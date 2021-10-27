После заседания исполкома РФС президент Российского футбольного союза Александр Дюков ответил на вопросы журналистов.

Об итогах заседания исполкома РФС

«Если коротко, то было рассмотрено несколько вопросов. В том числе утверждали отчет — бюджет за 2020 год. Также был рассмотрен вопрос и были утверждены основные принципы нового механизма финансового стимулирования развития детско-юношеского футбола. Согласно новому подходу уже в 2021 году ряд спортивных школ (около 41 учреждения) получит выплаты. На это мы направим 1,5 миллиарда рублей. Это деньги, которые выделяет РФС. Начиная с 2023 года мы переходим на гибкую систему определения выплат. Они будут также и стимулирующими. Выплаты будут привязаны к требованиям по инфраструктуре. Размер будет зависеть от количества минут, которые воспитанник провел в премьер-лиге. Была произведена корректировка в оказании помощи межрегиональным объединениям. Сегодня также был утвержден состав нового бюро исполкома. Поскольку Сергей Прядкин покинул РПЛ, то клубы подняли вопрос о включении Ашота Хачатурянца в новый состав. За это и проголосовал исполком РФС».

О совмещении Ашота Хачатурянца

«Сейчас Ашот Хачатурянц является исполняющим обязанности президента РПЛ, поэтому он сохраняет свою должность в судействе. В ноябре будут выборы, как вы знаете. Если он будет избран, то ему придется покинуть должность главы судейского комитета. Мы не видим никакого конфликта интересов, но есть регламент и требования со стороны УЕФА. Если бы была такая возможность, то исполком бы принял решение сохранить позиции в судействе. Мы видим прогресс в этой области. Стало меньше ошибок. Выросло качество судейства. Безусловно, большой вклад внес Ашот Рафаилович. Клубы не видят в совмещении конфликта интересов. Хачатурянц сохранил бы две позиции, но, к сожалению, это будет невозможно. Позицию руководителя судейского комитета должен возглавить российский специалист. Кто это будет? Этот вопрос еще не обсуждался. Мы к этому вернемся ближе к выборам. Мы рассмотрим всех возможных кандидатов. По нашему уставу членами судейского комитета могут быть только российские граждане».

О тендере по телеправам на показ матчей РПЛ

«Решение по новому контракту принимали клубы. Они проголосовали — это их право. Насколько это решение является правильным — не могу сказать. Нужно знать детали соглашения. Рабочая группа рассматривала новый контракт лиги. Были консультации. Наверное, это правильное решение. Я видел и иное мнение, которое гласило, что нужно идти по пути тендера. Исходя из своего опыта я могу сказать, что тендер не всегда выставляет самую высокую цену. Лига давала свои комментарии. Лига руководствовалась тем, что «Матч-ТВ» — давний партнер. У клубов не было никаких гарантий. Если бы клубы провели тендер, то, возможно, не было бы такого предложения».

О реформах Hypercube

Дюков: «По изменению формата РПЛ — мы объявили, что клубы и лига взяли паузу. У нас нет понимания в отношении международного календаря. Нет ясности, что будет с международными матчами. Это влияет. К тому же в следующем году в ноябре будет проведен чемпионат мира по футболу. Сейчас мы взяли паузу. Сезон-2022/23 не предполагает каких-либо изменений. Мы вернемся к этому вопросу позднее, когда будет больше определенности. В ФНЛ создана рабочая группа. Проводится анализ. В ноябре будет принято решение по формату, в котором будет играть лига».

Алаев: «Рабочая группа создана, уже состоялись встречи. Подготовлен запрос в УЕФА по юридическим и финансовым нюансам. Это не просто смена формата, а трансформация на систему «весна — осень». Ведется работа. В ближайшее время проведем второе собрание и обратимся в РФС».

О возможном переходе на систему «весна — осень» в РПЛ

«Переход на такой формат сейчас не обсуждается. Мы обсуждаем изменение формата, но он не предполагает переход на «весна — осень». Мы планируем перевести на него ФНЛ-2. Если эффект будет заметен и клубы РПЛ поддержат идею, то мы рассмотрим возможность возвращения на «весна — осень». Пока ни один из клубов не выступил за это. Мы ставили перед собой задачу посмотреть возможность реформирования ФНЛ-1 и ФНЛ-2. Это было главное для Hypercube. Позднее возникла идея изменить формат РПЛ, которую поддержал Сергей Прядкин. Эти предложения интересные, они имеют право на существование. Надеюсь, что со следующего сезона в ФНЛ начнем проводить соревнования по новому формату. К предложению РПЛ есть вопросы — технические, календарные, по дополнительному доходу. Пока не на все вопросы были даны ответы. Тем не менее работа была проведена не зря. Клубы оценили возможности. Даже если будет не «Юпитер-16», то проделанная работа поможет найти другое решение. Мы должны изучать все возможности, которые есть, чтобы потом не жалеть».

О продлении контракта с Валерием Карпиным

«Решена задача-минимум выходом в стыковые матчи? Мне ничего неизвестно о задаче-минимум. Наша цель — выход на чемпионат мира в Катаре. Над решением этой задачи работает тренерский штаб. Сейчас Валерий Георгиевич полностью сосредоточен на этом. Мы не можем подводить какие-то промежуточные итоги. Вопрос продления контракта будет решаться после 14 ноября, матча с Хорватией».

О локдауне

«Приостановка чемпионата не обсуждалась. Надеюсь, нам удастся этого избежать. Вы уже видели заявление, согласно которому не будет произведена отмена спортивных событий. В каждом регионе решение будет приниматься индивидуально, исходя из требований Роспотребнадзора и эпидемиологической ситуации. Матч сборной России с Кипром в Санкт-Петербурге? Сегодня мы получили разрешение от Роспотребнадзора на 30% посещаемости. Планируем завтра начать продажу билетов».

О суде с «Телеспортом»

«Мне неизвестно, у кого телевизионные права. У меня нет уведомления со стороны УЕФА. Наши отношения с «Телеспортом» абсолютно рабочие. Да, бывают разногласия, которые иногда решаются в судебном порядке. Не важно, кто является владельцем прав на показ матчей сборной. Главное, чтобы зритель мог в любом случае посмотреть эти игры. На данный момент есть неопределенность. Часто канал определяется в последний момент. Нас это не устраивает. До 2022 года владельцем прав является «Телеспорт». В рабочем порядке эти вопросы будут решаться».

О смете бюджета РФС

«Сегодня мы рассмотрели отчет об исполнении бюджета. 2020 год был непростым, вы это прекрасно знаете. Это сказалось на доходах РФС. Но нам удалось сократить и расходы, 2020 год закончили с прибылью. Нам удалось достичь роста по выручке и по доходам. Такая динамика сохранилась и в 2021 году. Надеюсь, что будет и дальше сохраняться».