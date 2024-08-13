Матч «Факела» и «Спартака» в Воронеже под угрозой. Из-за обстановки на границе его могут перенести
6 августа обстановка на границе России и Украины обострилась — ВСУ вторглись на территорию Курской области. Обстановка непростая — и, разумеется, отражается на спорте.
«Факел» ищет варианты — запасное поле или игра без зрителей
12 августа власти Воронежа временно запретили проведение массовых мероприятий на фоне сложной обстановки в приграничье. Спортивные мероприятия в городе тоже под угрозой — впервые об этом сообщили в эфире «Коммент.Шоу» комментаторы Денис Казанский и Роман Гутцайт.
Они же сообщили, что «Факелу», который на неделе ждут две домашние встречи (15 августа против «Акрона» в Кубке и 18 августа против «Спартака» в РПЛ), придется искать варианты — меняться кругами или играть в другом городе.
Позднее пресс-служба Воронежской области сообщила ТАСС, что в клубе рассматривают проведение игр без зрителей или перенос матчей на запасное поле — стадион «Локомотив» в Москве. Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в комментарии для «СЭ» заявил, что пока новостей нет: «Надеюсь, сегодня будет понимание. Ближе к вечеру».
У соседей ситуация различается — в Брянске играют в КТО, курский «Авангард» переехал
Регионы по-разному справляются в сложившейся ситуации. Не всегда выбор делается в пользу ограничений, даже в очень сложных условиях. Так, брянское «Динамо» анонсировало встречу против «Родины» — 2 17 августа — она должна пройти на домашнем стадионе. При этом в ночь на 10 августа в Брянской, Курской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции, но пока это не остановило динамовцев.
А вот курский «Авангард» решил не рисковать — ближайшие домашние матчи команды пройдут в Орле. «СЭ» подробно писал о том, как клуб переживает вторжение: помогает мирным жителям и сам принимает помощь от футбольного мира.
Есть и те, кто переехал давно: например, белгородские команды. Так, волейбольный клуб «Белогорье» перебрался в Тулу еще в 2023 году, после того как получил запрет от Всероссийской федерации волейбола на проведение матчей в Белгороде в связи со сложившейся на тот момент ситуацией.
Белгородский «Салют», играющий во второй лиге, также покинул родной город еще в марте 2024-го. Уже полгода команда тренируется и проводит домашние встречи в Старом Осколе — городе на самой границе Белгородской и Воронежской областей.
Важно понимать: сам по себе режим КТО не означает запрета массовых мероприятий. На данный момент властями отменены спортивно-массовые мероприятия только в Курской области — в соседних Белгородской и Брянской их пока еще можно проводить, но в любой момент ситуация может измениться.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Факел – Спартак
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0