по сравнению с дебютом в сборной России у нашего штаба есть даже бонус: тогда мы и вовсе увиделись с футболистами за два дня до игры с Турцией.

— Сколько человек входит в расширенный круг кандидатов?

— Список из тридцати игроков появится дней за десять до сбора. А всего под нашим присмотром находятся около 40-45 потенциальных футболистов национальной команды. Мои давние ассистенты находятся в постоянном контакте с нашими новыми коллегами из Казахстана. Идет плановое общение, обмен мнениями, просмотр кандидатов. Я сам все время на связи с разными департаментами федерации футбола и ее президентом Адилетом Барменкуловым. Недавно конструктивно пообщался в Астане с президентом футбольной лиги Гани Кайназаровым — обсуждали планы на 2025 год.

Сборной предстоят матчи отборочного турнира ЧМ-2026, хотелось бы получить такой календарь чемпионата страны, в котором у национальной команды будут дополнительные дни на подготовку. Считаю это важным моментом, так что пунктов для обсуждения хватает. Для движения вперед нужен системный и планомерный подход к работе, вот почему общаемся, конечно, и с тренерским штабом молодежной сборной, которую возглавляет Константин Горовенко. Не исключаю, что кто-то из ее состава появится у нас уже на сборе перед Норвегией.

Футболист «Зенита» Нуралы Алип
Нуралы Алип.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Насколько серьезна травма вашего лидера, защитника «Зенита» Алипа? Он только что продлил контракт с невским клубом: это плюс или минус для сборной?

— Алип действительно один из наших вожаков. То, что «Зенит» его ценит, не может не вызывать уважения и радости. Нуралы — очень профессиональный парень, и его желание бороться за место в составе при такой конкуренции похвально. Да, игровой практики у него в более скромной команде могло быть и больше, но ведь уровень борьбы за место в составе в тренировочном процессе «Зенита» столь серьезен, что помогает прогрессировать.

Что касается его травмы, то речь о повреждении приводящей мышцы. К счастью, серьезных последствий, похоже, удалось избежать. В ближайшее время Алип должен полноценно вернуться в строй — даже не исключено, что к ближайшему матчу в РПЛ с «Химками» или к следующему туру, когда предстоит встреча со «Спартаком». Во всяком случае, мы на это рассчитываем.

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— Форвард Максим Самородов только что перешел в «Ахмат». Это плюс для сборной Казахстана?

— Да. Тем более нападающий прекрасно знаком с Магомедом Адиевым, с которым работал в национальной команде.

— Норвегия, Словения и Австрия: насколько хорошо вы знакомы с соперниками по Лиге наций?

— Словению и Австрию я видел вживую на Евро-2024. К тому же Казахстан встречался с балканской командой в прошлом отборочном цикле, так что и Магомед может поделиться с нами интересной и полезной информацией. Что касается норвежцев, то вот их я пока смотрел только на видео. Как уже говорил, группа в Лиге наций у нас сложная, зато интересная.

— Вы недавно побывали на матче «Кайрата». Как вам команда Александра Кержакова, удалось ли с ним пообщаться?

— До игры ему позвонил и сказал, что буду на стадионе. Александр ответил, что перезвонит после нее и мы, возможно, встретимся. Но что-то не сложилось. Клуб претендует на высокие места в турнирной таблице, а конкуренция в борьбе за золото в этом сезоне очень серьезная.

Гланвый тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов
Станислав Черчесов (в центре).
Фото Федерация футбола Казахстана

«Зенит» — фаворит номер один. Но давайте подождем

— Когда вы бываете в Москве, нередко посещаете матчи чемпионата России. Это ностальгия по РПЛ?

— Действующий тренер должен постоянно находиться в тонусе и следить за событиями. Я смотрю много футбола, это ведь мой мир с самого детства. Когда приезжаю домой, иногда хожу на стадион, а что здесь странного? При этом недавно читал в Москве лекции для кандидатов на получение тренерской лицензии Pro по приглашению моих коллег Сергея Овчинникова и Александра Венцеля. Считаю правильным делиться опытом и знаниями, а обучение в последние годы, надо сказать, стало намного квалифицированнее.

