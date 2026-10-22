В 18 лет пробился в основу «Локо» и попал в топ-5 опорников Европы. Чем удивляет новый талант Галактионова

Почему Илья Еремеев оказался в рейтинге CIES и что уже умеет молодой опорник.

Кадровая политика «Локомотива» уже несколько сезонов существует в весьма ограниченных рамках. Михаил Галактионов вынужден комплектовать состав за счет недорогих футболистов с российского рынка или привлекать собственную молодежь. Наверное, Алексей Батраков еще долгие годы будет считаться эталоном воспитанника, которому с ходу удалось стать лидером основной команды. Но не у каждого получается так быстро проявить себя на взрослом уровне. Например, Салтыков и Раков, которых в свое время считали не менее перспективными, чем Алексей, пока не сумели закрепиться в старте «Локо». Впрочем, в обойме Галактионова появился еще один молодой футболист, которому уже в 18 лет удалось пробиться в основу.

Вынужденная мера или новый талант?

Илья Еремеев — совсем юный опорный полузащитник «Локомотива». Только в августе он впервые сыграл за родной клуб на взрослом уровне. До этого хавбек удачно проявил себя на летних сборах 2026 года и убедил тренерский штаб в собственной готовности к РПЛ. Уже во втором туре Илья дебютировал в чемпионате — вышел на замену в матче с махачкалинским «Динамо». Следом получил место в стартовом составе на встречу с «Акроном». Конечно, железнодорожники не победили в этих играх, но едва ли ответственность лежит на дебютанте. Гораздо важнее, что Еремеев продолжил выходить с первых минут даже против топ-клубов: московского «Динамо», «Зенита», ЦСКА. И в других принципиальных встречах, где «Локомотиву» необходимо было набирать очки, тренерский штаб также доверял воспитаннику.

Стремительный дебют Ильи стоит оценивать через призму непростой кадровой ситуации. Галактионов обратился к ресурсам академии во многом вынужденно, в условиях финансовых трудностей и ограниченного выбора исполнителей. Помимо самого Еремеева, в нынешнем сезоне за железнодорожников выходили и другие молодые футболисты: Владислав Голубев (18 лет), Даниил Чевардин (20), Руслан Мялковский (20). К этому списку можно добавить Вадима Ракова (21), уже имеющего опыт выступлений в РПЛ, и Данилу Годяева (22). Однако никто из перечисленных не сумел настолько приблизиться к статусу постоянного игрока стартового состава. Еремеев же провел на поле уже почти 700 минут в матчах Премьер-лиги! Добавим к этому 134 минуты в Кубке России — в сумме получается 829 игровых минут всего за три месяца выступлений на взрослом уровне. Даже если Илья получает столько времени не только благодаря таланту, но и из-за кадрового дефицита в полузащите, его все равно нельзя не выделить на фоне остальных воспитанников «Локомотива».

К тому же по некоторым статистическим данным Илья превосходит даже опытных партнеров. Возьмем показатели для опорного полузащитника — отборы и процент выигранных единоборств. Сейчас юноша, по данным Sofascore, совершает в среднем 2,8 отбора за матч, и это лучший результат в команде. У Бабкина — полтора, основные центральные защитники Монтес и Ньямси также не могут похвастаться такими цифрами. Теперь посмотрим на борьбу за мяч: Еремеев выигрывает в среднем 5,3 единоборства за встречу при успешности 55%. То есть уже в дебютном сезоне молодой опорник оказывается сильнее соперников более чем в половине эпизодов. Весьма достойный показатель. Для сравнения, у Бабкина — те же 55%, у Монтеса — 63%, но мексиканец все-таки один из ведущих защитников команды. А как Илья выглядит на фоне лучших опорников чемпионата? Карпукас выигрывает 66% единоборств, Барриос — 57%, Кисляк — 55%, Глебов — 58%, Умяров — 52%. Получается, по эффективности борьбы Еремеев уже сопоставим с топами. Хотя, безусловно, необходимо учитывать и специфику футбола, в который играют команды.

Иван Сергеев, Илья Еремеев, Ярослав Гладышев и Лукас Фассон. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Выгрызает мячи и не боится борьбы. А чего пока не хватает Еремееву?

