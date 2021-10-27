«Эти проклятые голы мне уже никогда не забыть...» За что Березовского обвинили в сдаче матча «Зенит» — «Спартак»?

Скандальная история из 90-х.

25 лет назад, 3 ноября 1996 года, состоялся один из самых скандальных матчей в истории российского противостояния «Зенита» и «Спартака». Красно-белые в гостях одержали волевую победу (2:1), во многом благодаря ошибкам голкипера хозяев Романа Березовского, и получили право разыграть чемпионские медали в дополнительном золотом поединке с «Аланией».

«Я и пошел в «Зенит», чтобы обыграть Романцева»

Павел Садырин, выведя «Зенит» в высшую лигу в 1996 году, не скрывал, что давно хотел сыграть со «Спартаком» Олега Романцева. Отношения между двумя большими тренерами испортились, когда Садырин возглавил сборную России, а Романцев неохотно отпускал туда своих подопечных. Кроме того, печально известное «Письмо 14» подписало немало спартаковцев — Никифоров, Онопко, Хлестов, Иванов, Карпин. Впоследствии они отозвали свои подписи и вернулись в национальную команду лишь в апреле 1994 года, а Карпин и вовсе в мае.

«Вы знаете, я вам даже могу сказать, не стесняясь. Я и пошел в «Зенит» для того, чтобы выйти в высшую лигу и обыграть Романцева. Или кого там... Я не знаю, кто там будет в «Спартаке»... Да просто, чтобы сыграть со «Спартаком», — заявил Садырин в конце 1995 года.

Тренера Романцева ему тогда обыграть не удалось. Олег Иванович в 1996 году сосредоточился на работе в сборной России, а его место занял Георгий Ярцев. В первом круге «Зенит» взял верх над красно-белыми в гостях — 2:0. Второй раз в чемпионате команды встретились уже в последнем туре. «Спартак» имел одинаковое количество очков с «Аланией», которая в параллельной встрече играла с нижегородским «Локомотивом». Москвичи прекрасно понимали, что ничьей в Питере им может и не хватить для того, чтобы сместить с трона владикавказцев.

Состав «Спартака» был далек от оптимального. Георгий Ярцев не мог рассчитывать на травмированных Илью Цымбаларя и Валерия Кечинова, а также дисквалифицированного Дмитрия Ананко.

В стартовом варианте «Зенита» не оказалось игрока молодежной сборной России Дмитрия Давыдова. Павел Садырин перебросил из центра на левый фланг обороны Сергея Попова. Вакантную позицию в центре занял в итоге не игравший два с половиной месяца Олег Дмитриев.

«Бить было неудобно, но я заметил, что Березовский плохо выстроил «стенку»

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 1:2 (1:1)

Голы: Данилов, 3 (1:0). Тихонов, 30 (1:1). Титов, 73 (1:2)

«Зенит»: Березовский, Угаров (Бобров, 79), Кондрашов, Боков, Попов, Лепехин (Давыдов, 65), Хомуха, О.Дмитриев (Зазулин, 46), Данилов, Кулик (к), Зубко.

«Спартак»: Филимонов, Головской, Горлукович (к), Евсеев, Мамедов, Ширко (Безродный, 75), Мелешин (Коновалов, 64), Аленичев, Титов, Дуюн (Джубанов, 46), Тихонов.

«Зенит» начал встречу ударно. Уже на 3-й минуте комбинация, начатая Боковым и продолженная Угаровым, завершилась, к неописуемому восторгу публики, точным ударом с левой ноги в касание Данилова — 1:0.

— Денис Угаров выдал мне с правого фланга такой прекрасный пас, что грех им было не воспользоваться, — прокомментировал потом этот эпизод Данилов. — Мой резкий удар, похоже, застал Филимонова врасплох.

У «Спартака» проседал правый фланг. Мелешин не преуспел ни в созидании, ни в разрушении, часто теряя свою позицию. Страховавший его Мамедов вышел на поле не совсем здоровым. В итоге Хомуха и Попов в большинстве единоборств выходили победителями. На противоположном краю у «Зенита» очень активен был Угаров, который постоянно угрожал воротам Филимонова, раз за разом делая навесы и прострелы.

В общем, «Зенит» в первой половине тайма смотрелся осмысленнее, содержательнее. Но забил «Спартак».

Гол получился поистине курьезным. Тихонов заработал штрафной на правом фланге. Угол был острый, и все ждали от него подачи. Однако Андрей решился на удар в створ и не прогадал. Березовский неправильно занял позицию, неверно выставил «стенку». А когда попытался в пожарном порядке исправить ситуацию, получилось довольно нелепо. Голкипер как-то неуклюже завалился и не смог отразить мяч — 1:1.

