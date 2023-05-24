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Сегодня, 20:30

«Нарушение Соболева носит циничный характер». В КДК объяснили дисквалификацию нападающего «Спартака»

Константин Белов
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Александр Соболев удивлен решением Сергея Карасева удалить его.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Артур Григорьянц — о решениях контрольно-дисциплинарного комитета.

На 65-й минуте матча «Спартак» — ЦСКА нападающий хозяев Александр Соболев показал сопернику Виллиану Роше непристойный жест. Бразилец, пытаясь привлечь внимание судей к эпизоду, повторил его, а затем оба игрока получили прямые красные карточки. По итогам сегодняшнего заседания КДК РФС спартаковца дисквалифицировали на четыре матча, а армейца оправдали и отменили полученную им красную карточку.

При этом на заседание приехали не только Соболев с Рошей, но и еще один армеец — Зделар, который после окончания встречи в резкой форме отозвался о ВАР.

Решения прокомментировал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

О жесте Соболева

— Александр сказал, что уже извинялся в СМИ, на заседании он также извинился за свой поступок. Представители «Спартака» осудили поведение Соболева. Мы посмотрели видеозапись эпизода. Безусловно, комитет считает, что поступок носит личный характер, он был показан прилюдно в присутствии 25 тысяч зрителей. Поступок носил циничный характер в отношении соперника. У Соболева систематичность дисциплинарных нарушений. В Кубке России он еще не отбыл наказание за грубую игру. С учетом всех обстоятельств КДК решил дисквалифицировать Соболева на четыре матча чемпионата России.

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Роша поправлял свою амуницию несколько раз, но не только перед Соболевым. Мы не пришли к такому заключению, что данные действия защитника ЦСКА носили оскорбительный характер по отношению к Соболеву. Мы впервые рассматриваем нарушение, которое носит такой циничный характер. Вы же тоже смотрели, как и при каких обстоятельствах он показал этот жест. Спартаковец акцентированно схватился двумя руками за свои гениталии.

— Как Соболев объяснил свой жест?

— Сказал, что это эмоции. Этот жест оскорбительный с точки зрения общих норм.

— Скажите нам, что этот жест означает.

— Он означает, прежде всего, действие непристойного характера одного человека по отношению к другому.

— Подобные жесты показывали Криштиану Роналду и Диего Симеоне.

— У нас есть свое понимание жестов, мы живем в России.

— Эти прецеденты не рассматривались сегодня?

— Нет.

— В течение какого времени «Спартак» может оспорить дисквалификацию?

— В течение семи дней «Спартак» может запросить полный текст решения, после этого уже может подать жалобу. Клуб получит полный текст решения сегодня. Завтра они уже могут подать апелляцию. Далее принимать решение будет апелляционный комитет.

— Тренер «Торпедо» в похожей ситуации получил два матча дисквалификации, а Александр — четыре. Это из-за систематического характера нарушений форварда?

— Да. Жест Клотета не носил циничного характера. Второе — у него нет систематичности дисциплинарных нарушений. Помимо дисквалификации у Клотета был еще штраф в 250 тысяч рублей.

— Можно сказать, что данная история яйца выеденного не стоит?

— Нет, это серьезная история. Нужно и Соболеву подумать, как вести себя дальше. И другим футболистам понять, что можно делать, а что нет.

Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

О жесте Роши

— Мы выслушали Чельцова (ассистента арбитра Карасева — Прим. «СЭ») и Рошу. Футболист объяснил свое поведение тем, что он просто языком тела показывал жест Соболева по отношению к нему. ЦСКА отправил заявление в понедельник с просьбой отменить красную карточку защитнику. Мы получили заключение ЭСК о том, что Роша был удален ошибочно. КДК принял решение исправить ошибку и отменить ошибочно примененное решение к Роше. Он не пропустит следующий матч. «Спартак» может обжаловать решение о дисквалификации Роши. Соболев лично перед соперником не извинялся. Александр сказал, что со стороны Роши была провокация. Но это не значит, что надо совершать такой поступок. Мы исследовали все материалы. У Роши некая привычка поправлять свою экипировку.

Александр Соболев. Соболев дисквалифицирован на 4 матча, красная Роши отменена. Хронология скандала

О слове Роши «клоун» в адрес Соболева в микст-зоне

— Мы выслушали самого Рошу, что он имел в виду, выслушали ЦСКА. Они говорили о том, что в испанском языке слово polesado означает «ни в какие ворота не лезет». В свою очередь «Спартак» заявил ходатайство о том, что необходимо предоставить заключение специалистов по данному вопросу. К сожалению, за полтора дня нам не удалось обеспечить участие в заседании независимого португалоговорящего эксперта. Мы, рассмотрев ходатайство «Спартака» и позицию Роши, вынесли следующее решение: удовлетворить ходатайство «Спартака», выделить в отдельное производство дело по интервью Роши, направить официальный запрос от КДК в соответствующую независимую организацию для филологической оценки слов армейца.

О высказывании Зделара в подтрибунном помещении

— Судья Чельцов заявил, что в свой адрес никаких оскорблений не слышал. То, что говорил Зделар, он не понял, поскольку было шумно. Однако на видео, которые есть в нашем распоряжении, мы услышали слова Зделара, они не носили оскорбительный характер. Поэтому за неспортивное поведение КДК РФС принял решение оштрафовать футболиста на 50 тысяч рублей.

Александр Соболев
Педро Роша
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Артур Григорьянц
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Соболева посадили, Рошу оправдали. Форвард красно-белых украл у себя 12 матчей за год
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
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Квинси Промес

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Зенит

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Александр Соболев

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