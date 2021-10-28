«Спартак» покупает Хлусевича: открыл Кононов, выиграл конкуренцию у Рассказова, пробовался в «Порту»

Рассказываем о потенциальном новичке красно-белых.

По данным «СЭ», 20-летний полузащитник «Арсенала» и молодежной сборной России в случае прохождения медосмотра пополнит «Спартак». Сумма трансфера составит 3 миллиона евро.

Кто это?

«Немножко не доиграли, может, не хватило концентрации. Будем работать. Сложно, конечно, работать с судьями, когда они поддерживают так «Спартак» сильно. Каждый момент — желтая карточка. Очень неприятно играть», — сказал Хлусевич после поражения от красно-белых в конце августа 2020-го клубной пресс-службе.

Тогда Даниил забил гол в ворота москвичей и показал отличный футбол, но был жутко недоволен судейством. Забавно, что из семи голов за Тулу два Хлусевич положил в ворота «Спартака», один из них — команде Руя Витории. Тем более это занятно, если учесть, что против красно-белых он сыграл только дважды — и вот стопроцентный результат. Кстати, в большой футбол Хлусевич попал с подачи не кого-нибудь, а Олега Кононова, который в сентябре 2018-го выпустил Даниила на замену в кубковом матче «Арсенала» с «Сахалином». Олег Георгиевич обожал креативных вингеров, и Хлусевич, разрывавший молодежное первенство, его логично впечатлил и заслужил шанс.

Надо сказать, что в карьере Хлусевича есть еще один шикарный факт: с 18 по 26 января 2020-го года он ездил на просмотр в «Порту» и даже сыграл в товарищеском матче со сборной Саудовской Аравии. Но потом все равно вернулся в Тулу, зато с потрясающими эмоциями.

«Сразу после приезда начал тренироваться с командой своего возраста — U19. Несколько дней работал со сверстниками, а потом меня перевели уже в более взрослую команду «Порту B». Понятно, что подбор игроков в клубе очень хороший. Соответственно уровень даже второй команды «Порту» весьма приличный. Считаю, что зарекомендовал себя неплохо, в тренировочном процессе все получалось. Кроме того, мы играли товарищеский матч с Саудовской Аравией. Сыграли 0:0, но, видимо, проявил себя хорошо, потому что после игры тренеры подошли, похвалили. Было приятно. Что дальше? Как я уже сказал, тренеры по итогам моего пребывания в команде дали положительную оценку. Очень важно, что позитивное заключение вынесли и все селекционеры клуба. Они сказали, что по уровню я подхожу под первую команду. Но решения там не принимают быстро. За игроками следят, потом приглашают на просмотр, знакомятся, снова наблюдают. Поэтому какие-то решения в отношении меня могут последовать не раньше лета, когда закончится чемпионат и начнётся перерыв», — рассказал полузащитник «Чемпионату».

В итоге на сегодняшний день Хлусевич — игрок молодежной сборной России, способный сыграть на любом из флангов полузащиты, агрессивный, с дриблингом и приличной способностью открываться. Хлусевич, судя по цифрам InStat, неплохо реализует моменты: в этом сезоне у него их было 17, из которых 5 закончились голом (29% реализации). Даниил в свои 20 лет — игровой лидер тульского «Арсенала» и второй самый дорогой игрок команды, если верить цифрам сайта Transfermarkt (2 миллиона евро). К тому же три его результативных действия в текущем чемпионате принесли Туле две победы и ничью с красно-белыми.

По всей видимости, в «Спартаке» его рассматривают на позиции правого или левого латераля, которые являются проблемными для текущего состава (по сути, у Мозеса и Айртона нет адекватной замены). При этом в случае смены игровой схемы Хлусевич может составить конкуренцию на любом из флангов атаки.

К слову, однажды конкуренцию у спартаковца Хлусевич уже выиграл. Это было в прошлом сезоне, когда «Спартак» выслал в тульскую аренду Николая Рассказова, где тот предсказуемо проиграл борьбу за место Даниилу Хлусевичу. На тот момент «Арсенал» перешел на схему в три центральных защитника, и Хлусевич был на голову сильнее Николая. Совсем неудивительно, что этим летом ходили разговоры о переходе Хлусевича в «Рубин» и ЦСКА, но то ли клубы не договорились, то ли Хлусевич требовал слишком большой контракт — уже не важно. Видимо, теперь Даниил перейдет в «Спартак».

Что ж, игрок точно перспективный, с позитивными качествами, но в «Спартаке» и не такие пропадали. Рассудит только время.