— Бить по воротам было неудобно, но я обратил внимание, что Березовский неправильно выстроил «стенку», — вспоминал Тихонов. — Да к тому же сам занял неверную позицию. Не скажу, что удар у меня получился блестящим, — скорее вратарь в этом эпизоде сыграл неудачно.

«Зенит» почти тут же мог выйти вперед. Вновь сработала связка Угаров — Данилов. Первый разрезал оборону гостей тонкой передачей, второй бил с острого угла. Филимонов не без труда выручил москвичей. А затем Зубко из убойной позиции после скидки Олега Дмитриева (не путать с Сергеем, который выйдет на авансцену гораздо позже) просто не попал по мячу. Красно-белые вынесли «снаряд», однако его подхватил Угаров, навесил в штрафную, где все тот же Зубко, перевисев оппонента, пробил головой рядом со штангой.

Красно-белые в этот промежуток также имели голевой момент. Тихонов вновь опасно пробил со штрафного, теперь уже с левого фланга. Березовский неуверенно отразил мяч прямо перед собой, однако его подстраховал защитник.

«Почему матч питерской и московской команд судит арбитр из Раменского?!»

Специалисты потом сходились во мнении, что тренерский штаб питерцев, возможно, допустил ошибку, заменив в середине второго тайма Лепехина и лишившись в его лице надежного игрока в центре поля. С этого момента там безраздельно властвовал Титов. Он смело шел в обводку, раздавал точные пасы, отрабатывал в обороне. Словом, неслучайно, что победный гол забил именно Егор. Правда, здесь вновь стоит говорить о грубой ошибке Березовского.

Казалось, атака гостей захлебнулась, но Боков вынес мяч точно на ногу Титову. Хавбек «выстрелил» из-за пределов штрафной, вратарь «Зенита» вновь как-то неловко завалился вместо прыжка — 1:2.

— Один из зенитовских защитников выбил мяч прямо мне на ногу, — рассказывал в раздевалке Титов. — Получив неожиданный подарок, я с шага нанес удар в дальний угол. Бил зряче, хотя мне повезло, что у вратаря в последний момент поехала опорная нога. Сейчас я набрал неплохую физическую форму, почувствовал уверенность. Жаль даже, что сезон заканчивается, — меня хватило бы еще игр на десять.

Второй нелепый мяч не выбил хозяев из колеи. На 75-й минуте активный Зубко по месту левого инсайда ворвался в штрафную и упал, находясь в окружении двух спартаковских защитников. Арбитр Фролов пенальти не усмотрел. Болельщиков «Зенита» это судейское решение явно не устроило, и с трибун полетели пивные банки и бутылки. В этот момент один из фанатов прорвался через плотное кольцо ОМОНа, выбежал на поле, добрался до судьи и даже попытался его ударить...

— Нет, вы мне скажите, почему на матч питерской и московской команд назначают судью из подмосковного Раменского?! — не мог скрыть своего возмущения после игры Зубко. — О какой объективности может в такой ситуации идти речь! Неужели в России не нашлось ни одного квалифицированного судьи из нейтрального региона? А если нет — значит, надо приглашать арбитров из Европы. Тем более на такие матчи, как этот.

— Что же все-таки произошло в том эпизоде, когда вы упали в штрафной «Спартака»?

— Был пенальти. Я на скорости уходил от опекуна (по-моему, им был Мамедов — видел его боковым зрением), а он вцепился мне в руку повыше локтя и свалил на газон. Иначе я чисто выходил бы один на один. Там был еще справа Горлукович, но он-то точно не успевал уже мне помешать.

В концовке встречи питерцы попытались устроить навал. На последних секундах они заработали угловой, однако выполнить его помешал финальный свисток Фролова. Игроки вновь бросились в атаку на арбитра, который в ответ показал им секундомер с истекшим временем. Рефери покидал поле под конвоем милиции. С трибун в эту делегацию летели предметы...

«Всякие разговоры ходили до игры. Но самое главное — и это надо поставить в заслугу обеим командам — матч получился бескомпромиссный, — резюмировал в конце телерепортажа комментатор Геннадий Орлов. — Ни о каком договорном характере встречи речи быть не может. Было много борьбы. Увы, ошибся Березовский. Но ведь был момент, когда он и спас свою команду, вовремя бросившись в ноги спартаковцу».

