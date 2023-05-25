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«Мозес «подрисовал» падение? Замах у Мендеса был серьезный. Это пенальти». Член ЭСК — о решениях по дерби «Спартак» — ЦСКА

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Виктор Мозес («Спартак»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Интервью Александра Гвардиса.

Член экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Александр Гвардис прокомментировал «СЭ» решения ЭСК по эпизодам дерби «Спартак» — ЦСКА.

- Давайте начнем с назначенного пенальти в ворота ЦСКА. Это правда, что члены ЭСК лишь с перевесом в один голос поддержали решение Сергея Карасева указать на точку за контакт ноги Мендеса с ногой Мозеса?

— Честно говоря, уже сейчас и не вспомню, какой был расклад. Да, мы подискутировали, но лично для меня это пенальти.

— Почему?

— Если посмотреть на случившееся из-за ворот, то становится понятно, что Сергей Карасев находился в отличной позиции и все видел. Основной критерий принятия решения в пользу пенальти заключается в том, что Мозес сыграл в мяч. Мендес же в мяч не играл, а нанес удар по ноге спартаковца. Лично для меня все стало ясно уже после самого первого повтора, когда я смотрел дерби по телевизору. Это 11-метровый. Большинство членов комиссии пришли именно к такому выводу. У Карасева были основания указать на точку.

— Отчего упал Мозес? Есть точка зрения, что полузащитник «Спартака» все-таки «подрисовал» падение, да и после приземления на газон держался не за ту ногу.

— Очень трудно сейчас ответить на ваш вопрос. Мы не знаем, какие были ощущения в тот момент у игрока «Спартака». Да, кто-то говорит, что удар не мог повлиять на падение Мозеса. Но мы же не можем это определить. Если же брать второстепенные признаки, то замах у игрока ЦСКА был довольно серьезный. Нога армейца шла в ногу соперника с приличной скоростью. Думаю, удар получился чувствительным для полузащитника красно-белых.

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— Почему Мозес прыгнул вверх?

— Перед ним же еще стоял игрок ЦСКА, они могли столкнуться. Может быть, Мозес как-то пытался уйти от этого столкновения. Сейчас нам остается только гадать и домысливать.

— Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин в шоу «Это футбол, брат» заметил: руководители нашего судейства на брифингах говорят арбитрам, что не хотят видеть пенальти за «мимолетные контакты». Это не тот случай?

— Я бы, возможно, согласился с этой точкой зрения, если бы два игрока команд-соперников двигались в одном направлении и пытались дотянуться до мяча. Но здесь Мендес находился перпендикулярно по отношению к Мозесу. Так что ситуации разные.

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— Некоторые эксперты считают, что за такой контакт в Европе пенальти бы не поставили, так как там планка единоборств гораздо выше, чем в РПЛ.

— Вы знаете, мы можем очень долго рассуждать на эту тему. Но я порой слышу от многих наших футболистов, что они хотят бороться и играть так, как, допустим, в АПЛ, а судьи, мол, им мешают и часто свистят. Но что мы видим в матчах?

— Что?

— Нередко даже после незначительного контакта, а иногда даже никакого контакта и нет, футболисты падают, корчатся, катаются по газону, хватаются не за ту ногу. И вот эти постоянные апелляции к арбитру... Тренеры бесятся в технической зоне, указывая на то, что их игрока чуть ли не убили... Поэтому, как говорится, это палка о двух концах. Мне трудно сказать, как бы оценили эпизод с участием Мозеса и Мендеса в Европе. Момент не самый простой, поэтому и разгорелась дискуссия на нашем заседании. Но я со своей точкой зрения определился сразу. Сергей Карасев все четко видел, смотрел именно в эту точку. Поддерживаю его решение.

— ЭСК пришла к выводу, что гол Игнатова был отменен ошибочно, так как спартаковец не находился в явном положении «вне игры». Отсутствие офсайдных линий по-прежнему является серьезной проблемой для наших арбитров?

— Согласен, это проблема. Без офсайдных линий, конечно, стало сложнее. Но мы всегда на сборах призываем судей, что в ситуациях, когда речь идет, скажем так, о половине стопы, надо расценивать эпизоды в пользу нападения.

— А лично вы по видеоповтору сразу определили, что это не офсайд?

— Понимаете, в таких эпизодах помощнику главного арбитра очень важно быть на линии — не забежать на полшага вперед или не задержаться. В противном случае ты весь эпизод верно не оценишь. Думаю, если бы ассистент Карасева находился в правильном положении, гол был бы засчитан.

— Была ли дискуссия на заседании ЭСК по поводу отмены красной карточки Роше?

— Нет, нет. Большинство членов комиссии сразу пришло к выводу, что этот эпизод тянул на красную карточку для Соболева, но не для Роши. Игрок ЦСКА просто искал у судей защиты, показывая, что его обидели, а арбитры не сразу на это отреагировали. Считаю, вот эта небольшая заминка с принятием решения и сыграла злую шутку с футболистом армейцев. Подними судья на линии моментально флаг после того, как Соболев показал этот жест, Карасев во всем бы разобрался. Роша увидел, что судьи не сразу отреагировали на поступок Соболева, и начал жестами объяснять арбитрам, в чем дело. В итоге его интерпретацию тоже приняли за оскорбление.

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— Для вас очевидно, что контакт ноги Дивеева с ногой Зобнина — это не пенальти?

— Да. Тут все ясно. Это не 11-метровый.

— Не считаете, что изначально было рискованно назначать Карасева на дерби? Сергею 43 года, на неделе он уже отсудил матч на Кубок России «Краснодар» — «Урал». Да и бригада у него на игре «Спартак» — ЦСКА была экспериментальная.

— За назначения у нас отвечают люди из департамента судейства. Они все отслеживают, знают, в каком физическом и психологическом состоянии находится тот или иной арбитр. Карасев из тех рефери, которые сегодня могут отработать на любом матче. Опытнейший арбитр, судил на чемпионате мира и чемпионате Европы. Кто, если не он, должен судить дерби? А от ошибок никто не застрахован. Повторюсь, сейчас Карасев является одним из ведущих наших судей.

ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гвардис
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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Сочи – Зенит
 - : -
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Спартак – Пари НН
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
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Федор Чалов

ЦСКА

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П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
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Максим Ненахов

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Локомотив

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