В РПЛ не планируют переходить на систему «весна-осень»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что РПЛ не планирует возвращаться к системе «весна-осень».

«Вы знаете, что переход на такой формат сейчас не обсуждается. Мы обсуждаем изменение формата, но он не предполагает переход на систему «весна-осень». Мы планируем перевести ФНЛ-2. Если эффект будет заметен и клубы РПЛ поддержат идею, то мы рассмотрим возможность возвращения на «весна-осень». Пока ни один из клубов не выступил за это», — сказал Дюков.

С 2010 года чемпионат России по футболу перешел на систему «осень-весна».