1996 год. Чемпионат России. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак». Егор Титов. Фото "СЭ"

«Пенальти на Зубко? А почему «Зенит» молчит про эпизод с Титовым?»

По свидетельству корреспондента «СЭ», работавшего на матче, «в зенитовской раздевалке царила гнетущая тишина. На Романе Березовском не было лица. Никто из партнеров не бросил ему и слова упрека, но сам голкипер в этот момент был к себе беспощаден, снова и снова прокручивая в памяти злосчастный для него гол Андрея Тихонова».

— В момент удара Тихонова вы, судя по всему, поскользнулись? — спросил Романа журналист.

— Да. И поскользнулся, и «стенку» неправильно выстроил. Мой, конечно, гол.

«Ну что ты себя одного коришь, — попытался утешить вратаря Садырин. — В проигрыше все равно всегда команда виновата, а не отдельные игроки. У тебя хороший был сезон, а следующий еще лучше будет, точно говорю». «Да-да, конечно», — механически ответил Березовский.

— Я доволен содержанием нынешнего матча. Наши футболисты выложились до конца, и никого из них мне не в чем упрекнуть. И если бы не судейство... — заметил Садырин, обращаясь к представителям СМИ.

— Имеете в виду не назначенный Фроловым 11-метровый после падения в штрафной Зубко?

— Пенальти был бесспорный. Но дело не только в нем. А когда Головской схватил мяч рукой, сорвав острейшую нашу атаку! Это нарушение разве на красную карточку не тянуло? А Фролов дал только желтую, да еще тут же показал ее — ни за что ни про что — Кондрашову с Куликом.

— О неназначенном пенальти я уже не говорю, — поддержал своего тренера Данилов. — Давайте вспомним лучше первый гол «Спартака», вернее, ситуацию на поле, ему предшествующую. Попова встречают очевиднейшим фолом. Фролов никак на это не реагирует. Моментально идет «оборотка» на наши ворота, которая завершается более чем спорным штрафным. Итог — гол. Вначале судейство было вполне приемлемым, но потом приобрело односторонний характер. А за что двум нашим — Кондрашову и Кулику — дали в конце игры по «горчичнику», я вообще не понял.

Георгий Ярцев, в свою очередь, заметил, что судейство было объективным:

— Я никогда не обсуждаю качество судейства. Если вы помните, сделал это только один раз по отношению к Филиппову, который лишил нас в матче первого круга с «Динамо» того самого очка, благодаря которому мы бы сегодня уже праздновали чемпионскую победу. На мой взгляд, в действиях Фролова не было и тени предвзятости. Что касается якобы не назначенного им во втором тайме пенальти, то, говоря об этом, почему не вспомнят эпизод, когда в первой половине то же самое произошло в штрафной «Зенита» по отношению к Титову? Намекать же на близость проживания к Москве главного арбитра и на возможность какого-то корыстного контакта с ним с нашей стороны могут либо дилетанты, либо оголтелые недруги «Спартака». Повторяю: Фролов допускал какие-то мелкие ошибки по отношению к обеим командам, а в целом судил то, что есть.

На следующий день после игры интервью «СЭ» дал уже сам рефери Фролов, парировав зенитовские выпады.

— При счете 2:1 в штрафной москвичей упал Зубко, и игроки «Зенита» утверждают, что там был пенальти. Вы его, однако, не назначили. Почему?

— Зубко и Мамедов в борьбе двигались параллельно друг другу. Когда до линии ворот оставалось четыре-пять метров, нападающий слишком далеко отпустил мяч и упал без посторонней помощи. Спартаковцу не было смысла нарушать правила — его уже страховал Горлукович, да и непосредственная угроза воротам отсутствовала. Кстати, в первом тайме был идентичный эпизод у противоположных ворот, когда на газоне оказался Титов. В обоих случаях шла обычная, допустимая нормами борьба. Мне понравился «Зенит» — он выглядел просто здорово, ничуть не хуже соперника. Приятно быть причастным к классной игре, от которой многие получили истинное удовольствие. Считаю, что я не мешал играть в нормальный контактный футбол. А некоторые эксцессы можно объяснить только слишком большим значением этой встречи.

«Роман — возможно, лучший вратарь чемпионата»

Итак, как мы видим, сразу после игры никто не говорил о странном характере встречи, никто не разбирал нелепые ошибки Березовского. Между тем это поражение стоило Садырину тренерского поста в «Зените». Совет директоров клуба принял решение не продлевать с ним контракт, так как формально команда не выполнила поставленную на сезон задачу — не попала в семерку.