Статистика не способна полностью отразить качество футбола молодого полузащитника: «Локомотив» любит действовать вторым номером, соответственно, Еремеев чаще вступает в борьбу и получает больше возможностей продемонстрировать свои оборонительные навыки. При этом у 18-летнего хавбека есть и ошибки, что нормально. В его матчах регулярно встречаются потери и неточные передачи, которые к ним приводят. Технический брак, в частности, был особенно заметен во встречах с «Крыльями Советов» и «Краснодаром». При этом важно, что вместе с ошибками Илья приносит и реальную пользу. Против того же «Краснодара» второй гол хозяев пришел сразу после его перехвата: на 71-й минуте воспитанник «Локо» грамотно оттеснил Батчи от мяча корпусом во время подбора, а затем моментально отдал Ненахову. Тот выполнил голевой навес на Руденко. Чуть позже «Краснодар» отыгрался, а Еремеев не лучшим образом проявил себя в эпизоде с голом Оласы. Однако к тому моменту красно-зеленые уже оказались под серьезным давлением и прижались к воротам. Поэтому едва ли справедливо возлагать вину за упущенную победу на воспитанника, который сразу после выхода на замену помог забить два быстрых мяча.

Были у Еремеева и матчи другого сценария, в которых он не портил картины и показывал достойный уровень. Нередко игры «Локомотива» получаются вязкими: мяч надолго застревает в середине поля, а опасных моментов возникает немного. Манера Ильи прекрасно подходит под такой стиль. Хавбек очень уверенно вступает в единоборства и грамотно работает корпусом. При этом он не располагается настолько глубоко, как многие профильные опорники: любит подниматься выше во время позиционных атак и выгрызать мяч после потери, совершая подборы на чужой половине. Еремеев качественно открывается и просит передачу, а вот партнеры им и делятся не слишком охотно. В отдельных эпизодах Илье удается эффективно разворачиваться корпусом и моментально находить пасом атакующих футболистов, способных разогнать атаку. Чего ему пока не хватает, так это остроты: практически все передачи адресованы ближним партнерам, защитникам или свободным исполнителям в полуфлангах. Впрочем, ограниченный арсенал проникающих пасов выглядит скорее зоной роста, чем недостатком.

Пока Илье комфортнее в роли опорника-разрушителя, способного подстраховать партнеров, вовремя совершить отбор и изменить направление атаки. Показателен матч против «Балтики»: Еремеев вышел с первых минут, практически не принес пользы впереди, зато очень хорошо проявил себя в разрушении: пять успешных отборов из пяти (100%) и восемь выигранных единоборств из 11 (72%). И это на фоне «Балтики» — одной из самых мощных и физически подготовленных команд чемпионата. В Калининграде железнодорожники сыграли на ноль и одержали долгожданную первую победу в сезоне-2026/27. Нельзя не признать вклад юного воспитанника в этот результат.

Еще один важный фактор, который необходимо учитывать: дебют Еремеева пришелся на очень непростой период «Локомотива». Полузащитника фактически бросили в бой в качестве замены Карпукасу, и он точно не проваливается. Для такого возраста это уже хороший знак. Безусловно, Илья пока далек от идеала: ошибается в передачах и не слишком активно участвует в построении атак. Но точки роста видны: он точно способен прибавить и превратиться в одного из самых перспективных опорников чемпионата России.

Пока же Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES) включил воспитанника «Локо» в топ-5 европейских опорных полузащитников не старше 20 лет по показателю относительного игрового опыта. Еремеев занял пятое место с коэффициентом 1,32. Этот индекс учитывает количество проведенных минут, уровень соревнований и результаты матчей в сравнении с футболистами того же возраста и амплуа. Такое признание — серьезный аванс. В то же время Илья уже доказал, что способен выступать в основе большого клуба РПЛ. Теперь необходимо закрепиться в этом статусе и прибавлять от матча к матчу. Похожую задачу решает и сам «Локомотив», у которого постепенно формируется костяк команды, а в игре появляются признаки положительной динамики.

Артем Дергачев