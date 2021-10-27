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В РПЛ не планируют переходить на систему «весна-осень»

14:56
В РПЛ не планируют переходить на систему «весна-осень». Фото Федор Успенский, «СЭ»
В РПЛ не планируют переходить на систему «весна-осень». Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что РПЛ не планирует возвращаться к системе «весна-осень».

«Вы знаете, что переход на такой формат сейчас не обсуждается. Мы обсуждаем изменение формата, но он не предполагает переход на систему «весна-осень». Мы планируем перевести ФНЛ-2. Если эффект будет заметен и клубы РПЛ поддержат идею, то мы рассмотрим возможность возвращения на «весна-осень». Пока ни один из клубов не выступил за это», — сказал Дюков.

С 2010 года чемпионат России по футболу перешел на систему «осень-весна».

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Артем Бухаев все материалы автора

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