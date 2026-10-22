«Динамо» неожиданно взлетело на вершину РПЛ. Изучаем рецепт успеха от Шварца

У бело-голубых рекордная серия побед в чемпионате подряд.

Девять побед подряд

Болельщики «Динамо» до сих пор не могут поверить, что все это происходит наяву. В первых турах команда мучилась, проигрывала «Балтике» и «Зениту», а возвращение Сандро Шварца вызывало у многих поклонников команды скепсис. И вот теперь бело-голубые единолично возглавляют таблицу РПЛ, одержали семь побед подряд в чемпионате — такого в российской истории клуба еще не было. Три дерби с «Локомотивом», «Спартаком» и ЦСКА за этот период остались за динамовцами. Подобное в первом круге с 1991 года удавалось только один раз — в 2008-м. С учетом Кубка выиграны девять матчей кряду.

Ударный период заставил посмотреть даже на Европу. Там впереди «Динамо» шла только «Барселона» — 11 побед подряд, но и она свою серию закончила во вторник, уступив «ПСЖ».

Кто мог представить такую картину два месяца назад, когда бело-голубые находились во второй половине таблицы?

Глобальные причины преображения мы разбирали еще в паузу на матчи сборных. Напомню коротко: причины — психология за счет умения Шварца сплотить коллектив, зажечь одной целью, стабильность состава, хорошая физическая готовность, доверие молодым и найденный баланс между защитой и нападением. За прошедшее время «Динамо» выиграло еще трижды, включая важнейшее дерби с ЦСКА, и теперь есть повод остановиться на факторе игры в обороне отдельно.

Потому что именно здесь, похоже, и кроется главный тактический секрет успехов нынешнего «Динамо».

Андрей Лунев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Три пропущенных гола за семь туров

В первый приход немецкого специалиста в Москву его команда запомнилась прежде всего яркой, даже бесшабашной атакой. Захарян, Шиманьски, Тюкавин, Моро, Фомин — молодые футболисты неслись вперед, прессинговали, создавали моменты, получали удовольствие от футбола. Смотреть было приятно, но надежности сзади явно не хватало.

В бронзовом сезоне-2021/22 «Динамо» пропустило 41 гол в 30 турах. Для претендента на медали это очень много — 12-е место в РПЛ. Даже вылетевшая тогда «Уфа» пропустила меньше — 40 голов.

Сейчас все иначе.

За последние семь туров, что длится победная серия, «Динамо» позволило соперникам забить лишь трижды. Это лучший результат в лиге на данном отрезке. У «Спартака» 4 пропущенных мяча, у «Краснодара» — 9, у ЦСКА — 10, у «Зенита» — 11.

Сначала «Родина» отличилась дальним ударом, затем «Спартак» использовал быструю атаку. После этого в ворота вернулся восстановившийся после травмы Андрей Лунев, который провел четыре сухих матча подряд. А первый мяч пропустил только в воскресном дерби с ЦСКА. И то с пенальти.

Хотя было бы неправильно объяснять надежность «Динамо» исключительно хорошей формой защитников или удачными действиями вратаря. Соперники действительно создают у ворот бело-голубых мало голевых моментов (в среднем за последние семь туров 1,04 xG меньше только у «Краснодара» — 0,96). И это уже результат системных изменений.

Сандро Шварц. Фото «СЭ»

Без прежних авантюр

Шварц не отказался полностью от своих прежних принципов. «Динамо» все так же активно прессингует, старается как можно быстрее отобрать мяч после потери, не позволяет сопернику спокойно начинать атаки. Но теперь гораздо меньше авантюризма. Сбалансированная игра изначально ближе Сандро, однако в первый заход в «Динамо» он не стал тормозить молодежь, рвущуюся в атаку.

Сейчас главное тактическое изменение — выбор схем ы с двумя опорными полузащитниками. И в перв ом периоде работы в Москве, и на старте нынешнего сезона «шестерка» была одна. Чаще всего пару составляют Данил Глебов и Луис Чавес, а Бителло передвинулся выше.

Такое распределение ролей позволило устранить одну из главных слабостей «Динамо». Когда команда теряет мяч, в центральной зоне больше не возникают огромные свободные пространства, куда соперник может убежать в быструю атаку. Один опорник вступает в борьбу, второй страхует. Защитникам гораздо реже приходится оставаться один на один с нападающими на пространстве.

И в позиционной обороне команда действует компактнее. Крайние защитники не обязаны одновременно нестись вперед, центральные полузащитники внимательнее следят за открываниями соперников, а расстояния между линиями заметно сократились.

При этом очень важно, что на оборону работает вся команда, начиная с Тюкавина. Ни одна теория не даст результата, если футболисты атакующей группы не готовы выполнять черновую работу. У Шварца готовы. Все бегут, борются, страхуют друг друга. И делают это не эпизодами, а на протяжении всего матча, словно не допуская мысли где-то недоработать, подвести партнера, тренера. Никто не выпадает. Показательна тройка лучших по пробегу в 11-м туре, по данным РуСтат, — она полностью состоит из центральных полузащитников «Динамо»: Глебов, Фомин и Бителло.

В этом, кстати, тоже отличие от команды четырехлетней давности. Тогда к 70-й минуте у динамовцев нередко заканчивались силы на активный прессинг, из-за чего последние отрезки превращались в испытание. Сейчас более зрелый состав грамотнее распределяет ресурсы, а физическая готовность позволяет сохранять интенсивность до финального свистка. А значит, и надежность обороны не снижается с каждой минутой.