Президент «Зенита» Виталий Мутко на специальном брифинге для журналистов объявил тогда следующее: «Для нас не подходят планы будущего комплектования команды Павлом Садыриным. Мы рассчитываем пополнять «Зенит» только за счет своих, доморощенных футболистов. Поэтому совет директоров выражает удовлетворение проделанной за два года пребывания в клубе работой Павла Садырина, но продлевать контракт с ним не намерен».

Тем не менее, подводя итоги чемпионата, Павел Федорович предрек большое будущее именно своему голкиперу, который, по сути, его подвел.

— Кому из своих, теперь уже бывших подопечных вы прочите большое будущее? — спросили Садырина в декабре 1996 года.

— Да я вам могу сейчас чуть ли не всю команду перечислить! Особо скажу о Березовском. По моему глубокому убеждению, Роман — один из лучших, если не лучший, вратарь чемпионата. Злополучную для него последнюю игру со «Спартаком» я отбрасываю — черные дни случаются у каждого. Главное, что несомненный талант парня следует помножить на его колоссальную самоотдачу как в игре, так и на тренировках. Березовский, что называется, «упертый» футболист. Именно такие игроки достигают в футболе значительных высот.

Детали того матча потихоньку стали забываться. Садырин возглавил ЦСКА, а «Зенит» по иронии судьбы принял Анатолий Бышовец, который, как полагают многие, являлся идеологом «Письма 14».

«Спартак» — не тот клуб, который пойдет на подкуп соперников »

«Бомба» разорвалась в начале 1998 года. Сначала бывший форвард «Зенита» Сергей Дмитриев, который, к слову, не принимал участия в матче со «Спартаком» из-за травмы, в интервью питерскому изданию «Калейдоскоп» заявил, что ту игру сдал один футболист, который своей нечестной игрой отнял у команды приличные премиальные от «Алании». Интервью всколыхнуло весь российский футбол.

А 25 февраля 1998 года на первой полосе «СЭ» вышло резонансное заявление Садырина:

— Сразу после того матча со «Спартаком», видя слезы Березовского, я не верил, что он мог сдать игру. Хотя какие-то подозрения все-таки были. Ведь даже мальчишка не допустил бы таких ошибок, которые допустил тогда Березовский, — заметил Павел Федорович. — В течение прошлого года мне не раз напоминали об этой истории, но каждый раз я отказывался верить в виновность вратаря. Но когда недавно на израильском сборе все это подтвердили игроки ЦСКА, выступавшие в свое время за «Зенит», я понял, что это не слухи. Не хочу бросать тень на «Спартак», на его руководство, но не исключаю, что на нечестный поступок могли пойти какие-то люди, заинтересованные в победе «Спартака». Им было не обязательно выходить на Березовского, они могли выйти на президента «Зенита» Мутко. Скорее всего, именно так и было. Ведь Мутко, как это ни странно звучит, был больше других заинтересован в поражении своего клуба. В случае проигрыша с него снимался ряд условий, которые он должен был выполнить перед игроками. Прежде всего это касалось премиальных. Я бы никогда не стал утверждать, что Березовский сдал матч, но, как говорят игроки, он сам признался в этом.

— Признался игрокам?

— Об этом все они говорят — и Белоцерковец, и Зазулин, и наши — Хомуха, Кулик, Боков... Придумать такое трудно.

КДК РФС, естественно, не мог не отреагировать на интервью Дмитриева и Садырина и начал разбирательство дела. В конце февраля состоялось заседание комитета.

— На заседании Дмитриев заявил, что узнал о сдаче игры только в августе прошлого года. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту журнала «Калейдоскоп», когда речь зашла о матче «Зенит» — «Спартак». Правда, Дмитриев утверждает, что в столь категоричной форме о сдаче матча кем-то из игроков не говорил, — рассказал журналистам глава КДК Виктор Марущак.

— На КДК он не отказался от своих слов?

— Нет. Он подтвердил их и добавил, что услышал о случившемся от бывших партнеров по «Зениту».

— Обсуждалось ли заявление в «СЭ» тогдашнего тренера питерцев Павла Садырина о том, что матч сдал вратарь Роман Березовский и что сделал это по настоянию Виталия Мутко?

— Мы не могли его обсуждать в отсутствие самого Садырина. Хотя в этом интервью приводятся те же факты, о которых говорил Дмитриев. Только Дмитриев, в отличие от тренера, не называет конкретных имен. На заседании он лишь подтвердил, что получил информацию о сдаче игры от некоторых из игроков, упомянутых в интервью Садыриным (Садырин назвал фамилии Белоцерковца, Зазулина, Хомухи, Бокова, Кулика. — Прим. «СЭ»).