— В «Спартаке» недавно дебютировал бразилец Маркиньос, который именно при вас появился в «Ференцвароше». Из московского клуба не звонили, чтобы узнать ваше мнение о нем?

— В «Спартаке» сегодня тренер, который работал с Маркиньосом уже после меня, так что ко мне не обращались. А вот из «Ростова» и «Локомотива» звонки были.

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— Что же вы рассказали?

— Не стану раскрывать подробности — было бы некорректно по отношению к собеседникам. Я читал, что Маркиньос тепло обо мне отзывался. Могу в ответ сказать, что он был в Будапеште достойным и надежным игроком для нашего тренерского штаба. Желаю ему удачи в Москве.

— А как в целом оцениваете летнюю трансферную кампанию «Спартака», который вы часто называете не чужим для себя клубом? Общаетесь с кем-то из руководителей теперь, когда назначен тренер?

— Конечно, «Спартак» для меня не чужой, это понятно. Но с его новым руководством деловых контактов раньше не происходило. Хотя вот недавно был случай: возникла ситуация, в которой довелось поговорить с генеральным директором Олегом Малышевым — перед контрольным матчем «Актобе» со «Спартаком». Там возникли кое-какие организационные вопросы, и меня попросили пообщаться именно с Малышевым — тогда он оказался очень четок и конструктивен, все решилось быстро и профессионально. В итоге тот спарринг стал для москвичей хорошим этапом подготовки к сезону, а для казахстанской команды — интересным опытом.

Гланвый тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов
Станислав Черчесов (в центре).
Фото Федерация футбола Казахстана

— Скоро красно-белым предстоит выезд в Санкт-Петербург. Смогут ли, на ваш взгляд, они составить питерцам конкуренцию в нынешнем сезоне?

— И перед стартом сезона говорил, и сейчас могу повторить: «Зенит» — фаворит номер один в этом чемпионате. Ну а конкурентам предстоит доказать, что с ним вновь можно бороться до конца.

— Что скажете о дебюте в «Зените» Максима Глушенкова? И вообще о летней селекции сине-бело-голубых?

— Любому новичку, как правило, требуется время на адаптацию, но Максим, к счастью для «Зенита», сразу поймал «химию» с партнерами. Впрочем, мы знали, как он смотрелся ранее в «Крыльях» и «Локомотиве», где стал лучшим распасовщиком прошлого чемпионата. Кто-то говорит, что у него просто партнеры стали сильнее, но ведь они были такими же и у других игроков, приходивших к сине-бело-голубым, но не проявляли себя прямо с дебюта так, как Глушенков. Значит, дело, прежде всего, в его футбольных качествах.

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— Сможет ли побороться с командой Сергея Семака «Динамо», достойно сыгравшее на «Газпром Арене» и не уехавшее оттуда с очками только из-за того, что Нгамале в концовке не реализовал пенальти — за что, к нашему удивлению, камерунца публично раскритиковал главный тренер Марцел Личка?

— Нгамале, на мой взгляд, стал лучшим в составе москвичей, а слова Лички... Каждый тренер имеет право поступать так, как считает нужным. Что касается борьбы за золото, то понятно, что в сезон столетия «Зенит» настроен очень решительно, но острую конкуренцию исключать нельзя. Весной то же «Динамо» в какой-то момент прилично отставало от питерцев, а перед заключительным туром уже опережало их на одно очко. Поэтому считаю, что с невским клубом в новом розыгрыше РПЛ имеют шансы побороться и бело-голубые, и прибавляющий «Локомотив», и усиливающийся «Спартак», и ЦСКА, и «Краснодар». Словом, традиционные главные соперники действующего чемпиона. Давайте подождем, как будут развиваться события.

Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
Сборная Казахстана по футболу
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
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 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
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