Максим Осипенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Некоторых футболистов не узнать

Ясные роли и задачи, сплоченность всей команды и нацеленность на результат позволяют каждому игроку обороны выглядеть куда лучше индивидуально.

Яркий пример — Максим Осипенко. В прошлом сезоне его нещадно критиковали. Ошибки, проблемы со скоростью, неуверенные решения — казалось, что при новом тренере Максим вполне может потерять место в основе. Но Шварц с первого тура доверился ему. Не стал метаться, искать другие сочетания после первых неудач, и теперь к Осипенко практически нет вопросов. Он не только надежен в единоборствах, но и здорово начинает атаки, умеет найти партнеров передачей на любую дистанцию.

Рядом Дэвид Рикардо, который находится в потрясающей форме. Бразилец быстр, агрессивен, отлично подстраховывает партнеров, выигрывает единоборства. Его связка с Осипенко превратилась в одну из главных опор команды.

На флангах уверенно выглядят Касерес и Рубенс. Оба успевают поддерживать атаки, но теперь гораздо реже забывают об основных обязанностях.

Отдельного разговора заслуживает Глебов. После неудачного прошлого сезона Данил выглядит сейчас одним из лучших опорных полузащитников чемпионата. Огромный объем работы, постоянная борьба, подстраховка, умение вовремя оказаться в нужной зоне. Глебов с его колючим характером и работоспособностью стал чуть ли не лицом нового «Динамо».

Ну и Чавес, который помогает создать необходимый баланс. Мексиканец не просто разрушает чужие атаки, но и умеет правильно распорядиться мячом после отбора. А это позволяет «Динамо» и четко обороняться, и качественно переходить к атаке.

Шварц грамотно распределил роли, дал уверенность — и многие футболисты заиграли на совершенно другом уровне.

Даниил Фомин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Четыре замены в обороне. И никто не заметил

Но, возможно, самое убедительное подтверждение работы Шварца мы получили в воскресенье.

К дерби с ЦСКА «Динамо» подошло с серьезными кадровыми проблемами. Не могли сыграть Чавес, Касерес и Рубенс, Осипенко оказался не готов выйти с первых минут после травмы. Фактически пришлось перекраивать всю оборонительную конструкцию — из привычных защитников остался только Рикардо.

В такой ситуации у любой команды могли возникнуть неприятности. Тем более против ЦСКА, который набрал ход и делил с бело-голубыми первое место, вообще не проигрывая в чемпионате.

Однако кто-то заметил последствия?

Фомин заменил Чавеса в опорной зоне и проделал огромный объем работы. Маричаль со Скопинцевым справились на флангах, в центре рядом с Рикардо без ошибок отработал Фернандес. Причем парагваец не только надежно отыграл сзади, но и на 88-й минуте забил победный гол после подачи углового, уже перейдя на позицию левого защитника.

Несмотря на потери, команда не потеряла в организации. Футболисты выходили на непривычные позиции (встречу заканчивали четыре номинальных центральных защитника, два из которых — на флангах), но общие принципы оставались прежними. ЦСКА не получил свободы, на которую мог рассчитывать, увидев столько изменений в составе соперника.

И здесь мы возвращаемся к психологии. Шварц умеет сделать так, чтобы важным чувствовал себя каждый футболист. Не только 11 человек, которые регулярно выходят в основе. Запасные постоянно получают игровое время в Кубке, находятся в хорошем тонусе и знают, что тренер на них рассчитывает.

Кроме того, в концовке встречи Шварц использовал замены для усиления атаки. И третий гол ЦСКА организовали футболисты, появившиеся со скамейки: Гутьеррес, Сергеев, Окишор. У 19-летнего россиянина уже 3+2 после выходов на замены, лучший показатель в РПЛ. Глубина состава помогает не только защищаться, но и добивать соперника, когда у того заканчиваются силы.

У «Динамо» не просто хороший стартовый состав, а команда, в которой все футболисты понимают общую идею и готовы заменить партнера без серьезной потери качества.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Формула чемпионской команды?

Конечно, объявлять «Динамо» главным претендентом на золото после 11 туров рано. Впереди еще большая часть сезона, обязательно случатся травмы, дисквалификации, спады формы. Да и нынешняя победная серия не означает, что у бело-голубых больше нет недостатков. Достаточно вспомнить проблемы с реализацией моментов и не всегда убедительную позиционную атаку.

Но уже сейчас можно отметить, что Шварц успешно решает проблему, которая мешала его прежнему «Динамо» стать по-настоящему стабильной командой. В этом смысле дерби с ЦСКА оказалось почти идеальным экзаменом. Сразу несколько ключевых футболистов не смогли сыграть, соперник серьезнейший, цена ошибки огромная. И команда справилась.

А главное, оборонительная надежность не сильно противоречит атакующему футболу. Одно помогает другому.

Именно этого баланса бело-голубым часто не хватало все предыдущие годы. В том числе самому Шварцу в его первый московский период.

Тогда он научил «Динамо» красиво атаковать. Теперь, похоже, еще и правильно защищаться.

Если эта надежность сохранится, тогда сможем действительно поговорить о чемпионских амбициях бело-голубых, ведь впереди Бителло, Гладышев, Тюкавин и Артур всегда что-то придумают.