— Почему вы назначили еще одно заседание?

— Пока нам не хватает материалов для принятия какого-либо решения. Вопрос очень серьезный. Вполне возможно, что и 6 марта все точки над i не будут расставлены.

— А представитель «Спартака»? Кстати, почему вы решили проводить заседание в его отсутствие?

— Потому что команда имеет лишь косвенное отношение к делу. Мы уверены — «Спартак» не тот клуб, который пойдет на подкуп соперников. Это одна из самых бескомпромиссных команд в нашем футболе. А предположение, будто Дмитриев решил отомстить спартаковцам за то, что они после прошлого сезона отказались от его услуг, выглядит просто абсурдным. На заседании экс-спартаковец сказал, что у него остались самые хорошие отношения с Романцевым и расставание прошло без взаимных обид.

«Опорная нога поехала — упал там, где и стоял. А мяч «пешком вошел »

в ворота»

Березовский тоже молчать не стал и ответил Садырину через «СЭ».

— Главный тренер ЦСКА утверждает, что вы якобы признались в факте сдачи матча нескольким своим товарищам по команде.

— Это неправда. Сразу же после игры никто из моих партнеров не бросил мне ни слова упрека. А на следующий день руководство клуба не продлило контракт с Садыриным. После такой оглушительной новости все остальные события отошли на второй план. Я был благодарен ребятам, что тогда, в раздевалке, никто из них не упрекнул меня в слабой игре. Хотя они имели на то полное право. Ведь основные игроки «Зенита», отыгравшие весь чемпионат, действительно изрядно потеряли в премиальных по итогам сезона. Между прочим, Сергей Дмитриев, отыгравший в чемпионате всего десять матчей, в их число не входил.

— Сейчас, спустя 16 месяцев, вам вновь приходится мысленно возвращаться к перипетиям злосчастного для голкипера Березовского матча со «Спартаком».

— Да эти два распроклятых гола у меня до сих пор перед глазами стоят! Тихонов бил свой штрафной с точки, которая вообще становится для меня роковой. Недавно Хесслер в отборочном матче мирового первенства Армения — Германия (1:5) с того же самого места забил мне мяч-близнец. А второй, титовский гол... Тогда ведь мяч был у Бокова, и он мог куда угодно его вынести. Но получился пас в ноги Титову, спартаковец быстро мяч подработал и пробил. И тут я допустил решающую вратарскую ошибку — опоздал на один такт. Опорная нога проскользнула, и толчка как такового не получилось. Упал почти на то же самое место, где и стоял. А мяч в ворота «пешком вошел». Голы эти мне уже, наверное, никогда не суждено будет забыть. И после финального свистка я был готов к любым справедливым упрекам по поводу худшего из сыгранных матчей в своей жизни. Но упреков, сказанных по существу и в прямом разговоре. Пусть обвинения людей, подозревающих меня в нечестной игре, останутся на их совести. Моя же совесть чиста. И я никому не желаю зла, хотя и Дмитриев, и Садырин должны держать ответ за свои слова.

Развязка

На втором заседании по этому делу 6 марта КДК вновь не вынес никакого решения. Дмитриев на него не явился — в составе нижегородского «Локомотива» он находился на сборе в Болгарии. Ссылаясь на нехватку необходимых материалов, КДК решил обратиться в экспертную комиссию, которая должна была просмотреть видеозапись матча «Зенит» — «Спартак» и дать свое заключение.

Но в целом уже после этого заседания стало ясно: фактов того, что Березовский пропустил голы от Тихонова и Титова специально, нет.

— Что сегодня говорили игроки ЦСКА и «Зенита», Садырин? — спросили журналисты Виктора Марущака.

— Садырин сказал, что в раздевалке после того ноябрьского матча он как мог успокаивал расстроенного Березовского. Он никогда бы не подумал, что вратарь сдал игру, если бы не услышал об этом в кулуарах от тех игроков, которых и упомянул в интервью, — это были Белоцерковец, Зазулин, Кулик, Боков, Хомуха. Садырин только предполагает, что Березовский сдал матч, но отнюдь не утверждает это. А футболисты написали заявления, в которых говорится: Березовский ни в чем не признавался и вообще все это на уровне слухов.

В итоге КДК дисквалифицировал Дмитриева на полгода «за создание скандальной ситуации, дискредитирующей не только клубы «Зенит» и «Спартак», но и весь российский футбол».